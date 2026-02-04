AnwÃ¤ltin: Inhaftierte iranische Aktivistin Mohammadi seit drei Tagen im Hungerstreik

Narges Mohammadi

Die inhaftierte iranischeÂ FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Narges Mohammadi ist nach Angaben ihrer AnwÃ¤ltin in den Hungerstreik getreten. Mohammadi fordere 'ihr Recht auf Telefonate, Zugang zu ihren AnwÃ¤lten im Iran und Besuche' ein, sagte ihre AnwÃ¤ltin.

Die inhaftierte iranischeÂ FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Narges Mohammadi ist nach Angaben ihrer AnwÃ¤ltin in den Hungerstreik getreten. Der Hungerstreik der bei einem Protest im Dezember erneut festgenommenen Frauenrechtlerin dauere nun schon seit drei Tagen an, sagte Mohammadis franzÃ¶sische AnwÃ¤ltin Chirinne Ardakani am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Mohammadi fordere damit "ihr Recht auf Telefonate, Zugang zu ihren AnwÃ¤lten im Iran und Besuche" ein.



Den letzten Anruf bei ihrer Familie tÃ¤tigte Mohammadi der AnwÃ¤ltin zufolge am 14. Dezember. Ãœber den Hungerstreik der 53-JÃ¤hrigen sei die Familie durch einen kÃ¼rzlich aus dem GefÃ¤ngnis entlassenen MithÃ¤ftling informiert worden.



Mohammadi war im Dezember 2024 aus gesundheitlichen GrÃ¼nden aus ihrer Haft im berÃ¼chtigten Teheraner Evin-GefÃ¤ngnis freigelassen worden - dies sei aber nur vorÃ¼bergehend, wurde damals betont. Zudem durfte die Menschenrechtsaktivistin den Iran nach eigenen Angaben nicht mehr verlassen. Bei einer Trauerzeremonie fÃ¼r einen zuvor tot aufgefundenen Anwalt wurde Mohammadi laut ihrer Stiftung Anfang Dezember dann erneut festgenommen - gut zwei Wochen vor Beginn der jÃ¼ngsten regierungskritischen Protestwelle im Iran. Bei ihrer Festnahme in der Stadt Maschhad wurde sie demnach gewaltsam von SicherheitskrÃ¤ften und Polizisten abgefÃ¼hrt.



Mohammadi wurde 2023 fÃ¼r ihren Einsatz fÃ¼r Menschenrechte mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Den Preis nahmen damals stellvertretend fÃ¼r sie ihre beiden Kinder entgegen.Â