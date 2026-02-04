Brennpunkte

AnwÃ¤ltin: Inhaftierte iranische Aktivistin Mohammadi seit drei Tagen im Hungerstreik

  • AFP - 4. Februar 2026, 20:51 Uhr
Bild vergrößern: AnwÃ¤ltin: Inhaftierte iranische Aktivistin Mohammadi seit drei Tagen im Hungerstreik
Narges Mohammadi
Bild: AFP

Die inhaftierte iranischeÂ FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Narges Mohammadi ist nach Angaben ihrer AnwÃ¤ltin in den Hungerstreik getreten. Mohammadi fordere 'ihr Recht auf Telefonate, Zugang zu ihren AnwÃ¤lten im Iran und Besuche' ein, sagte ihre AnwÃ¤ltin.

Die inhaftierte iranischeÂ FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Narges Mohammadi ist nach Angaben ihrer AnwÃ¤ltin in den Hungerstreik getreten. Der Hungerstreik der bei einem Protest im Dezember erneut festgenommenen Frauenrechtlerin dauere nun schon seit drei Tagen an, sagte Mohammadis franzÃ¶sische AnwÃ¤ltin Chirinne Ardakani am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Mohammadi fordere damit "ihr Recht auf Telefonate, Zugang zu ihren AnwÃ¤lten im Iran und Besuche" ein.

Den letzten Anruf bei ihrer Familie tÃ¤tigte Mohammadi der AnwÃ¤ltin zufolge am 14. Dezember. Ãœber den Hungerstreik der 53-JÃ¤hrigen sei die Familie durch einen kÃ¼rzlich aus dem GefÃ¤ngnis entlassenen MithÃ¤ftling informiert worden.

Mohammadi war im Dezember 2024 aus gesundheitlichen GrÃ¼nden aus ihrer Haft im berÃ¼chtigten Teheraner Evin-GefÃ¤ngnis freigelassen worden - dies sei aber nur vorÃ¼bergehend, wurde damals betont. Zudem durfte die Menschenrechtsaktivistin den Iran nach eigenen Angaben nicht mehr verlassen. Bei einer Trauerzeremonie fÃ¼r einen zuvor tot aufgefundenen Anwalt wurde Mohammadi laut ihrer Stiftung Anfang Dezember dann erneut festgenommen - gut zwei Wochen vor Beginn der jÃ¼ngsten regierungskritischen Protestwelle im Iran. Bei ihrer Festnahme in der Stadt Maschhad wurde sie demnach gewaltsam von SicherheitskrÃ¤ften und Polizisten abgefÃ¼hrt.

Mohammadi wurde 2023 fÃ¼r ihren Einsatz fÃ¼r Menschenrechte mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Den Preis nahmen damals stellvertretend fÃ¼r sie ihre beiden Kinder entgegen.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Attentatsversuch auf Trump: 59-JÃ¤hriger zu lebenslanger Haft verurteilt
    Attentatsversuch auf Trump: 59-JÃ¤hriger zu lebenslanger Haft verurteilt

    Lebenslange Haft: So lautet das StrafmaÃŸ fÃ¼r einen 59-jÃ¤hrigen US-BÃ¼rger, den ein Geschworenengericht im Bundesstaat Florida wegen versuchten Mordes an Donald Trump schuldig

    Mehr
    Ein Jahr nach Schussangriff mit drei Toten: FÃ¼nf MÃ¤nner in Schweden angeklagt
    Ein Jahr nach Schussangriff mit drei Toten: FÃ¼nf MÃ¤nner in Schweden angeklagt

    Ein Jahr nach einem Schusswaffenangriff mit drei Toten in der schwedischen Stadt Uppsala hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen fÃ¼nf MÃ¤nner erhoben. Ein 21-JÃ¤hriger wurde am

    Mehr
    Minister: Italien wehrt russische Cyberattacken auf Olympische Winterspiele ab
    Minister: Italien wehrt russische Cyberattacken auf Olympische Winterspiele ab

    Zwei Tage vor dem offiziellen Beginn der Olympischen Winterspiele hat Italien nach Angaben seiner Regierung mehrere russische Cyberattacken abgewehrt. "Wir haben eine Reihe von

    Mehr
    EU-Parlament setzt Umsetzung von US-Zolldeal aus dem vergangenen Jahr fort
    EU-Parlament setzt Umsetzung von US-Zolldeal aus dem vergangenen Jahr fort
    Telekom nimmt KI-Rechenzentrum in MÃ¼nchen in Betrieb
    Telekom nimmt KI-Rechenzentrum in MÃ¼nchen in Betrieb
    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf
    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf
    Studie: Ladeinfrastruktur ist kein Hindernis mehr fÃ¼r E-Auto-Hochlauf
    Studie: Ladeinfrastruktur ist kein Hindernis mehr fÃ¼r E-Auto-Hochlauf
    Bei EntrÃ¼mpelung entdeckte Frauenleiche: Tatverdacht gegen LebensgefÃ¤hrten erhÃ¤rtet
    Bei EntrÃ¼mpelung entdeckte Frauenleiche: Tatverdacht gegen LebensgefÃ¤hrten erhÃ¤rtet
    FranzÃ¶sischer Ex-Minister Lang wegen Epstein-Kontakten unter Druck
    FranzÃ¶sischer Ex-Minister Lang wegen Epstein-Kontakten unter Druck
    Haftbefehl nach tÃ¶dlichem Angriff auf Zugbegleiter bei Landstuhl
    Haftbefehl nach tÃ¶dlichem Angriff auf Zugbegleiter bei Landstuhl
    "Washington Post" entlÃ¤sst zahlreiche Journalisten
    Mann betÃ¤ubt und durch Brand getÃ¶tet: Memminger Mordurteil gegen Ehefrau bestÃ¤tigt
    Mann betÃ¤ubt und durch Brand getÃ¶tet: Memminger Mordurteil gegen Ehefrau bestÃ¤tigt
    Breite Kritik an Verfahren gegen Maja T.
    Breite Kritik an Verfahren gegen Maja T.

    Top Meldungen

    Trump telefoniert mit Xi Ã¼ber Weltlage und Handel
    Trump telefoniert mit Xi Ã¼ber Weltlage und Handel

    Washington/Peking (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat nach eigener Aussage ein "ausfÃ¼hrliches" TelefongesprÃ¤ch mit Chinas PrÃ¤sident Xi Jinping gefÃ¼hrt.

    Mehr
    Bahn erhÃ¤lt neuen Aufsichtsratschef
    Bahn erhÃ¤lt neuen Aufsichtsratschef

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bahn, Werner Gatzer, will seinen Posten offenbar vorzeitig zur VerfÃ¼gung stellen. Er habe

    Mehr
    "Strategische Partnerschaft" gesucht: Merz zu Besuch in Golfstaaten aufgebrochen

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will mit den Golfstaaten Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten neue "strategische Partnerschaften" schlieÃŸen. Merz brach

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts