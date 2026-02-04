Brennpunkte

Minister: Italien wehrt russische Cyberattacken auf Olympische Winterspiele ab

  • AFP - 4. Februar 2026, 19:45 Uhr
Die Olympischen Winterspiele finden vom 6. bis 22. Februar statt
Zwei Tage vor dem offiziellen Beginn der Olympischen Winterspiele hat Italien nach Angaben seiner Regierung mehrere russische Cyberattacken abgewehrt.

Zwei Tage vor dem offiziellen Beginn der Olympischen Winterspiele hat Italien nach Angaben seiner Regierung mehrere russische Cyberattacken abgewehrt. "Wir haben eine Reihe von Cyberangriffen auf Webseiten des AuÃŸenministeriums vereitelt, darunter die Webseite in Washington", zitierten italienische Medien AuÃŸenminister Antonio Tajani am Mittwoch. Betroffen waren demnach auch "einige Webseiten im Zusammenhang mit den Olympischen Winterspielen, darunter Hotels in Cortina d'Ampezzo". Tajani fÃ¼gte hinzu, dass die Angriffe "russischen Ursprungs" gewesen seien.

Tajanis BÃ¼ro machte zunÃ¤chst keine weiteren Angaben zu den Cyberattacken. Auch das Internationale Olympische Komitee (IOC) Ã¤uÃŸerte sich auf eine Anfrage um Stellungnahme zunÃ¤chst nicht.

Eine russische Hackergruppe reklamierte die Cyberangriffe fÃ¼r sich und bezeichnete sie als Antwort auf die UnterstÃ¼tzung der italienischen Regierung fÃ¼r die Ukraine im Krieg gegen Russland. "Der pro-ukrainische Kurs der italienischen Regierung fÃ¼hrt dazu, dass die UnterstÃ¼tzung ukrainischer Terroristen mit unseren DDoS-Angriffen auf Websites bestraft" werde, hieÃŸ es in einer ErklÃ¤rung auf einem Telegram-Kanal, der mutmaÃŸlich mit der pro-russischen Hackergruppe Noname057 in Verbindung steht.

Bei DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Service) wird das System mit Online-Datenverkehr Ã¼berflutet, um den Zugriff auf die Website lahmzulegen. Die Nachrichtenagentur AFP konnte zunÃ¤chst nicht Ã¼berprÃ¼fen, ob der Telegram-Kanal tatsÃ¤chlich der Hackergruppe gehÃ¶rt.

Die Gruppe erklÃ¤rte, die Internetseiten, mehrerer Hotels in Cortina d'Ampezzo, einem der Olympia-Austragungsorte, angegriffen zu haben. Der Zugang zu einer der Webseiten blieb am Mittwochnachmittag weiterhin blockiert.

Die italienische Polizei hatte am Dienstag mitgeteilt, dass seit dem 26. Januar eine Einheit fÃ¼r Cybersicherheit im Einsatz sei, die sich speziell mit den Olympischen Spielen befasst. Ziel sei es, "kritische Infrastruktur zu schÃ¼tzen und potenzielle terroristische Bedrohungen zu verhindern". Spezialisten waren demnach an sÃ¤mtlichen SpielstÃ¤tten vor Ort - von Sondrio bis Belluno, Mailand und Trient.

Die in weiten Teilen Norditaliens stattfindenen Winterspiele werden am Freitag offiziell erÃ¶ffnet, die Spiele dauern bis zum 22. Februar. Russland ist als Nation wegen des Angriffskrieges in der Ukraine von Olympia ausgeschlossen. Allerdings dÃ¼rfen russische und belarussische Athletinnen und Athleten als neutrale Sportlerinnen und Sportler antreten.Â 

