Breite Kritik an Verfahren gegen Maja T.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vertreter mehrerer Bundestagsfraktionen haben scharfe Kritik an Verfahren und Urteil des Budapester Stadtgerichts gegen die deutsche mutmaÃŸlich linksextreme Person Maja T. geÃ¤uÃŸert.



Die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Carmen Wegge, sagte der "Welt": "Das Urteil steht am Ende eines Verfahrens, in dem wesentliche rechtsstaatliche Prinzipien infrage stehen." Wegge verwies zudem auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in dem Fall und sagte: "Es muss nun geprÃ¼ft werden, welche rechtlichen MÃ¶glichkeiten bestehen, um eine Ãœberstellung von Maja T. nach Deutschland zu ermÃ¶glichen."



Auch die GrÃ¼nen kritisieren das Verfahren. Der rechtspolitische Sprecher der GrÃ¼nen-Fraktion, Helge Limburg, sagte der "Welt": "Ein rechtsstaatliches Verfahren war in Ungarn von Anfang an nicht gewÃ¤hrleistet." Zudem forderte er: "Die Bundesregierung muss sich dringend dafÃ¼r einsetzen, den durch die verfassungswidrige Auslieferung entstandenen Schaden fÃ¼r den Rechtsstaat zu beheben und Maja T. nach Deutschland zu holen, um hier ein faires, rechtsstaatliches Verfahren sicherzustellen."



Die Linksfraktion Ã¤uÃŸerte scharfe Kritik. Ihr rechtspolitischer Sprecher, Luke HoÃŸ, erklÃ¤rte: "Das unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸige Zuchthaus-Urteil zeigt, wie OrbÃ¡ns rechtsautoritÃ¤re Regierung die Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit mit FÃ¼ÃŸen tritt." HoÃŸ forderte: "Maja T. muss jetzt unverzÃ¼glich nach Deutschland zurÃ¼ckÃ¼berstellt werden und ein erneutes, faires und rechtsstaatliches Verfahren vor einem deutschen Gericht bekommen."



T. wurde am Mittwoch in Budapest wegen versuchter lebensgefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu acht Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskrÃ¤ftig. Der Fall hatte bereits vor der Entscheidung politische Aufmerksamkeit erlangt, auch wegen der spÃ¤ter vom Bundesverfassungsgericht als rechtswidrig eingestuften Auslieferung von T. nach Ungarn.



In dem Verfahren wurde T. von drei Strafverteidigern vertreten, darunter dem Berliner Anwalt Sven Richwin. "Trotz der hohen Strafe sind acht Jahre eine Niederlage fÃ¼r die Staatsanwaltschaft", sagte Richwin dem "Tagesspiegel". "Die Anklage hatte 24 Jahre gefordert. Dann bot die Staatsanwaltschaft unserer Mandantin in einer Art Deal 14 Jahre Haft an."



"Das von den SicherheitsbehÃ¶rden inszenierte Szenario, Maja T. sei hochgefÃ¤hrlich und mÃ¼sse Ã¼ber viele Jahre weggesperrt werden, ist nicht so aufgegangen", sagte Richwin in Anspielung auf die Ketten, in denen T. in den letzten Monaten aus der Untersuchungshaft zum Gericht gebracht worden ist. "Das Verfahren hat Ungarn international geschadet, die Ã–ffentlichkeit in ganz Europa war Ã¼berwiegend kritisch - der ungarischen Justiz ist das sicher nicht entgangen."



Sollte das Urteil rechtskrÃ¤ftig werden, sagte Anwalt Richwin, werde man eine Ãœberstellung beantragen: "Ungarns Justiz hat in Aussicht gestellt, Maja T. nach Deutschland zu Ã¼berstellen. Das ist innerhalb der EU Ã¼blich. Allerdings wÃ¼rde in diesem Fall die verhÃ¤ngte Strafe anders als in vielen Verfahren wohl nicht eins zu eins angerechnet. Denn deutsche Gerichte haben festgestellt, dass die Haftbedingungen in Ungarn deutlich hÃ¤rter sind als in der Bundesrepublik - so war es auch im aktuellen Fall. Damit dÃ¼rfte, davon gehen wir aus, ein Teil der Strafe nach einer Ãœberstellung in deutsche Haftanstalten gekÃ¼rzt werden."

