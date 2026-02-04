Politik

BND-Analyse: Russlands MilitÃ¤rausgaben 2025 bei Ã¼ber 240 Milliarden Euro

  • AFP - 4. Februar 2026, 12:39 Uhr
Bild vergrößern: BND-Analyse: Russlands MilitÃ¤rausgaben 2025 bei Ã¼ber 240 Milliarden Euro
MilitÃ¤rparade auf Rotem Platz in Moskau am 9. Mai
Bild: AFP

Die MilitÃ¤rausgaben Russlands sind nach einer Analyse des Bundesnachrichtendienstes (BND) deutlich hÃ¶her als offiziell angegeben. WÃ¼rde 'versteckte Ausgaben' einbezogen, habe Russland vergangenes Jahr schÃ¤tzungsweise Ã¼ber 240 Milliarden Euro ausgegeben.

Die MilitÃ¤rausgaben Russlands sind nach einer Analyse des Bundesnachrichtendienstes (BND) deutlich hÃ¶her als offiziell angegeben. WÃ¼rden "versteckte" Ausgaben einbezogen, habe Russland im vergangenen Jahr schÃ¤tzungsweise gut 240 Milliarden Euro fÃ¼r seine StreitkrÃ¤fte, den Krieg in der Ukraine sowie den Ausbau seines MilitÃ¤rs an der Nato-Ostflanke ausgegeben.

"Russland hat deutlich hÃ¶here Ausgaben fÃ¼r Krieg und MilitÃ¤r, als es die letzten Jahre ausgewiesen hat", erklÃ¤rte der BND am Mittwoch auf seiner Website. Die Analyse von Haushaltsdaten zeige, "dass der russische Wehretat in den letzten Jahren bis zu 66 Prozent grÃ¶ÃŸer war als dargestellt".

Der Auslandsgeheimdienst verwies darauf, dass "die russische Auslegung von 'Verteidigungsausgaben' stark von der Definition derÂ Nato" abweicht. Nicht berÃ¼cksichtigte Ausgaben betrÃ¤fen etwa "Bauvorhaben des Verteidigungsministeriums,Â IT-Projekte des MilitÃ¤rs oder Sozialleistungen fÃ¼r AngehÃ¶rige der StreitkrÃ¤fte", erklÃ¤rte der BND. Werde dies einbezogen, hÃ¤tten die militÃ¤rischen Ausgaben Russlands 2025 "rund der HÃ¤lfte des Gesamtbudgets und ca. zehn Prozent der russischen Wirtschaftsleistung" entsprochen.

"Diese Mittel werden nicht nur fÃ¼r den Krieg gegen die Ukraine verwendet, sondern fÃ¼r den zusÃ¤tzlichen Auf- und Ausbau militÃ¤rischer KapazitÃ¤ten - insbesondere in der NÃ¤he zur Nato-Ostflanke", erklÃ¤rte der BND. "In diesen Zahlen materialisiert sich konkret die wachsende Bedrohung Europas durch Russland."

2024 gab Russland nach den BND-Berechnungen rund 202 Milliarden Euro fÃ¼r sein MilitÃ¤r aus. 2023 waren es demnach 136 Milliarden und 2022 - dem ersten Jahr des Ukraine-Kriegs - 106 Milliarden Euro. Im Jahr 2021 hÃ¤tten die MilitÃ¤rausgaben dagegen lediglich bei 78 Milliarden Euro gelegen.

FÃ¼r 2025 lagen laut BND fÃ¼r die ersten drei Quartale Daten vor. Die Ausgaben im vierten Quartal schÃ¤tzte der Geheimdienst.

