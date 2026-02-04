Wirtschaft

Maschinenbau sieht leichte Erholung - Auftragseingang 2025 auf Vorjahresniveau

  • AFP - 4. Februar 2026, 11:42 Uhr
Bild vergrößern: Maschinenbau sieht leichte Erholung - Auftragseingang 2025 auf Vorjahresniveau
Maschinenfabrik
Bild: AFP

Die AuftragsbÃ¼cher der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer geben nach Angaben des Branchenverbandes VDMA derzeit Grund fÃ¼r 'ein wenig Optimismus'. Das Jahr 2025 sei mit Blick auf die Auftragslage 'auf Vorjahresniveau abgeschlossen' worden.

Die AuftragsbÃ¼cher der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer geben nach Angaben des Branchenverbandes VDMA derzeit Grund fÃ¼r "ein wenig Optimismus". Das Jahr 2025 sei mit Blick auf die Auftragslage "auf Vorjahresniveau abgeschlossen" worden, teilte der VDMA am Mittwoch mit. Zudem hÃ¤tten sich Stimmungslage und Ausblick der Unternehmen zum Jahresauftakt leicht verbessert. Die Mehrheit der befragten Firmen erwartet demnach ein Umsatzwachstum im laufenden Jahr.

"Die Anzeichen auf eine konjunkturelle Bodenbildung fÃ¼r den Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland verdichten sich", erklÃ¤rte VDMA-Chefvolkswirt Johannes Gernandt. Insbesondere zeige sich dies in den wachsenden Bestellungen im vierten Quartal, das dem Branchenverband zufolge ein Plus von real drei Prozent in die AuftragsbÃ¼cher brachte.

"FÃ¼r 2026 prognostizieren wir daher unverÃ¤ndert ein kleines Plus in der Produktion von real ein Prozent", erklÃ¤rte Gernandt. DarÃ¼ber hinaus liege es an der Politik, strukturelle Reformen zur Verbesserung der WettbewerbsfÃ¤higkeit des Standorts einzuleiten, "die ein nachhaltiges und hÃ¶heres Wachstum ermÃ¶glichenâ€œ, fÃ¼gte er hinzu.

Insgesamt hellte sich die Stimmung im Maschinen- und Anlagenbau laut VDMA zuletzt leicht auf. Die Konjunkturerhebung des Branchenverbandes im Januar ergab demnach, dass knapp 30 Prozent von insgesamt 962 Unternehmen die aktuelle Lage als "sehr gut" oder "gut" bewerten - im Oktober hatte dieser Wert noch bei 23 Prozent gelegen.

FÃ¼r das laufende Jahr rechnen rund 57 Prozent der Unternehmen mit einer Umsatzsteigerung. Knapp 29 Prozent sehen eine Stagnation als realistisch an. Weniger als 15 Prozent erwarten einen UmsatzrÃ¼ckgang.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Inflation im Euroraum geht im Januar auf 1,7 Prozent zurÃ¼ck
    Inflation im Euroraum geht im Januar auf 1,7 Prozent zurÃ¼ck

    Die Inflation im Euroraum ist im Januar voraussichtlich auf 1,7 Prozent zurÃ¼ckgegangen. Die Teuerungsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat lag damit deutlich niedriger als noch im

    Mehr
    Hongkonger Panamakanal-Hafenbetreiber ruft nach Lizenzentzug Schiedsgericht an
    Hongkonger Panamakanal-Hafenbetreiber ruft nach Lizenzentzug Schiedsgericht an

    Der Hongkonger Konzern CK Hutchison hat wegen des Lizenzentzugs fÃ¼r den Betrieb von zwei HÃ¤fen am Panamakanal ein internationales Schiedsgericht angerufen. Die

    Mehr
    China kritisiert und droht EU wegen BrÃ¼sseler Vorgehen gegen Windturbinenhersteller
    China kritisiert und droht EU wegen BrÃ¼sseler Vorgehen gegen Windturbinenhersteller

    China hat die Anti-Dumping-Untersuchung der EU gegen den chinesischen Windturbinenhersteller Goldwind scharf kritisiert. BrÃ¼ssel nutze erneut "diskriminierende und restriktive

    Mehr
    FÃ¼r 2,1 Milliarden Euro: Henkel kauft Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl
    FÃ¼r 2,1 Milliarden Euro: Henkel kauft Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl
    Beschwerde gegen Verbot von Torfabbau in Niedersachsen scheitert in Karlsruhe
    Beschwerde gegen Verbot von Torfabbau in Niedersachsen scheitert in Karlsruhe
    USA bemÃ¼ht um internationales BÃ¼ndnis wegen Chinas Dominanz bei Seltenen Erden
    USA bemÃ¼ht um internationales BÃ¼ndnis wegen Chinas Dominanz bei Seltenen Erden
    "Jahrzehnt der Sanierungen": Bahnnetz-Chef erwartet schrittweise Verbesserung
    Anwalt sÃ¤t Zweifel an geplanter Aussage von Mette-Marits Sohn vor Gericht
    Anwalt sÃ¤t Zweifel an geplanter Aussage von Mette-Marits Sohn vor Gericht
    Staatsakt fÃ¼r verstorbene BundestagsprÃ¤sidentin SÃ¼ssmuth am 24. Februar
    Staatsakt fÃ¼r verstorbene BundestagsprÃ¤sidentin SÃ¼ssmuth am 24. Februar
    MÃ¶glicher VerstoÃŸ gegen Belarus-Embargo: Razzia bei sÃ¤chsischem AfD-Abgeordneten
    MÃ¶glicher VerstoÃŸ gegen Belarus-Embargo: Razzia bei sÃ¤chsischem AfD-Abgeordneten
    EU-Abgeordnete fordern Uefa zu mÃ¶glichem WM-Boykott auf
    EU-Abgeordnete fordern Uefa zu mÃ¶glichem WM-Boykott auf
    Baden-WÃ¼rttemberg: Unbekannter zerrt Kind in Hinterhof - Frauen kommen zu Hilfe
    Baden-WÃ¼rttemberg: Unbekannter zerrt Kind in Hinterhof - Frauen kommen zu Hilfe
    Migrationsbericht 2024: RÃ¼ckgang bei Zuwanderung - Rekordzahl an EinbÃ¼rgerungen
    Migrationsbericht 2024: RÃ¼ckgang bei Zuwanderung - Rekordzahl an EinbÃ¼rgerungen

    Top Meldungen

    DGB kritisiert VerzÃ¶gerung bei StÃ¤rkung der Tarifbindung
    DGB kritisiert VerzÃ¶gerung bei StÃ¤rkung der Tarifbindung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) wirft der CDU-gefÃ¼hrten Bundesregierung vor, die StÃ¤rkung der Tarifbindung in Deutschland zu verzÃ¶gern.

    Mehr
    Handwerk kritisiert HÃ¤ngepartie um GebÃ¤udeenergiegesetz
    Handwerk kritisiert HÃ¤ngepartie um GebÃ¤udeenergiegesetz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - HandwerksprÃ¤sident JÃ¶rg Dittrich hat vor zu starken Ã„nderungen bei der Reform des GebÃ¤udeenergiegesetzes gewarnt. "Viele Handwerksbetriebe

    Mehr
    GeschÃ¤ftsklima in Autoindustrie etwas besser
    GeschÃ¤ftsklima in Autoindustrie etwas besser

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Das vom MÃ¼nchner Ifo-Institut gemessene GeschÃ¤ftsklima in der Automobilindustrie hat sich im Januar leicht verbessert. Es stieg auf -19,6

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts