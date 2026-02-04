Maschinenbau sieht leichte Erholung - Auftragseingang 2025 auf Vorjahresniveau

Maschinenfabrik

Die AuftragsbÃ¼cher der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer geben nach Angaben des Branchenverbandes VDMA derzeit Grund fÃ¼r 'ein wenig Optimismus'. Das Jahr 2025 sei mit Blick auf die Auftragslage 'auf Vorjahresniveau abgeschlossen' worden.

Die AuftragsbÃ¼cher der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer geben nach Angaben des Branchenverbandes VDMA derzeit Grund fÃ¼r "ein wenig Optimismus". Das Jahr 2025 sei mit Blick auf die Auftragslage "auf Vorjahresniveau abgeschlossen" worden, teilte der VDMA am Mittwoch mit. Zudem hÃ¤tten sich Stimmungslage und Ausblick der Unternehmen zum Jahresauftakt leicht verbessert. Die Mehrheit der befragten Firmen erwartet demnach ein Umsatzwachstum im laufenden Jahr.



"Die Anzeichen auf eine konjunkturelle Bodenbildung fÃ¼r den Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland verdichten sich", erklÃ¤rte VDMA-Chefvolkswirt Johannes Gernandt. Insbesondere zeige sich dies in den wachsenden Bestellungen im vierten Quartal, das dem Branchenverband zufolge ein Plus von real drei Prozent in die AuftragsbÃ¼cher brachte.



"FÃ¼r 2026 prognostizieren wir daher unverÃ¤ndert ein kleines Plus in der Produktion von real ein Prozent", erklÃ¤rte Gernandt. DarÃ¼ber hinaus liege es an der Politik, strukturelle Reformen zur Verbesserung der WettbewerbsfÃ¤higkeit des Standorts einzuleiten, "die ein nachhaltiges und hÃ¶heres Wachstum ermÃ¶glichenâ€œ, fÃ¼gte er hinzu.



Insgesamt hellte sich die Stimmung im Maschinen- und Anlagenbau laut VDMA zuletzt leicht auf. Die Konjunkturerhebung des Branchenverbandes im Januar ergab demnach, dass knapp 30 Prozent von insgesamt 962 Unternehmen die aktuelle Lage als "sehr gut" oder "gut" bewerten - im Oktober hatte dieser Wert noch bei 23 Prozent gelegen.



FÃ¼r das laufende Jahr rechnen rund 57 Prozent der Unternehmen mit einer Umsatzsteigerung. Knapp 29 Prozent sehen eine Stagnation als realistisch an. Weniger als 15 Prozent erwarten einen UmsatzrÃ¼ckgang.