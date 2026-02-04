Brennpunkte

"AuÃŸergewÃ¶hnlicher" Starkregen: Tausende Menschen in Spanien evakuiert

  • AFP - 4. Februar 2026, 12:41 Uhr
Bild vergrößern: AuÃŸergewÃ¶hnlicher Starkregen: Tausende Menschen in Spanien evakuiert
Spanien wird seit Tagen von StÃ¼rmen gepeitscht
Bild: AFP

'AuÃŸergewÃ¶hnlicher' Starkregen ist am Mittwoch Ã¼ber der Iberischen Halbinsel niedergegangen. Sowohl in Portugal als auch in Spanien galt wegen Sturmtief 'Leonardo' erhÃ¶hte Alarmbereitschaft, im SÃ¼den Spaniens wurden mehr als 3000 Menschen evakuiert.

"AuÃŸergewÃ¶hnlicher" Starkregen ist am Mittwoch Ã¼ber der Iberischen Halbinsel niedergegangen. Sowohl in Portugal als auch in Spanien galt wegen des Sturmtiefs "Leonardo" erhÃ¶hte Alarmbereitschaft, im SÃ¼den Spaniens wurden mehr als 3000 Menschen evakuiert. Zudem blieben in der Region die Schulen geschlossen. Die starken Winde und NiederschlÃ¤ge Ã¼ber der Iberischen Halbinsel sollen noch bis Samstag andauern.

Der spanische Wetterdienst gab fÃ¼r Teile Andalusiens die hÃ¶chste Alarmstufe aus und warnte vor mÃ¶glichen Ãœberschwemmungen und Erdrutschen. Der Boden in der Region sei durch die RegenfÃ¤lle der vergangenen Tage bereits stark gesÃ¤ttigt und "die FlÃ¼sse haben schon jetzt sehr viel Wasser", sagte RubÃ©n del Campo vom Wetterdienst. Und nun komme durch "Leonardo" noch "eine auÃŸergewÃ¶hnliche Menge an Regen" hinzu.

Auch im Nachbarland Portugal, wo in der vergangenen Woche fÃ¼nf Menschen bei Unwettern ums Leben gekommen waren, galt fÃ¼r Teile der KÃ¼ste erhÃ¶hte Alarmstufe. In den nÃ¶rdlichen und mittleren Regionen des Landes wurde vor starkem Schneefall gewarnt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Regierung will nicht Ã¼ber Urheber der
    Regierung will nicht Ã¼ber Urheber der "Migrationswende" streiten

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem ein aktueller Regierungsbericht bereits fÃ¼r 2024 einen deutlichen RÃ¼ckgang der Nettozuwanderung und der Zahl der AsylerstantrÃ¤ge

    Mehr
    Tod von Schaffner: Dobrindt fordert hÃ¶here Strafen fÃ¼r Angriffe auf Bahnpersonal
    Tod von Schaffner: Dobrindt fordert hÃ¶here Strafen fÃ¼r Angriffe auf Bahnpersonal

    Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat nach der tÃ¶dlichen Attacke auf einen Zugbegleiter hÃ¶here Strafen fÃ¼r solche Angriffe gefordert. "Der strafrechtliche Schutz

    Mehr
    Le Pen will nach Prozessende PrÃ¤sidentschaftskandidatur klÃ¤ren
    Le Pen will nach Prozessende PrÃ¤sidentschaftskandidatur klÃ¤ren

    Die franzÃ¶sische Rechtspopulistin Marine Le Pen will nach den Worten eines Parteisprechers am Ende des gegen sie laufenden Berufungsprozesses Ã¼ber die

    Mehr
    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf
    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf
    Studie: Ladeinfrastruktur ist kein Hindernis mehr fÃ¼r E-Auto-Hochlauf
    Studie: Ladeinfrastruktur ist kein Hindernis mehr fÃ¼r E-Auto-Hochlauf
    FÃ¼r 2,1 Milliarden Euro: Henkel kauft Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl
    FÃ¼r 2,1 Milliarden Euro: Henkel kauft Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl
    Beschwerde gegen Verbot von Torfabbau in Niedersachsen scheitert in Karlsruhe
    Beschwerde gegen Verbot von Torfabbau in Niedersachsen scheitert in Karlsruhe
    "Strategische Partnerschaft" gesucht: Merz zu Besuch in Golfstaaten aufgebrochen
    TÃ¶dliches MissverstÃ¤ndnis: 20-JÃ¤hriger stirbt nach Angriff in KÃ¶ln
    TÃ¶dliches MissverstÃ¤ndnis: 20-JÃ¤hriger stirbt nach Angriff in KÃ¶ln
    Ukrainische Energieinfrastruktur nach Angriffen stark gefÃ¤hrdet
    Ukrainische Energieinfrastruktur nach Angriffen stark gefÃ¤hrdet
    Daniel Thioune neuer Cheftrainer bei Werder Bremen
    Daniel Thioune neuer Cheftrainer bei Werder Bremen
    BND-Analyse: Russlands MilitÃ¤rausgaben 2025 bei Ã¼ber 240 Milliarden Euro
    BND-Analyse: Russlands MilitÃ¤rausgaben 2025 bei Ã¼ber 240 Milliarden Euro
    Zahl der Herzinfarkte sinkt - Bei Frauen oft spÃ¤t erkannt
    Zahl der Herzinfarkte sinkt - Bei Frauen oft spÃ¤t erkannt

    Top Meldungen

    Preise fÃ¼r Benzin und Diesel deutlich gestiegen
    Preise fÃ¼r Benzin und Diesel deutlich gestiegen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r Benzin und Diesel in Deutschland sind in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Laut einer aktuellen Auswertung des ADAC

    Mehr
    Maschinenbau sieht leichte Erholung - Auftragseingang 2025 auf Vorjahresniveau
    Maschinenbau sieht leichte Erholung - Auftragseingang 2025 auf Vorjahresniveau

    Die AuftragsbÃ¼cher der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer geben nach Angaben des Branchenverbandes VDMA derzeit Grund fÃ¼r "ein wenig Optimismus". Das Jahr 2025 sei mit Blick

    Mehr
    Inflation im Euroraum geht im Januar auf 1,7 Prozent zurÃ¼ck
    Inflation im Euroraum geht im Januar auf 1,7 Prozent zurÃ¼ck

    Die Inflation im Euroraum ist im Januar voraussichtlich auf 1,7 Prozent zurÃ¼ckgegangen. Die Teuerungsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat lag damit deutlich niedriger als noch im

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts