"AuÃŸergewÃ¶hnlicher" Starkregen: Tausende Menschen in Spanien evakuiert

"AuÃŸergewÃ¶hnlicher" Starkregen ist am Mittwoch Ã¼ber der Iberischen Halbinsel niedergegangen. Sowohl in Portugal als auch in Spanien galt wegen des Sturmtiefs "Leonardo" erhÃ¶hte Alarmbereitschaft, im SÃ¼den Spaniens wurden mehr als 3000 Menschen evakuiert. Zudem blieben in der Region die Schulen geschlossen. Die starken Winde und NiederschlÃ¤ge Ã¼ber der Iberischen Halbinsel sollen noch bis Samstag andauern.
Der spanische Wetterdienst gab fÃ¼r Teile Andalusiens die hÃ¶chste Alarmstufe aus und warnte vor mÃ¶glichen Ãœberschwemmungen und Erdrutschen. Der Boden in der Region sei durch die RegenfÃ¤lle der vergangenen Tage bereits stark gesÃ¤ttigt und "die FlÃ¼sse haben schon jetzt sehr viel Wasser", sagte RubÃ©n del Campo vom Wetterdienst. Und nun komme durch "Leonardo" noch "eine auÃŸergewÃ¶hnliche Menge an Regen" hinzu.
Auch im Nachbarland Portugal, wo in der vergangenen Woche fÃ¼nf Menschen bei Unwettern ums Leben gekommen waren, galt fÃ¼r Teile der KÃ¼ste erhÃ¶hte Alarmstufe. In den nÃ¶rdlichen und mittleren Regionen des Landes wurde vor starkem Schneefall gewarnt.
