Tod von Schaffner: Dobrindt fordert hÃ¶here Strafen fÃ¼r Angriffe auf Bahnpersonal

  • AFP - 4. Februar 2026, 13:23 Uhr
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat nach der tÃ¶dlichen Attacke auf einen Zugbegleiter hÃ¶here Strafen fÃ¼r solche Angriffe gefordert. Es brauche 'entschiedene Konsequenzen'.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat nach der tÃ¶dlichen Attacke auf einen Zugbegleiter hÃ¶here Strafen fÃ¼r solche Angriffe gefordert. "Der strafrechtliche Schutz fÃ¼r Mitarbeiter bei Dienstleistungsunternehmen wie der Bahn muss deutlich verschÃ¤rft werden", erklÃ¤rte Dobrindt am Mittwoch. "Der Strafrahmen muss ausgeweitet und die Mindeststrafen fÃ¼r Angriffe deutlich erhÃ¶ht werden." Die steigende Gewalt gegenÃ¼ber Mitarbeitenden des Ã¶ffentlichen Dienstes und Dienstleistern wie der Bahn brauche "entschiedene Konsequenzen".Â 

Dobrindt zeigt sich "bestÃ¼rzt, erschÃ¼ttert und tief betroffen" vom Tod des Zugbegleiters. Er erwarte, "dass der TÃ¤ter mit der vollen HÃ¤rte des Gesetzes fÃ¼r seine brutale Tat bestraft wird".Â 

Der Zugbegleiter wurde am Montagabend wÃ¤hrend einer Fahrkartenkontrolle in Landstuhl bei Kaiserslautern lebensbedrohlich verletzt, als er einen Reisenden wegen fehlenden Fahrscheins des Zuges verweisen wollte. Nach FaustschlÃ¤gen gegen den Kopf musste der 36-JÃ¤hrige reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er spÃ¤ter seinen Verletzungen erlag. Als TatverdÃ¤chtiger wurde ein 26-JÃ¤hriger noch am Tatort festgenommen, gegen ihn wurde am Dienstagabend Haftbefehl erlassen.

