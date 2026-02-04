Wirtschaft

Inflation im Euroraum geht im Januar auf 1,7 Prozent zurÃ¼ck

  AFP - 4. Februar 2026, 11:27 Uhr
Die Inflation im Euroraum ist im Januar voraussichtlich auf 1,7 Prozent zurÃ¼ckgegangen. Die Teuerungsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat lag laut erster SchÃ¤tzung des EU-Statistikamts Eurostat deutlich niedriger als noch im Dezember mit 2,0 Prozent.

Grund fÃ¼r den im Schnitt langsameren Preisanstieg waren den Statistikern zufolge vor allem die sinkenden Energiepreise. Sie lagen 4,1 Prozent niedriger als im Januar des vergangenen Jahres und sanken damit deutlich stÃ¤rker als Ende 2025. Die Preise fÃ¼r Lebensmittel, Alkohol und Tabak stiegen im Vorjahresvergleich um 2,7 Prozent, die Preise fÃ¼r Dienstleistungen um 3,2 Prozent.

Die hÃ¶chsten Inflationsraten verzeichneten den Angaben zufolge die Slowakei (4,2 Prozent), Kroatien (3,6 Prozent) sowie Irland und Lettland (je 2,6 Prozent). Am niedrigsten fiel der Preisanstieg in Frankreich (0,4 Prozent), Finnland (1,0 Prozent) und Belgien (1,4 Prozent) aus.

FÃ¼r Deutschland gab Eurostat die Inflation mit 2,1 Prozent an. Die EU-Statistiker liegen damit auf einer Linie mit dem Statistischen Bundesamt, das bereits am vergangenen Freitag eine SchÃ¤tzung fÃ¼r den Januar abgegeben hatte.

