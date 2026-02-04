Berlin (dts Nachrichtenagentur) - HandwerksprÃ¤sident JÃ¶rg Dittrich hat vor zu starken Ã„nderungen bei der Reform des GebÃ¤udeenergiegesetzes gewarnt.
"Viele Handwerksbetriebe wÃ¤ren froh, wenn die FÃ¶rderung einfach weiterlÃ¤uft, und man dieses Gesetz umbenennt", sagte Dittrich den Zeitungen der "Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft" (Mittwochsausgaben). Zugleich warnte er vor Verunsicherung fÃ¼r Betriebe und Verbraucher: "Die HÃ¤ngepartie um das GebÃ¤udeenergiegesetz muss beendet werden. Es wÃ¤re gut, wenn es eine klare Entscheidung gibt und damit dann Planbarkeit und VerlÃ¤sslichkeit."
Der PrÃ¤sident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) sagte ebenfalls, er kÃ¶nne sich auch grundlegende Reformen vorstellen. "Wenn der Strompreis fÃ¼r alle gesenkt wÃ¼rde, wie es die Regierung versprochen hatte, dann kÃ¶nnte man vermutlich auch die FÃ¶rderung etwas zurÃ¼ckfahren, weil sich dann die WÃ¤rmepumpe oder das E-Auto rechneten", sagte Dittrich.
Wirtschaft
Handwerk kritisiert HÃ¤ngepartie um GebÃ¤udeenergiegesetz
- dts - 4. Februar 2026, 08:05 Uhr
