Brennpunkte

Le Pen will nach Prozessende PrÃ¤sidentschaftskandidatur klÃ¤ren

  • AFP - 4. Februar 2026, 13:06 Uhr
Bild vergrößern: Le Pen will nach Prozessende PrÃ¤sidentschaftskandidatur klÃ¤ren
Marine Le Pen
Bild: AFP

Die franzÃ¶sische Rechtspopulistin Marine Le Pen will nach den Worten eines Parteisprechers am Ende des laufenden Berufungsprozesses Ã¼ber die Â PrÃ¤sidentschaftskandidatur ihrer Partei entscheiden.

Die franzÃ¶sische Rechtspopulistin Marine Le Pen will nach den Worten eines Parteisprechers am Ende des gegen sie laufenden Berufungsprozesses Ã¼ber die Â PrÃ¤sidentschaftskandidatur ihrer Partei entscheiden. "Die Richter haben das Schicksal der PrÃ¤sidentschaftswahl in der Hand", sagte der Sprecher der Partei Rassemblement National (RN), Philippe Ballard, am Mittwoch dem Sender RMC. In dem Berufungsverfahren, in dem es um die Veruntreuung von EU-Geldern geht, standen am Mittwoch die PlÃ¤doyers der Verteidigung an.Â 

Die Staatsanwaltschaft hatte am Vorabend Strafen fÃ¼r Le Pen gefordert, die nicht mit einer vierten PrÃ¤sidentschaftskandidatur Le Pens vereinbar wÃ¤ren, falls die Richter ihnen folgen sollten. Die StaatsanwÃ¤lte verlangten vier Jahre Haft, davon drei auf BewÃ¤hrung, eine Geldstrafe in HÃ¶he von 100.000 Euro und ein fÃ¼nfjÃ¤hriges Verbot, bei Wahlen anzutreten. Mit dem Urteil der Berufungsrichter wird allerdings erst im Sommer gerechnet.Â 

Theoretisch kann Le Pen noch vor das hÃ¶chste Berufungsgericht ziehen, das sich nicht mit der Sache befasst, sondern auf Verfahrensfehler prÃ¼ft. Sie hatte aber zuvor bereits zu erkennen gegeben, dass sie die Kandidatenfrage vorher klÃ¤ren wolle. Falls sie verhindert sei, solle der 30 Jahre alte Parteichef Jordan Bardella antreten.Â 

Der RN-Abgeordnete Jean-Philippe Tanguy zeigte sich am Mittwoch Ã¼berzeugt, dass Le Pen und die Mitangeklagten ihre Unschuld beweisen kÃ¶nnten. Die Forderungen der Staatsanwaltschaft seien "nicht Ã¼berraschend" gewesen, erklÃ¤rte er. "Jetzt ist aber die Verteidigung dran", fÃ¼gte er hinzu.

Le Pen hatte den Gerichtssaal am Vorabend verlassen, ohne sich Journalistenfragen zu stellen. WÃ¤hrend der Verhandlung hatte sie erneut ihre Unschuld beteuert, dabei aber unabsichtliches Fehlverhalten eingerÃ¤umt.Â 

In dem Verfahren ging es um die Veruntreuung von EU-Geldern durch ScheinbeschÃ¤ftigung von EU-Parlamentsassistenten, die faktisch fÃ¼r Le Pens Partei arbeiteten.Â Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft arbeiteten die Assistenten der EU-Abgeordneten zwischen 2004 und 2016 fÃ¼r die Partei, "wurden aber von Europa bezahlt".Â 

Ziel sei es gewesen, "die Personalkosten der Partei durch den Etat fÃ¼r die parlamentarischen Assistenten abzudecken". Die Partei, die damals noch Front National hieÃŸ, war nach mehreren Wahlniederlagen finanziell in Schwierigkeiten geraten.Â FÃ¼r die Ã¼brigen Angeklagten forderten die StaatsanwÃ¤lte Haftstrafen zwischen sechs Monaten auf BewÃ¤hrung und drei Jahren, davon zwei auf BewÃ¤hrung.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Regierung will nicht Ã¼ber Urheber der
    Regierung will nicht Ã¼ber Urheber der "Migrationswende" streiten

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem ein aktueller Regierungsbericht bereits fÃ¼r 2024 einen deutlichen RÃ¼ckgang der Nettozuwanderung und der Zahl der AsylerstantrÃ¤ge

    Mehr
    Tod von Schaffner: Dobrindt fordert hÃ¶here Strafen fÃ¼r Angriffe auf Bahnpersonal
    Tod von Schaffner: Dobrindt fordert hÃ¶here Strafen fÃ¼r Angriffe auf Bahnpersonal

    Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat nach der tÃ¶dlichen Attacke auf einen Zugbegleiter hÃ¶here Strafen fÃ¼r solche Angriffe gefordert. "Der strafrechtliche Schutz

    Mehr
    TÃ¶dliches MissverstÃ¤ndnis: 20-JÃ¤hriger stirbt nach Angriff in KÃ¶ln
    TÃ¶dliches MissverstÃ¤ndnis: 20-JÃ¤hriger stirbt nach Angriff in KÃ¶ln

    Nach einem Angriff infolge eines MissverstÃ¤ndnisses ist ein 20-JÃ¤hriger in KÃ¶ln an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der 20-JÃ¤hrige hatte irrtÃ¼mlich ein stoppendes Auto

    Mehr
    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf
    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf
    Studie: Ladeinfrastruktur ist kein Hindernis mehr fÃ¼r E-Auto-Hochlauf
    Studie: Ladeinfrastruktur ist kein Hindernis mehr fÃ¼r E-Auto-Hochlauf
    FÃ¼r 2,1 Milliarden Euro: Henkel kauft Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl
    FÃ¼r 2,1 Milliarden Euro: Henkel kauft Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl
    Beschwerde gegen Verbot von Torfabbau in Niedersachsen scheitert in Karlsruhe
    Beschwerde gegen Verbot von Torfabbau in Niedersachsen scheitert in Karlsruhe
    "Strategische Partnerschaft" gesucht: Merz zu Besuch in Golfstaaten aufgebrochen
    Ukrainische Energieinfrastruktur nach Angriffen stark gefÃ¤hrdet
    Ukrainische Energieinfrastruktur nach Angriffen stark gefÃ¤hrdet
    Daniel Thioune neuer Cheftrainer bei Werder Bremen
    Daniel Thioune neuer Cheftrainer bei Werder Bremen
    "AuÃŸergewÃ¶hnlicher" Starkregen: Tausende Menschen in Spanien evakuiert
    BND-Analyse: Russlands MilitÃ¤rausgaben 2025 bei Ã¼ber 240 Milliarden Euro
    BND-Analyse: Russlands MilitÃ¤rausgaben 2025 bei Ã¼ber 240 Milliarden Euro
    Zahl der Herzinfarkte sinkt - Bei Frauen oft spÃ¤t erkannt
    Zahl der Herzinfarkte sinkt - Bei Frauen oft spÃ¤t erkannt

    Top Meldungen

    Preise fÃ¼r Benzin und Diesel deutlich gestiegen
    Preise fÃ¼r Benzin und Diesel deutlich gestiegen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r Benzin und Diesel in Deutschland sind in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Laut einer aktuellen Auswertung des ADAC

    Mehr
    Maschinenbau sieht leichte Erholung - Auftragseingang 2025 auf Vorjahresniveau
    Maschinenbau sieht leichte Erholung - Auftragseingang 2025 auf Vorjahresniveau

    Die AuftragsbÃ¼cher der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer geben nach Angaben des Branchenverbandes VDMA derzeit Grund fÃ¼r "ein wenig Optimismus". Das Jahr 2025 sei mit Blick

    Mehr
    Inflation im Euroraum geht im Januar auf 1,7 Prozent zurÃ¼ck
    Inflation im Euroraum geht im Januar auf 1,7 Prozent zurÃ¼ck

    Die Inflation im Euroraum ist im Januar voraussichtlich auf 1,7 Prozent zurÃ¼ckgegangen. Die Teuerungsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat lag damit deutlich niedriger als noch im

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts