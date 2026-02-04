Staatsakt fÃ¼r verstorbene BundestagsprÃ¤sidentin SÃ¼ssmuth am 24. Februar

Der Staatsakt fÃ¼r die verstorbene BundestagsprÃ¤sidentin Rita SÃ¼ssmuth findet am 24. Februar statt. Die Trauerzeremonie beginnt mit einem Ã¶kumenischen Gottesdienst in der Sankt-Hedwigs-Kathedrale in Berlin, wie der Bundestag am Mittwoch mitteilte. Im Anschluss folgt der eigentliche Staatsakt im Plenarsaal des Bundestags.
Neben BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner werden bei dem Staatsakt Bundeskanzler Friedrich Merz (beide CDU) und - auf Wunsch SÃ¼ssmuths - der Autor und Journalist Heribert Prantl im Parlament sprechen. Der Staatsakt werde im Beisein der Familie, aller Verfassungsorgane sowie von WeggefÃ¤hrtinnen und WeggefÃ¤hrten und weiteren geladenen GÃ¤sten stattfinden.
Die CDU-Politikerin SÃ¼ssmuth war am Sonntag im Alter von 88 Jahren gestorben. BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier hatte am Montag einen Staatsakt fÃ¼r sie angeordnet.
Mit ihm werde die "herausragende politische und gesellschaftliche Lebensleistung" SÃ¼ssmuths gewÃ¼rdigt, erklÃ¤rte KlÃ¶ckner. Die frÃ¼here Familien- und Gesundheitsministerin sowie BundestagsprÃ¤sidentin sei "eine der prÃ¤gendsten Politikerinnen und PersÃ¶nlichkeiten der deutschen Nachkriegsgeschichte" gewesen.Â
"Sie hat Debatten geÃ¶ffnet und Verantwortung auch zu unbequemen Themen eingefordert, lange bevor sie mehrheitsfÃ¤hig wurden", erklÃ¤rte KlÃ¶ckner weiter. "Mit ihrem politischen Wirken steht sie dafÃ¼r, dass FÃ¼hrung nicht LautstÃ¤rke braucht, sondern Konsequenz. In ihrer Zeit als BundestagsprÃ¤sidentin hat sie mit dieser Art den Bundestag als selbstbewusstes Verfassungsorgan gestÃ¤rkt."
Staatsakt für verstorbene Bundestagspräsidentin Süssmuth am 24. Februar
4. Februar 2026
