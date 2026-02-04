Umfrage: Unternehmen in deutscher Autoindustrie erwarten mehr Exporte

Bereit fÃ¼r den Export: Autos von Volkswagen in Emden

Die Stimmung in den Unternehmen der deutschen Autoindustrie hat sich angesichts gestiegener Exporterwartungen etwas verbessert. Der vom MÃ¼nchner Ifo-Institut ermittelte Index stieg im Januar geringfÃ¼gig auf minus 19,6 Punkte.

Die Stimmung in den Unternehmen der deutschen Autoindustrie hat sich angesichts gestiegener Exporterwartungen etwas verbessert. Der vom MÃ¼nchner Ifo-Institut ermittelte Index stieg im Januar geringfÃ¼gig von zuvor saisonbereinigt minus 19,8 Punkten auf minus 19,6 Punkte. Die Firmen rechnen mit "deutlich besseren GeschÃ¤ften im Ausland", die Exporterwartungen stiegen entsprechen auf plus 8,7, wie das Institut am Mittwoch mitteilte. Im Dezember hatten sie noch bei minus 8,0 Punkten gelegen.



"Die Nachfrage aus dem Euroraum wirkt fÃ¼r die deutsche Autoindustrie weiterhin als stÃ¼tzende Kraft", erklÃ¤rte Ifo-Branchenexpertin Anita WÃ¶lfl.Â Die Autounternehmen beurteilten ihre Wettbewerbsposition der Erhebung zufolge auf den AuslandsmÃ¤rkten in der EU deutlich besser - auf den MÃ¤rkten auÃŸerhalb Europas allerdings bewerteten sie ihre Lage deutlich schlechter.Â



"Die deutsche Autoindustrie hat auf den MÃ¤rkten auÃŸerhalb der EU seit 2024 an WettbewerbsfÃ¤higkeit verloren, wie Rechnungen auf Basis amtlicher Handelsdaten zeigen", erklÃ¤rte WÃ¶lfl weiter. "Das gilt besonders ausgeprÃ¤gt gegenÃ¼ber China, zeigt sich aber auch zunehmend gegenÃ¼ber den USA."