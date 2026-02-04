Die Stimmung in den Unternehmen der deutschen Autoindustrie hat sich angesichts gestiegener Exporterwartungen etwas verbessert. Der vom MÃ¼nchner Ifo-Institut ermittelte Index stieg im Januar geringfÃ¼gig von zuvor saisonbereinigt minus 19,8 Punkten auf minus 19,6 Punkte. Die Firmen rechnen mit "deutlich besseren GeschÃ¤ften im Ausland", die Exporterwartungen stiegen entsprechen auf plus 8,7, wie das Institut am Mittwoch mitteilte. Im Dezember hatten sie noch bei minus 8,0 Punkten gelegen.
"Die Nachfrage aus dem Euroraum wirkt fÃ¼r die deutsche Autoindustrie weiterhin als stÃ¼tzende Kraft", erklÃ¤rte Ifo-Branchenexpertin Anita WÃ¶lfl.Â Die Autounternehmen beurteilten ihre Wettbewerbsposition der Erhebung zufolge auf den AuslandsmÃ¤rkten in der EU deutlich besser - auf den MÃ¤rkten auÃŸerhalb Europas allerdings bewerteten sie ihre Lage deutlich schlechter.Â
"Die deutsche Autoindustrie hat auf den MÃ¤rkten auÃŸerhalb der EU seit 2024 an WettbewerbsfÃ¤higkeit verloren, wie Rechnungen auf Basis amtlicher Handelsdaten zeigen", erklÃ¤rte WÃ¶lfl weiter. "Das gilt besonders ausgeprÃ¤gt gegenÃ¼ber China, zeigt sich aber auch zunehmend gegenÃ¼ber den USA."
Wirtschaft
Umfrage: Unternehmen in deutscher Autoindustrie erwarten mehr Exporte
- AFP - 4. Februar 2026, 08:32 Uhr
Die Stimmung in den Unternehmen der deutschen Autoindustrie hat sich angesichts gestiegener Exporterwartungen etwas verbessert. Der vom MÃ¼nchner Ifo-Institut ermittelte Index stieg im Januar geringfÃ¼gig auf minus 19,6 Punkte.
Die Stimmung in den Unternehmen der deutschen Autoindustrie hat sich angesichts gestiegener Exporterwartungen etwas verbessert. Der vom MÃ¼nchner Ifo-Institut ermittelte Index stieg im Januar geringfÃ¼gig von zuvor saisonbereinigt minus 19,8 Punkten auf minus 19,6 Punkte. Die Firmen rechnen mit "deutlich besseren GeschÃ¤ften im Ausland", die Exporterwartungen stiegen entsprechen auf plus 8,7, wie das Institut am Mittwoch mitteilte. Im Dezember hatten sie noch bei minus 8,0 Punkten gelegen.
Weitere Meldungen
Die Deutsche Telekom nimmt am Mittwoch in MÃ¼nchen eine der nach ihren Angaben "grÃ¶ÃŸten KI-Fabriken in Europa" in Betrieb.Â An der ErÃ¶ffnungszeremonie nimmt auchMehr
Die Billigfluggesellschaft Ryanair hat in Belgien eine gerichtliche Schlappe eingesteckt. Ein Gericht in BrÃ¼ssel wies das Unternehmen an, innerhalb von drei Monaten eine ReiheMehr
TÃ¼rgriffe, die elegant in der Karosserie verschwinden, sind insbesondere bei vielen Elektroautos beliebt - doch nach Ansicht der chinesischen BehÃ¶rden stellen sie auch einMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der baupolitische Sprecher der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion, Kassem Taher Saleh, erhÃ¶ht den Druck auf die Bundesregierung, Eckpunkte fÃ¼r eineMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesumweltministerium startet ein neues FÃ¶rderprogramm zur Renaturierung von Auen kleinerer FlÃ¼sse in HÃ¶he von 59 Millionen Euro. "DieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil von E-Autos in Deutschland wÃ¤chst, aber zu langsam, um den Verkehr schnell klimaneutral zu machen. Das ist das Ergebnis einerMehr