"Jahrzehnt der Sanierungen": Bahnnetz-Chef erwartet schrittweise Verbesserung

Der schlechte Zustand des deutschen Schienennetzes wird sich nach EinschÃ¤tzung des Chefs der Infrastruktursparte DB Infrago, Philipp Nagl, in den kommenden Jahren verbessern - allerdings nur schrittweise. "Wir mÃ¼ssen mit einem Jahrzehnt der Sanierungen rechnen", sagte Nagl den Zeitungen des Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Mittwochsausgaben). Mit Blick auf die rund 40 weiteren Generalsanierungen besonders belasteter Strecken gelte jedoch auch: "Mit jedem fertigen Projekt wird es besser."
Der Prozess werde sich immer mehr beschleunigen, fÃ¼hrte Nagl aus. "Heute mÃ¼ssen wir bei einer Sanierung der einen Trasse auf eine noch nicht so gut sanierte andere Strecke umleiten", sagte er den RND-Zeitungen. "Wenn die eine Strecke jedoch fertig ist, kÃ¶nnen wir darauf umleiten."
An dem vielfach kritisierten Sanierungskonzept, das auf den seit JahrzehntenÂ unterfinanzierten Schienen Totalsperrungen vorsieht, hÃ¤lt der Bahnmanager fest. "Die komprimierte Sanierung von ganzen Korridoren ist das beste Instrument, um den riesigen Baubedarf auf den stark belasteten Strecken abzuwickeln", sagte er.
Dass dabei auf den Einbau digitaler Elemente erstmal verzichtet werde, liege daran, dass zunÃ¤chst alte Stellwerke ausgetauscht werden mÃ¼ssten. Die HÃ¤lfte der Ã¼ber 4000 Stellwerke sei nicht digitalisierungsfÃ¤hig. "Sie stammen aus der Vor-Computerzeit und arbeiten noch mit SeilzÃ¼gen oder elektromechanischen Walzen."
ZusÃ¤tzlich zu den Korridorsanierungen plant die DB Infrago in diesem Jahr 28.000 kleinere Baustellen, weitere werden kurzfristig dazukommen. Regio- und GÃ¼terverkehr leiden ebenso wie FahrgÃ¤ste darunter, darÃ¼ber oft zu spÃ¤t informiert zu werden. "In der Kommunikation mÃ¼ssen und wollen wir besser werden", rÃ¤umte Nagl ein. Dazu habe man sich neu aufgestellt. Die Baustellen seien jedoch unverzichtbar: "Das ist der einzige Weg, um aus dem AbwÃ¤rtstrend herauszukommen."
