Koalition einigt sich auf Investitionspflicht fÃ¼r Streamingdienste und Sender

Die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen haben sich auf die EinfÃ¼hrung einer verpflichtenden Investitionsabgabe fÃ¼r Streamingdienste und TV-Sender geeinigt. Die gesetzlich festgeschriebene Quote solle acht Prozent des jÃ¤hrlichen Umsatzes betragen, teilte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) am Donnerstag mit. Dies ist demnach verknÃ¼pft mit Vorgaben etwa bei der Produktion von Filmen oder Serien auf Deutsch oder bei der Rechteteilung mit unabhÃ¤ngigen Produzenten.



Nur wenn Anbieter mindestens zwÃ¶lf Prozent investierten, wÃ¼rden sie diesen Vorgaben nicht mehr unterliegen. Sie kÃ¶nnten sich dann etwa entscheiden, zwar in Deutschland Filme zu produzieren, aber nicht unbedingt auf Deutsch, sondern zum Beispiel auf Englisch.



Der von Regierung und den Fraktionen von CDU/CSU und SPD vereinbarte "Investitionspakt fÃ¼r den Filmstandort Deutschland" sieht zudem einen "Filmbooster des Bundes" vor, wie Weimers Dienststelle weiter erklÃ¤rte. Dabei wÃ¼rden die Mittel fÃ¼r die wirtschaftliche FilmfÃ¶rderung "verlÃ¤sslich und Ã¼berjÃ¤hrig auf 250 Millionen Euro pro Jahr" erhÃ¶ht. Dies sei nahezu eine Verdoppelung gegenÃ¼ber dem bisherigen Niveau.Â



"Diese Einigung hilft dem Standort Deutschland", erklÃ¤rte Weimer. Die Regierung sichere damit "AuftrÃ¤ge fÃ¼r die deutsche Filmwirtschaft, ohne in die GeschÃ¤ftsmodelle der Streamer und Sender einzugreifen". Weimer hatte sich in der Vergangenheit fÃ¼r eine rein freiwillige Regelung bei Investitionen stark gemacht. Insbesondere die SPD pochte aber auf eine verpflichtende Quote.Â



Diese soll nun dem Vernehmen nach nicht nur fÃ¼r Streamingdienste insbesondere von US-Anbietern wie Netflix gelten, sondern auch fÃ¼r deutsche TV-Sender einschlieÃŸlich der Ã¶ffentlich-rechtlichen Anbieter. Ein entsprechendes Gesetz soll mÃ¶glichst noch vor Ostern im Kabinett beschlossen werden.