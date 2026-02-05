Bitkom kritisiert Reform der FilmfÃ¶rderung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der IT-Branchenverband Bitkom hat den am Donnerstag verÃ¶ffentlichten Kompromissvorschlag der Bundesregierung zur Reform der FilmfÃ¶rderung scharf kritisiert.
"Der vorgelegte Kompromiss ist aus Sicht des Bitkom kein tragfÃ¤higer Interessenausgleich", sagte Bitkom-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Bernhard Rohleder. Er berÃ¼cksichtige einseitig die Produzenten und lasse die Belange der Videodiensteanbieter weitgehend auÃŸen vor.
Besonders kritisch sieht Bitkom die sogenannte Ã–ffnungsklausel. "Zwar kÃ¶nnen die Produktionsauflagen fÃ¼r Videodienste reduziert werden, wenn sie im Gegenzug noch mehr in neue Filme und Serien investieren, diese MÃ¶glichkeit ist jedoch an zusÃ¤tzliche Verhandlungen mit ProduzentenverbÃ¤nden Ã¼ber Rechtefragen geknÃ¼pft", so Rohleder. Damit erhielten einzelne Branchen faktisch ein Mitspracherecht, welches einem Vetorecht gleichkommt. Das fÃ¼hre zu einem "systematischen Fehlanreiz" und bremse Investitionen.
Der Verband forderte den Bundestag auf, im weiteren Verfahren nachzusteuern und die "Perspektive der Konsumenten" stÃ¤rker zu berÃ¼cksichtigen. Deutschland brauche eine FilmfÃ¶rderung, die Investitionen ermÃ¶gliche, statt sie zu verkomplizieren, sagte der Verbandschef.
