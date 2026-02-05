"Zweiter Rekordanstieg in Folge": AusbildungslÃ¶hne legen krÃ¤ftig zu

Mikrotechnologie-Auszubildende in Dresden

Die TariflÃ¶hne von Auszubildenden haben 2025 erneut deutlich zugelegt - am stÃ¤rksten im Ã¶ffentlichen Dienst sowie in Industrie und Handel. Im Schnitt kletterten die AusbildungsvergÃ¼tungen um 6,7 Prozent, wie das Bundesinstitut fÃ¼r Berufsbildung (BIBB) am Donnerstag in Bonn mitteilte. In tarifgebundenen Betrieben verdienten die Auszubildenden demnach Ã¼ber alle Ausbildungsjahre hinweg monatlich 1209 Euro brutto im Monat und damit 76 Euro mehr als im Vorjahr.



2024 waren die TariflÃ¶hne von Auszubildenden bereits um 6,3 Prozent gestiegen. Mit dem nun zweiten "Rekordanstieg in Folge" seien die Reallohnverluste insbesondere aus den Jahren zwischen 2021 und 2023 "weitgehend ausgeglichen", erklÃ¤rte das BIBB. In diesen Jahren waren die Verbraucherpreise deutlich gestiegen.



Den stÃ¤rksten Anstieg der AusbildungsvergÃ¼tungen verzeichneten im vergangenen Jahr der Ã¶ffentliche Dienst mit 7,7 Prozent sowie Industrie und Handel mit 7,2 Prozent, wie das BIBB mitteilte.



Auszubildende im Ã¶ffentlichen Dienst bekommen mit 1329 Euro das meiste Geld. In der Hauswirtschaft gibt es 1295 Euro VergÃ¼tung und in Industrie und Handel 1266 Euro. Unterdurchschnittlich zahlt demnach das Handwerk mit 1093 Euro.Â



LÃ¶hne unter 1000 Euro werden der Erhebung zufolge noch in 15 Berufsausbildungen gezahlt: In den Berufen Fachkraft Agrarservice, pharmazeutisch-kaufmÃ¤nnische Angestellte, in drei Industrie- und Handelsberufen sowie zehn Handwerksberufen bekommen die Auszubildenden im Schnitt zwischen 900 und 1000 Euro. Schlechter bezahlt werden nur Friseurlehrlinge mit 727 Euro.



Unter den BundeslÃ¤ndern hÃ¤lt sich Baden-WÃ¼rttemberg laut BIBB auf Rang eins mit durchschnittlich 1257 Euro. Mit dieser Ausnahme seien die Unterschiede zwischen den BundeslÃ¤ndern aber gering und in einem Korridor von etwa 40 Euro.Â



Das BIBB wertet seit 1976 jÃ¤hrlich die VergÃ¼tungen von Auszubildenden mit Stichtag 1. Oktober aus.Â