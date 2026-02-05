Wirtschaft

"Zweiter Rekordanstieg in Folge": AusbildungslÃ¶hne legen krÃ¤ftig zu

  • AFP - 5. Februar 2026, 15:27 Uhr
Bild vergrößern: Zweiter Rekordanstieg in Folge: AusbildungslÃ¶hne legen krÃ¤ftig zu
Mikrotechnologie-Auszubildende in Dresden
Bild: AFP

Die TariflÃ¶hne von Auszubildenden haben 2025 erneut deutlich zugelegt - am stÃ¤rksten im Ã¶ffentlichen Dienst sowie in Industrie und Handel. Im Schnitt kletterten AusbildungsvergÃ¼tungen um 6,7 Prozent, wie das Bundesinstitut fÃ¼r Berufsbildung mitteilte.

Die TariflÃ¶hne von Auszubildenden haben 2025 erneut deutlich zugelegt - am stÃ¤rksten im Ã¶ffentlichen Dienst sowie in Industrie und Handel. Im Schnitt kletterten die AusbildungsvergÃ¼tungen um 6,7 Prozent, wie das Bundesinstitut fÃ¼r Berufsbildung (BIBB) am Donnerstag in Bonn mitteilte. In tarifgebundenen Betrieben verdienten die Auszubildenden demnach Ã¼ber alle Ausbildungsjahre hinweg monatlich 1209 Euro brutto im Monat und damit 76 Euro mehr als im Vorjahr.

2024 waren die TariflÃ¶hne von Auszubildenden bereits um 6,3 Prozent gestiegen. Mit dem nun zweiten "Rekordanstieg in Folge" seien die Reallohnverluste insbesondere aus den Jahren zwischen 2021 und 2023 "weitgehend ausgeglichen", erklÃ¤rte das BIBB. In diesen Jahren waren die Verbraucherpreise deutlich gestiegen.

Den stÃ¤rksten Anstieg der AusbildungsvergÃ¼tungen verzeichneten im vergangenen Jahr der Ã¶ffentliche Dienst mit 7,7 Prozent sowie Industrie und Handel mit 7,2 Prozent, wie das BIBB mitteilte.

Auszubildende im Ã¶ffentlichen Dienst bekommen mit 1329 Euro das meiste Geld. In der Hauswirtschaft gibt es 1295 Euro VergÃ¼tung und in Industrie und Handel 1266 Euro. Unterdurchschnittlich zahlt demnach das Handwerk mit 1093 Euro.Â 

LÃ¶hne unter 1000 Euro werden der Erhebung zufolge noch in 15 Berufsausbildungen gezahlt: In den Berufen Fachkraft Agrarservice, pharmazeutisch-kaufmÃ¤nnische Angestellte, in drei Industrie- und Handelsberufen sowie zehn Handwerksberufen bekommen die Auszubildenden im Schnitt zwischen 900 und 1000 Euro. Schlechter bezahlt werden nur Friseurlehrlinge mit 727 Euro.

Unter den BundeslÃ¤ndern hÃ¤lt sich Baden-WÃ¼rttemberg laut BIBB auf Rang eins mit durchschnittlich 1257 Euro. Mit dieser Ausnahme seien die Unterschiede zwischen den BundeslÃ¤ndern aber gering und in einem Korridor von etwa 40 Euro.Â 

Das BIBB wertet seit 1976 jÃ¤hrlich die VergÃ¼tungen von Auszubildenden mit Stichtag 1. Oktober aus.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Niedersachsen verbietet kÃ¼nftig Anbindehaltung von Rindern
    Niedersachsen verbietet kÃ¼nftig Anbindehaltung von Rindern

    Die bereits seit Langem in der Kritik stehende Anbindehaltung von Rindern soll in Niedersachsen kÃ¼nftig verboten werden. "Das Leid der Rinder, die in Anbindehaltung gehalten

    Mehr
    Von Netflix bis ZDF: Regierung plant Investitionspflicht in Deutschland
    Von Netflix bis ZDF: Regierung plant Investitionspflicht in Deutschland

    Zur UnterstÃ¼tzung des schwÃ¤chelnden Filmstandorts Deutschland will die Bundesregierung eine Investitionspflicht fÃ¼r US-Streamingdienste wie Netflix, aber auch heimische

    Mehr
    Bundesnetzagentur zieht Millionen mangelhafter ElektrogerÃ¤te aus dem Verkehr
    Bundesnetzagentur zieht Millionen mangelhafter ElektrogerÃ¤te aus dem Verkehr

    Die Bundesnetzagentur hat im vergangenen Jahr erneut Millionen mangelhafter elektronischer GerÃ¤te aus dem Verkehr gezogen. Wie die Bonner BehÃ¶rde am Donnerstag mitteilte,

    Mehr
    Kartellamt: Amazon soll wegen Preiskontrollen knapp 59 Millionen Euro zahlen
    Kartellamt: Amazon soll wegen Preiskontrollen knapp 59 Millionen Euro zahlen
    Konzernchefs von VW und Stellantis fordern Bonus fÃ¼r E-Autos
    Konzernchefs von VW und Stellantis fordern Bonus fÃ¼r E-Autos "Made in Europe"
    Hoffnung auf Trendwende: Industrie verbucht krÃ¤ftiges Auftragsplus
    Hoffnung auf Trendwende: Industrie verbucht krÃ¤ftiges Auftragsplus
    US-Regierung will Sportartikelhersteller Nike wegen Diskriminierung von WeiÃŸen vorladen
    US-Regierung will Sportartikelhersteller Nike wegen Diskriminierung von WeiÃŸen vorladen
    Gnabry verlÃ¤ngert beim FC Bayern
    Gnabry verlÃ¤ngert beim FC Bayern
    Scharfe Kritik nach Epstein-EnthÃ¼llungen: Britischer Premier Starmer lehnt RÃ¼cktritt ab
    Scharfe Kritik nach Epstein-EnthÃ¼llungen: Britischer Premier Starmer lehnt RÃ¼cktritt ab
    USA und Russland nehmen hochrangigen MilitÃ¤rdialog wieder auf
    USA und Russland nehmen hochrangigen MilitÃ¤rdialog wieder auf
    Bitkom kritisiert Reform der FilmfÃ¶rderung
    Bitkom kritisiert Reform der FilmfÃ¶rderung
    Oxford-Ã–konom: KI fÃ¼hrt zur Verlagerung von Jobs
    Oxford-Ã–konom: KI fÃ¼hrt zur Verlagerung von Jobs
    EZB lÃ¤sst Leitzins zum fÃ¼nften Mal in Folge unverÃ¤ndert
    EZB lÃ¤sst Leitzins zum fÃ¼nften Mal in Folge unverÃ¤ndert

    Top Meldungen

    EZB verlÃ¤ngert Zinspause
    EZB verlÃ¤ngert Zinspause

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) hat die Zinspause erneut verlÃ¤ngert und ihren Leitzins bei 2,0 Prozent belassen. Das teilte die

    Mehr
    Gentechnisch verÃ¤nderter Mais: Anbauverbot in Italien rechtmÃ¤ÃŸig
    Gentechnisch verÃ¤nderter Mais: Anbauverbot in Italien rechtmÃ¤ÃŸig

    EU-LÃ¤nder dÃ¼rfen den Anbau von gentechnisch verÃ¤nderten Pflanzen verbieten. Das im EU-Recht vorgesehene Verfahren ist weder unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig noch diskriminierend und

    Mehr
    EU hofft auf baldigen Abschluss eines Handelsabkommens mit Australien
    EU hofft auf baldigen Abschluss eines Handelsabkommens mit Australien

    Nach HandelsvertrÃ¤gen mit den sÃ¼damerikanischen Mercosur-Staaten und Indien hofft die EU auf den baldigen Abschluss eines weiteren Abkommens mit Australien. EU-Handelskommissar

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts