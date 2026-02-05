Hannover: Mann erleidet Krampfanfall bei Polizeieinsatz und stirbt

Handschellen

Ein Mann ist zwei Tage nach einer Auseinandersetzung mit Polizeibeamten und einem Krampfanfall auf einer Polizeistation in Hannover gestorben. Der 33-JÃ¤hrige starb am Mittwoch im Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag in der niedersÃ¤chsischen Landeshauptstadt mitteilte. Zur AufklÃ¤rung des TodesumstÃ¤nde wurde eine Obduktion angeordnet.Â



Der Mann war in der Nacht zu Montag in Polizeigewahrsam gekommen. Zuvor hatte er einen Platzverweis ignoriert, den er bei einem Einsatz "im hÃ¤uslichen Bereich" bekommen hatte. Hintergrund des Einsatzes waren laut Polizei Streitigkeiten und eine SachbeschÃ¤digung.Â



Der 33-JÃ¤hrige leistete Widerstand gegen die Ingewahrsamnahme und wurde durch Polizeibeamte leicht verletzt, wie es hieÃŸ. Die Besatzung eines hinzugezogenen Rettungswagen untersuchte den Mann daraufhin und bestÃ¤tigte, dass keine medizinische Versorgung im Krankenhaus nÃ¶tig war. AnschlieÃŸend untersuchte ein Arzt den Mann laut Polizei erneut und stellte "GewahrsamfÃ¤higkeit" fest.Â



Als der Mann am Morgen aus dem Gewahrsam entlassen werden sollte, weigerte er sich den Angaben zufolge, die Polizeiliegenschaft zu verlassen. Als die EinsatzkrÃ¤fte ihn aus der Schleuse schieben wollten, krampfte er plÃ¶tzlich und verlor das Bewusstsein.Â



Die Polizisten begannen eigener Aussage zufolge sofort mit ReanimationsmaÃŸnahmen und alarmierten einen Krankenwagen. Dieser brachte den Mann schlieÃŸlich in eine Klinik.Â