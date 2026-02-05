BranchenverbÃ¤nde fordern Fokus auch auf Sanierungen im neuen Heizungsgesetz

WÃ¤rmepumpe

VerbÃ¤nde verschiedener Branchen - mit teils sehr unterschiedlicher Interessenlage - haben sich gemeinsam fÃ¼r einen Fokus auf energetische Sanierungen im neuen Heizungsgesetz ausgesprochen.

VerbÃ¤nde verschiedener Branchen mit teils sehr unterschiedlicher Interessenlage haben sich gemeinsam fÃ¼r einen Fokus auf energetische Sanierungen im neuen Heizungsgesetz ausgesprochen. WÃ¤rmepumpenhersteller, Baustoffexperten und Energieberater legten am Donnerstag einen Vorschlag fÃ¼r eine Verbesserung der derzeitigen Regelungen vor. Demnach sollten MaÃŸnahmen zur Verbesserung der GebÃ¤udeeffizienz auf die strittige 65-Prozent-Vorgabe im derzeitigen GebÃ¤udeenergiegesetz (GEG) angerechnet werden.



Die Regelung aus der als "Heizungsgesetz" bekannt gewordenen Novelle des GEG der Ampel-Regierung besagt, dass neue Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden mÃ¼ssen. Die Vorgabe ist auch Streitpunkt in der von der aktuellen Bundesregierung in Aussicht gestellten erneuten Reform: Die SPD will an den 65 Prozent grundsÃ¤tzlich festhalten, die Union nicht.



Die VerbÃ¤nde Energieeffiziente GebÃ¤udehÃ¼lle (Buveg), WÃ¤rmepumpe (BWP) und GebÃ¤udeenergieberater Ingenieure Handwerk (GIH) gaben eine Untersuchung in Auftrag, wie sich Vorgaben fÃ¼r neue Heizungen in Kombination mit Anreizen fÃ¼r SanierungsmaÃŸnahmen auswirken. Die beauftragten Experten vom Institut fÃ¼r Technische GebÃ¤udeausrÃ¼stung (ITG, Dresden) und dem Forschungsinstitut fÃ¼r WÃ¤rmeschutz (FIW, MÃ¼nchen) kommen zu dem Schluss, dass SanierungsmaÃŸnahmen zu teils deutlich hÃ¶heren CO2-Einsparungen fÃ¼hren als nur eine neue Heizung.



So wÃ¼rde im untersuchten Beispielfall eines Einfamilienhauses aus den 1970ern eine neue Gasheizung in Kombination mit neuen Fenstern mehr Einsparung bringen als der Einbau einer Stromdirektheizung oder die Umstellung auf FernwÃ¤rme. Zugleich stellten die Experten fest, dass eine neue Gasheizung ohne Sanierung, auch wenn sie teils mit Biomethan betrieben wird, nicht ansatzweise dieselben Einsparungen bringt.



"WÃ¼rden SanierungsmaÃŸnahmen an der GebÃ¤udehÃ¼lle nun auch als alternative LÃ¶sung gleichwertig anerkannt, wÃ¤re dies ein echter Durchbruch", erklÃ¤rte Benjamin Weismann, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des Energieberatendenverbands GIH. "Die Senkung des Energiebedarfs muss zukÃ¼nftig, neben der wichtigen CO2â€‘Minderung, zu einem maÃŸgeblichen Faktor werden."



Union und SPD hatten im Koalitionsvertrag eine weitreichende Ãœberarbeitung des sogenannten Heizungsgesetzes vereinbart. Der Vorschlag dafÃ¼r sollte lÃ¤ngst stehen, bislang konnten sich die beteiligten Ministerien und Fraktionen aber nicht einigen.