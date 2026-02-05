Industrie meldet deutlich mehr AuftrÃ¤ge

Rheinmetall-Fabrik in UnterlÃ¼ÃŸ

Angesichts von mehreren GroÃŸbestellungen hat sich die Auftragslage im Verarbeitenden Gewerbe zum Jahresende deutlich verbessert: Das Ordervolumen kletterte im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 7,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Berufung auf vorlÃ¤ufige Daten mitteilte. Der Anstieg ist demnach vor allem auf GroÃŸauftrÃ¤ge bei der Herstellung von Metallerzeugnissen und im Maschinenbau zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Ohne GroÃŸauftrÃ¤ge legte der Auftragseingang nur um 0,9 Prozent zu.Â



In der Herstellung von Metallerzeugnissen stieg das Ordervolumen den Angaben zufolge um 30,2 Prozent, der Maschinenbau verzeichnete ein Plus von 11,5 Prozent. ZuwÃ¤chse meldeten auch die Unternehmen in der Herstellung von elektrischer AusrÃ¼stung (plus 9,8 Prozent) sowie in der Herstellung von DatenverarbeitungsgerÃ¤ten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (plus 5,7Â Prozent).Â



Die Unternehmen der Autoindustrie hingegen verzeichneten um 6,3 Prozent weniger AuftrÃ¤ge, wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilte. GegenÃ¼ber dem hohen Niveau des Vormonats November sahen auch die Firmen im Bereich Sonstiger Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, ZÃ¼ge, MilitÃ¤rfahrzeuge) ein Minus von 18,7 Prozent.



Den Statistikern zufolge kamen 9,7 Prozent mehr AuftrÃ¤ge aus LÃ¤ndern auÃŸerhalb der Eurozone sowie 10,7 Prozent mehr aus dem Inland. Die Bestellungen aus anderen LÃ¤ndern innerhalb der Eurozone sanken um 0,6 Prozent.Â



"Bereits seit einigen Monaten fÃ¼hren inlÃ¤ndische GroÃŸauftrÃ¤ge â€“ insbesondere in Verbindung mit Ã¶ffentlichen Beschaffungen im Rahmen der Modernisierung der Bundeswehr wie auch mit AuftrÃ¤gen im Rahmen des SondervermÃ¶gens Infrastruktur und KlimaneutralitÃ¤t â€“ zu AusschlÃ¤gen bei den monatlichen AuftragseingÃ¤ngen", erklÃ¤rte das Bundeswirtschaftsministerium. "Angesichts der handels- und geopolitischen UnwÃ¤gbarkeiten" gebe es aber eher schwÃ¤chere und schwankende AuftragseingÃ¤nge aus dem Ausland.