Wegen Iran-Konflikts: Bundeswehr zieht temporÃ¤r Soldaten aus Nordirak ab

  • AFP - 5. Februar 2026, 11:47 Uhr
Bild vergrößern: Wegen Iran-Konflikts: Bundeswehr zieht temporÃ¤r Soldaten aus Nordirak ab
Bundeswehr-Soldat in Erbil
Bild: AFP

Die Bundeswehr hat einen Bericht bestÃ¤tigt, wonach deutsche Soldaten wegen einer drohenden militÃ¤rischen Eskalation zwischen den USA und dem Iran aus dem Nordirak abgezogen werden. Die Bundeswehr unterstÃ¼tzt im Irak den Aufbau lokaler StreitkrÃ¤fte.

Die Bundeswehr hat einen Bericht bestÃ¤tigt, wonach deutsche Soldaten wegen einer drohenden militÃ¤rischen Eskalation zwischen den USA und dem Iran vorÃ¼bergehend aus dem Nordirak abgezogen werden. Aufgrund der zunehmenden Spannungen in der Region sei "vorsorglich Personal, das derzeit nicht dringend fÃ¼r die Mission gebraucht wird, temporÃ¤r aus Erbil abgezogen" worden, teilte ein Bundeswehrsprecher am Donnerstag in Berlin mit.

Zuvor hatte der "Spiegel" Ã¼ber die Entscheidung des Operativen FÃ¼hrungskommandos der Bundeswehr berichtet, die deutschen KrÃ¤fte im Nordirak deutlich zu reduzieren. Personal, das fÃ¼r die Mission nicht entscheidend sei, sei vorsorglich vom Irak an andere Orte verlegt worden.Â 

Die Bundeswehr unterstÃ¼tzt im Irak den Aufbau der Ã¶rtlichen StreitkrÃ¤fte. Schwerpunkt ist die kurdische Metropole Erbil im Norden des Irak, in der Hauptstadt Bagdad sind nur noch einzelne Soldaten als Berater eingesetzt.

Zuletzt waren rund 300 Soldaten und Soldatinnen fÃ¼r die Bundeswehr-Mission im Einsatz. Der grÃ¶ÃŸte Teil davon ist allerdings in Jordanien stationiert, wo die Luftwaffe in al-Asrak seit Jahren ein kleines Feldlager betreibt und die internationale Anti-Terror-Koalition unter anderem mit Tankflugzeugen unterstÃ¼tzt.

Mit dem verbleibenden Personal des Kontingents werde der Kernauftrag der deutschen Soldaten im Nordirak aufrechterhalten, teilte der Bundeswehr-Sprecher weiter mit. Das Vorgehen sei mit den multinationalen Partnern vor Ort abgestimmt worden. "FÃ¼r uns hat die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten immer oberste PrioritÃ¤t." Daher werde "aus FÃ¼rsorgegrÃ¼nden und um potenzielle Risiken zu minimieren, nicht-missionskritisches Personal" verlegt.

