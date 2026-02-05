TÃ¶dlicher Brand durch Silvesterrakete: Zwei VerdÃ¤chtige in Bayern ermittelt

Silvesterrakete

Nach einem durch eine Silvesterrakete ausgelÃ¶sten Brand mit einer toten 88-JÃ¤hrigen in WÃ¼rzburg hat die Polizei zwei TatverdÃ¤chtige ermittelt. Die 42 und 48 Jahre alten MÃ¤nner wurden anhand von Videoaufnahmen aus der Tatnacht Ã¼berfÃ¼hrt, wie das PolizeiprÃ¤sidium in der bayerischen Stadt am Donnerstag mitteilte.



Gegen die MÃ¤nner werde wegen des Verdachts der fahrlÃ¤ssigen TÃ¶tung und fahrlÃ¤ssiger Brandstiftung ermittelt. Sie seien nach den kriminalpolizeilichen MaÃŸnahmen wieder entlassen worden. Die bei den VerdÃ¤chtigen beschlagnahmen DatentrÃ¤ger werden nun ausgewertet.



In der Silvesternacht war etwa eine halbe Stunde nach Mitternacht ein Feuer in einem WÃ¼rzburger Mehrfamilienhaus gemeldet worden. Beim Eintreffen der EinsatzkrÃ¤fte quollen bereits Rauchschwaden von einem Balkon im ersten Stock, die Flammen hatten bereits Teile der Wohnung erreicht.



Bei LÃ¶scharbeiten stieÃŸen EinsatzkrÃ¤fte der Feuerwehr auf die 88-jÃ¤hrige Wohnungsinhaberin, die bereits bewusstlos war. Sie starb spÃ¤ter in einem Krankenhaus an den Folgen einer Rauchgasvergiftung.



Ein gesichertes Video zeigte nach Polizeiangaben die vermeintlichen TatverdÃ¤chtigen, wie sie mit Silvesterraketen hantierten. Die Ermittlungen zur Brandursache bestÃ¤tigten dann den Verdacht, dass das Feuer durch eine Rakete ausgelÃ¶st wurde. Die weiteren Ermittlungen, Befragungen in der Nachbarschaft und zahlreiche Videos aus der Tatnacht fÃ¼hrten demnach schlieÃŸlich auf die Spur der beiden TatverdÃ¤chtigen.