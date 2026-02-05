Opfer unter Drogen gesetzt? Sohn von Mette-Marit weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck

Marius Borg Hoiby am Donnerstag vor Gericht

Im Vergewaltigungsprozess gegen den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit in Norwegen hat Marius Borg Hoiby VorwÃ¼rfe zurÃ¼ckgewiesen, dass er andere Menschen ohne deren Wissen unter Drogen gesetzt habe. Er habe "noch nie jemanden unter Drogen gesetzt - so weit ich weiÃŸ", sagte der 29-JÃ¤hrige am Donnerstag vor Gericht. Zuvor hatte eine der von ihm mutmaÃŸlich vergewaltigten Frauen die Ãœberzeugung geÃ¤uÃŸert, dass ihr ohne ihr Wissen Drogen verabreicht worden waren.



Hoiby wirkte bei seiner Aussage am Donnerstag sehr nervÃ¶s, spielte immer wieder mit seinem Armband. Seine Vernehmung hatte am Mittwoch begonnen, dabei gestand er ein Leben im Exzess mit "viel Sex, viel Drogen und viel Alkohol" ein. Grund dafÃ¼r sei sein "extrem hohes BedÃ¼rfnis nach Anerkennung", sagte der 29-JÃ¤hrige unter TrÃ¤nen. Die gegen ihn erhobenen VergewaltigungsvorwÃ¼rfe wies er zugleich zurÃ¼ck.



Vor der Befragung von Hoiby hatte eines seiner mutmaÃŸlichen Opfer ausgesagt. Die Frau, deren Namen von den Medien nicht genannt werden darf, Ã¤uÃŸerte dabei die Ãœberzeugung, dass ihr bei einer Party auf dem kÃ¶niglichen Anwesen Skaugum 2018 Drogen verabreicht worden waren. "Sehen Sie mein Gesicht: Es ist doch klar, dass ich vÃ¶llig bewusstlos bin. Es sieht sogar so aus, als wÃ¼rde ich nicht atmen", sagte sie zu Aufnahmen der mutmaÃŸlichen Vergewaltigung, die auf Hoibys Handy entdeckt worden waren.



Dem Sohn von Mette-Marit wird vorgeworfen, vier Frauen vergewaltigt und mehrere Ex-Freundinnen kÃ¶rperlich und psychisch misshandelt zu haben. Insgesamt umfasst die Anklage 38 Punkte, Hoiby drohen bis zu 16 Jahre Haft. Er ist der Sohn von Mette-Marit aus einer frÃ¼heren Beziehung, bevor sie mit Kronprinz HaakonÂ zusammenkam.



Die mutmaÃŸlichen Vergewaltigungen fanden laut dem ErÃ¶ffnungsplÃ¤doyer der Staatsanwaltschaft alle nach zunÃ¤chst einvernehmlichem Geschlechtsverkehr statt - oft nach Abenden mit starkem Alkoholkonsum, an denen die Frauen nicht in der Lage gewesen seien, sich zu verteidigen.Â Die Verteidigung argumentiert dagegen, Hoiby habe "alle Handlungen als vÃ¶llig normale und einvernehmliche sexuelle Beziehungen wahrgenommen".Â