Unter Drogen stehende ZweijÃ¤hrige fÃ¼hrt Ermittler auf Spur von Pillenversteck

Polizeitransporter

Eine unter Drogen stehende ZweijÃ¤hrige hat Ermittler in Nordhrein-Westfalen auf die Spur von insgesamt 65 Kilogramm illegalen Aufputschpillen gefÃ¼hrt. Die Mutter des Kindes und deren LebensgefÃ¤hrte kamen in Untersuchungshaft, wie die Polizei in HÃ¶xter am Donnerstag mitteilte. Das Kind sei inzwischen wieder wohlauf.



Die 24-jÃ¤hrige Frau aus Beverungen suchte vor rund drei Wochen mit ihrer zweijÃ¤hrigen Tochter ein Krankenhaus in HÃ¶xter auf, weil es dem MÃ¤dchen schlecht ging und es an Ãœbelkeit litt. Die Ã„rzte stellten fest, dass das Kind offenbar unter Drogen stand. Ein Urintest schlug positiv auf Amphetamine an. Der Aussage der Mutter, das MÃ¤dchen habe die Drogen womÃ¶glich im Sandkasten auf einem Spielplatz gefunden, bezweifelten die Beamten.



Nachdem die Ermittler auf dem Spielplatz nichts fanden, durchsuchten sie die Wohnung der Frau. Ein Diensthund fÃ¼hrte die Beamten dort zu einem Drogenversteck. Der 27-jÃ¤hrige LebensgefÃ¤hrte der Mutter hatte auf der RÃ¼ckseite von dutzenden Solarpaneelen illegale Aufputschtabletten in eine Kunststoffschicht eingegossen. Zudem fanden die EinsatzkrÃ¤fte in der Wohnung noch weitere 30 Kilogramm eingeschweiÃŸte Drogen.



Die Frau und ihr LebensgefÃ¤hrte wurden am 16. Januar auf Antrag der Staatsanwaltschaft Paderborn in Untersuchungshaft genommen. Um die Betreuung des MÃ¤dchens, das das Krankenhaus mittlerweile verlassen konnte, kÃ¼mmert sich demnach das Jugendamt.