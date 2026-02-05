USA und Russland nehmen hochrangigen MilitÃ¤rdialog wieder auf

Alexus Gregory Grynkewich (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Abu Dhabi (dts Nachrichtenagentur) - Die USA und Russland haben sich darauf geeinigt, den seit Ã¼ber vier Jahren unterbrochenen Dialog auf hoher militÃ¤rischer Ebene wieder aufzunehmen.



Das teilte das Kommando der US-StreitkrÃ¤fte in Europa am Donnerstag nach Verhandlungen zwischen russischen, ukrainischen und US-Regierungsvertretern in Abu Dhabi mit. Diese KommunikationskanÃ¤le waren im Herbst 2021, kurz vor Beginn des Ukrainekriegs, ausgesetzt worden.



Die Wiederaufnahme des Dialogs folgte auf Treffen in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate zwischen General Alexus G. Grynkewich, dem Kommandeur des US-Europakommandos, und hochrangigen russischen und ukrainischen MilitÃ¤rvertretern. Der Dialog zwischen den MilitÃ¤rs sei ein "wichtiger Faktor fÃ¼r globale StabilitÃ¤t und Frieden", der "nur durch StÃ¤rke erreicht" werden kÃ¶nne. Er biete zudem eine MÃ¶glichkeit fÃ¼r mehr "Transparenz und Deeskalation", hieÃŸ es.



General Grynkewich, der auch als Oberster Alliierter Befehlshaber der Nato in Europa fungiert, habe die Befugnis, den militÃ¤rischen Dialog mit dem Chef des russischen Generalstabs, General Valery Gerasimov, zu fÃ¼hren, um "FehleinschÃ¤tzungen zu vermeiden und ungewollte Eskalationen zu verhindern".

