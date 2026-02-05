Tod von 17-JÃ¤hrigem in Castrop-Rauxel: Ermittler gehen von geplanter Tat aus

Einsatzfahrzeug mit Blaulicht

Im Falle eines tÃ¶dlich verletzten 17-JÃ¤hrigen in Castrop-Rauxel gehen die Ermittler inzwischen von einer geplanten Tat der gleichaltrigen TatverdÃ¤chtigen aus. Eine Notwehrhandlung wie von der 17-JÃ¤hrigen behauptet habe es nicht gegeben.

Im Fall eines tÃ¶dlich verletzten 17-JÃ¤hrigen in Castrop-Rauxel gehen die Ermittler inzwischen von einer geplanten Tat der gleichaltrigen TatverdÃ¤chtigen aus. Eine Notwehrhandlung wie von der 17-JÃ¤hrigen behauptet habe es nicht gegeben, teilten die Staatsanwaltschaft in Dortmund und die Polizei in Recklinghausen am Donnerstag mit.Â



Aufgrund der Ermittlungen und der Auswertung des Handys der 17-JÃ¤hrigen hÃ¤tten sich konkrete Hinweise darauf ergeben, dass die TatverdÃ¤chtige den Jugendlichen "geplant, ohne rechtfertigenden Grund und heimtÃ¼ckisch mit einem Messer getÃ¶tet hat", erklÃ¤rten die Ermittler. Bereits vor gut zwei Wochen erlieÃŸ das Amtsgericht Dortmund demnach Haftbefehl gegen die TatverdÃ¤chtige wegen des dringenden Verdachts des Mordes. Seitdem wird nach der Beschuldigten gefahndet, bislang ohne Erfolg.



Der Jugendliche war am 14. Januar schwer verletzt auf einer StraÃŸe in der nordrhein-westfÃ¤lischen Stadt gefunden worden und kurz darauf trotz sofortiger RettungsmaÃŸnahmen gestorben. Laut Obduktionsergebnis starb er durch einen Stich mit einem "spitzen Gegenstand" in den Halsbereich.Â



Die 17-JÃ¤hrige wurde zunÃ¤chst festgenommen. In ihrer Vernehmung schilderte sie eine Notwehrhandlung. Der Jugendliche, mit dem sie sich freiwillig geroffen haben, habe versucht, sie zu vergewaltigen, behauptete sie. Die TatverdÃ¤chtige wurde daraufhin aus dem Polizeigewahrsam entlassen.