Im Fall eines tÃ¶dlich verletzten 17-JÃ¤hrigen in Castrop-Rauxel gehen die Ermittler inzwischen von einer geplanten Tat der gleichaltrigen TatverdÃ¤chtigen aus. Eine Notwehrhandlung wie von der 17-JÃ¤hrigen behauptet habe es nicht gegeben, teilten die Staatsanwaltschaft in Dortmund und die Polizei in Recklinghausen am Donnerstag mit.Â
Aufgrund der Ermittlungen und der Auswertung des Handys der 17-JÃ¤hrigen hÃ¤tten sich konkrete Hinweise darauf ergeben, dass die TatverdÃ¤chtige den Jugendlichen "geplant, ohne rechtfertigenden Grund und heimtÃ¼ckisch mit einem Messer getÃ¶tet hat", erklÃ¤rten die Ermittler. Bereits vor gut zwei Wochen erlieÃŸ das Amtsgericht Dortmund demnach Haftbefehl gegen die TatverdÃ¤chtige wegen des dringenden Verdachts des Mordes. Seitdem wird nach der Beschuldigten gefahndet, bislang ohne Erfolg.
Der Jugendliche war am 14. Januar schwer verletzt auf einer StraÃŸe in der nordrhein-westfÃ¤lischen Stadt gefunden worden und kurz darauf trotz sofortiger RettungsmaÃŸnahmen gestorben. Laut Obduktionsergebnis starb er durch einen Stich mit einem "spitzen Gegenstand" in den Halsbereich.Â
Die 17-JÃ¤hrige wurde zunÃ¤chst festgenommen. In ihrer Vernehmung schilderte sie eine Notwehrhandlung. Der Jugendliche, mit dem sie sich freiwillig geroffen haben, habe versucht, sie zu vergewaltigen, behauptete sie. Die TatverdÃ¤chtige wurde daraufhin aus dem Polizeigewahrsam entlassen.
Brennpunkte
Tod von 17-JÃ¤hrigem in Castrop-Rauxel: Ermittler gehen von geplanter Tat aus
- AFP - 5. Februar 2026, 16:02 Uhr
Im Falle eines tÃ¶dlich verletzten 17-JÃ¤hrigen in Castrop-Rauxel gehen die Ermittler inzwischen von einer geplanten Tat der gleichaltrigen TatverdÃ¤chtigen aus. Eine Notwehrhandlung wie von der 17-JÃ¤hrigen behauptet habe es nicht gegeben.
Im Fall eines tÃ¶dlich verletzten 17-JÃ¤hrigen in Castrop-Rauxel gehen die Ermittler inzwischen von einer geplanten Tat der gleichaltrigen TatverdÃ¤chtigen aus. Eine Notwehrhandlung wie von der 17-JÃ¤hrigen behauptet habe es nicht gegeben, teilten die Staatsanwaltschaft in Dortmund und die Polizei in Recklinghausen am Donnerstag mit.Â
Weitere Meldungen
Eine BeschÃ¤ftigte des Bundesamts fÃ¼r Seeschifffahrt und Hydrographie, die eine Anweisung zum Gendern in einer Strahlenschutzanweisung nicht vollstÃ¤ndig umsetzte, hat sich vorMehr
Ein Mann ist zwei Tage nach einer Auseinandersetzung mit Polizeibeamten und einem Krampfanfall auf einer Polizeistation in Hannover gestorben. Der 33-JÃ¤hrige starb am Mittwoch imMehr
Eine von den Ãœberschwemmungen infolge des Sturmtiefs "Leonardo" besonders stark betroffene Gemeinde im SÃ¼den Portugals hat die fÃ¼r Sonntag angesetzte zweite Runde derMehr
Top Meldungen
Trotz einer rÃ¼cklÃ¤ufigen Inflation und trotz des starken Euro lÃ¤sst die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen erneut unverÃ¤ndert. Der EZB-Rat gehe weiter davon aus,Mehr
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) hat die Zinspause erneut verlÃ¤ngert und ihren Leitzins bei 2,0 Prozent belassen. Das teilte dieMehr
EU-LÃ¤nder dÃ¼rfen den Anbau von gentechnisch verÃ¤nderten Pflanzen verbieten. Das im EU-Recht vorgesehene Verfahren ist weder unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig noch diskriminierend undMehr