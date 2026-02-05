Brennpunkte

Tod von 17-JÃ¤hrigem in Castrop-Rauxel: Ermittler gehen von geplanter Tat aus

  • AFP - 5. Februar 2026, 16:02 Uhr
Bild vergrößern: Tod von 17-JÃ¤hrigem in Castrop-Rauxel: Ermittler gehen von geplanter Tat aus
Einsatzfahrzeug mit Blaulicht
Bild: AFP

Im Falle eines tÃ¶dlich verletzten 17-JÃ¤hrigen in Castrop-Rauxel gehen die Ermittler inzwischen von einer geplanten Tat der gleichaltrigen TatverdÃ¤chtigen aus. Eine Notwehrhandlung wie von der 17-JÃ¤hrigen behauptet habe es nicht gegeben.

Im Fall eines tÃ¶dlich verletzten 17-JÃ¤hrigen in Castrop-Rauxel gehen die Ermittler inzwischen von einer geplanten Tat der gleichaltrigen TatverdÃ¤chtigen aus. Eine Notwehrhandlung wie von der 17-JÃ¤hrigen behauptet habe es nicht gegeben, teilten die Staatsanwaltschaft in Dortmund und die Polizei in Recklinghausen am Donnerstag mit.Â 

Aufgrund der Ermittlungen und der Auswertung des Handys der 17-JÃ¤hrigen hÃ¤tten sich konkrete Hinweise darauf ergeben, dass die TatverdÃ¤chtige den Jugendlichen "geplant, ohne rechtfertigenden Grund und heimtÃ¼ckisch mit einem Messer getÃ¶tet hat", erklÃ¤rten die Ermittler. Bereits vor gut zwei Wochen erlieÃŸ das Amtsgericht Dortmund demnach Haftbefehl gegen die TatverdÃ¤chtige wegen des dringenden Verdachts des Mordes. Seitdem wird nach der Beschuldigten gefahndet, bislang ohne Erfolg.

Der Jugendliche war am 14. Januar schwer verletzt auf einer StraÃŸe in der nordrhein-westfÃ¤lischen Stadt gefunden worden und kurz darauf trotz sofortiger RettungsmaÃŸnahmen gestorben. Laut Obduktionsergebnis starb er durch einen Stich mit einem "spitzen Gegenstand" in den Halsbereich.Â 

Die 17-JÃ¤hrige wurde zunÃ¤chst festgenommen. In ihrer Vernehmung schilderte sie eine Notwehrhandlung. Der Jugendliche, mit dem sie sich freiwillig geroffen haben, habe versucht, sie zu vergewaltigen, behauptete sie. Die TatverdÃ¤chtige wurde daraufhin aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Anweisung zum Gendern nicht umgesetzt: Gericht erklÃ¤rt KÃ¼ndigung fÃ¼r unwirksam
    Anweisung zum Gendern nicht umgesetzt: Gericht erklÃ¤rt KÃ¼ndigung fÃ¼r unwirksam

    Eine BeschÃ¤ftigte des Bundesamts fÃ¼r Seeschifffahrt und Hydrographie, die eine Anweisung zum Gendern in einer Strahlenschutzanweisung nicht vollstÃ¤ndig umsetzte, hat sich vor

    Mehr
    Hannover: Mann erleidet Krampfanfall bei Polizeieinsatz und stirbt
    Hannover: Mann erleidet Krampfanfall bei Polizeieinsatz und stirbt

    Ein Mann ist zwei Tage nach einer Auseinandersetzung mit Polizeibeamten und einem Krampfanfall auf einer Polizeistation in Hannover gestorben. Der 33-JÃ¤hrige starb am Mittwoch im

    Mehr
    Von Ãœberschwemmungen betroffene Gemeinde in Portugal verschiebt PrÃ¤sidentschaftswahl
    Von Ãœberschwemmungen betroffene Gemeinde in Portugal verschiebt PrÃ¤sidentschaftswahl

    Eine von den Ãœberschwemmungen infolge des Sturmtiefs "Leonardo" besonders stark betroffene Gemeinde im SÃ¼den Portugals hat die fÃ¼r Sonntag angesetzte zweite Runde der

    Mehr
    BranchenverbÃ¤nde fordern Fokus auch auf Sanierungen im neuen Heizungsgesetz
    BranchenverbÃ¤nde fordern Fokus auch auf Sanierungen im neuen Heizungsgesetz
    "Zweiter Rekordanstieg in Folge": AusbildungslÃ¶hne legen krÃ¤ftig zu
    Niedersachsen verbietet kÃ¼nftig Anbindehaltung von Rindern
    Niedersachsen verbietet kÃ¼nftig Anbindehaltung von Rindern
    Von Netflix bis ZDF: Regierung plant Investitionspflicht in Deutschland
    Von Netflix bis ZDF: Regierung plant Investitionspflicht in Deutschland
    Rechnungshof sieht Milliardenverschwendung bei Gesetz fÃ¼r schnellere Arzttermine
    Rechnungshof sieht Milliardenverschwendung bei Gesetz fÃ¼r schnellere Arzttermine
    Speicherbranche sieht Gassystem an Belastungsgrenze
    Speicherbranche sieht Gassystem an Belastungsgrenze
    50-JÃ¤hriger soll in Rheinland-Pfalz Zelt fÃ¼r Obdachlose angezÃ¼ndet haben
    50-JÃ¤hriger soll in Rheinland-Pfalz Zelt fÃ¼r Obdachlose angezÃ¼ndet haben
    Getarnt als Gartenskulptur: Russland verhindert Schmuggel von 2,5-Tonnen-Meteorit
    Getarnt als Gartenskulptur: Russland verhindert Schmuggel von 2,5-Tonnen-Meteorit
    Scheidender MinisterprÃ¤sident Kretschmann:
    Scheidender MinisterprÃ¤sident Kretschmann: "Ich bin froh, dass ich aufhÃ¶re"
    Bericht: Bundeskriminalamt registriert 321 SabotageverdachtsfÃ¤lle in vergangenem Jahr
    Bericht: Bundeskriminalamt registriert 321 SabotageverdachtsfÃ¤lle in vergangenem Jahr

    Top Meldungen

    Trotz geringer Inflation und trotz des starken Euro: EZB lÃ¤sst Leitzinsen unverÃ¤ndert
    Trotz geringer Inflation und trotz des starken Euro: EZB lÃ¤sst Leitzinsen unverÃ¤ndert

    Trotz einer rÃ¼cklÃ¤ufigen Inflation und trotz des starken Euro lÃ¤sst die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen erneut unverÃ¤ndert. Der EZB-Rat gehe weiter davon aus,

    Mehr
    EZB verlÃ¤ngert Zinspause
    EZB verlÃ¤ngert Zinspause

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) hat die Zinspause erneut verlÃ¤ngert und ihren Leitzins bei 2,0 Prozent belassen. Das teilte die

    Mehr
    Gentechnisch verÃ¤nderter Mais: Anbauverbot in Italien rechtmÃ¤ÃŸig
    Gentechnisch verÃ¤nderter Mais: Anbauverbot in Italien rechtmÃ¤ÃŸig

    EU-LÃ¤nder dÃ¼rfen den Anbau von gentechnisch verÃ¤nderten Pflanzen verbieten. Das im EU-Recht vorgesehene Verfahren ist weder unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig noch diskriminierend und

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts