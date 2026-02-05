Von Ãœberschwemmungen betroffene Gemeinde in Portugal verschiebt PrÃ¤sidentschaftswahl

Hochwasser in AlcÃ¡cer do Sal

Eine von den Ãœberschwemmungen infolge des Sturmtiefs 'Leonardo' besonders stark betroffene Gemeinde im SÃ¼den Portugals hat die fÃ¼r Sonntag angesetzte zweite Runde der PrÃ¤sidentschaftswahl verschoben.

Eine von den Ãœberschwemmungen infolge des Sturmtiefs "Leonardo" besonders stark betroffene Gemeinde im SÃ¼den Portugals hat die fÃ¼r Sonntag angesetzte zweite Runde der PrÃ¤sidentschaftswahl verschoben. Die Stichwahl werde eine Woche spÃ¤ter stattfinden, teilte am Donnerstag die BÃ¼rgermeisterin von AlcÃ¡cer do Sal, Clarisse Campos, der Nachrichtenagentur Lusa mit. Die Stadt AlcÃ¡cer do Sal liegt im Bezirk SetÃºbal, etwa hundert Kilometer sÃ¼dlich von Lissabon.



Die Voraussetzungen fÃ¼r die Wahl seien nicht gegeben, sagte Campos.Â "Wir haben mehrere abgeschnittene Ortschaften und das Stadtzentrum ist komplett Ã¼berflutet", erklÃ¤rte die BÃ¼rgermeisterin der fast 10.000 WÃ¤hler zÃ¤hlenden Gemeinde.



Bei einem Besuch vor Ort am Donnerstagmorgen hatte der scheidende portugiesische PrÃ¤sident Marcelo Rebelo de Sousa die MÃ¶glichkeit angesprochen, dass die BehÃ¶rden der von den Unwettern der vergangenen Tage betroffenen Kommunen die Wahl verschieben kÃ¶nnten. Er betonte, die Â Entscheidung unterliege den Kommunen, nicht der Regierung oder einer anderen nationalen BehÃ¶rde.



Der Fluss Sado im Distrikt SetÃºbal war nach anhaltenden RegenfÃ¤llen Â Ã¼ber die Ufer getreten, hatte mehrere StraÃŸen Ã¼berflutet und zur Evakuierung von fast hundert Menschen gefÃ¼hrt.Â



Bei der Stichwahl tritt der Sozialist AntÃ³nio JosÃ© Seguro gegen den rechtsextremen Kandidaten AndrÃ© Ventura an. Seguro kam bei der ersten Wahlrunde am 18. Januar auf rund 31 Prozent der Stimmen. Ventura, der Chef der rechtsextremen Chega-Partei, erreichte 23,5 Prozent. Seguro liegt in Umfragen mit 65 Prozent der Stimmen vorn.



Das Tiefdruckgebiet "Leonardo" sorgt derzeit in Teilen der Iberischen Halbinsel fÃ¼r anhaltende RegenfÃ¤lle. Am Mittwoch war im SÃ¼dosten Portugals ein Mann ums Leben gekommen. Er wurde von der StrÃ¶mung mitgerissen, als er mit dem Auto ein Ã¼berschwemmtes Gebiet durchqueren wollte.



Im Bezirk SantarÃ©m im Zentrum Portugals wurde am Donnerstag angesichts einer drohenden Ãœberschwemmung des Flusses TÃ©jo aufgrund starker RegenfÃ¤lle die rote und damit hÃ¶chste Warnstufe herausgegeben. Die KommunalbehÃ¶rden von SantarÃ©m ordneten die "verpflichtende Evakuierung" der Ufergebiete binnen sieben Stunden an.



In Spanien gab es indes leichte Entwarnung. Im besonders heftig betroffenen Andalusien im SÃ¼den des Landes wurde am Donnerstag die hÃ¶chste Alarmstufe aufgehoben.



Starke Winde und NiederschlÃ¤ge sollen noch bis Samstag Ã¼ber die Iberische Halbinsel ziehen. Auch Marokko erlebte am Mittwoch extreme NiederschlÃ¤ge, dort wurden seit dem vergangenen Freitag mehr als 100.000 Menschen evakuiert.