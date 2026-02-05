Brennpunkte

Mehrere UnfÃ¤lle wegen GlÃ¤tte auf Autobahn 10 in Brandenburg - 19 Verletzte

  • AFP - 5. Februar 2026, 19:05 Uhr
Bild vergrößern: Mehrere UnfÃ¤lle wegen GlÃ¤tte auf Autobahn 10 in Brandenburg - 19 Verletzte
Blaulicht eines Rettungswagens
Bild: AFP

Aufgrund von GlÃ¤tte ist es in Brandenburg auf der Autobahn 10 zu UnfÃ¤llen mit insgesamt 19 Verletzten gekommen. Die UnfÃ¤lle ereigneten sich am Donnerstagnachmittag in der NÃ¤he des Autobahndreiecks Potsdam, wie ein Sprecher der Feuerwehr in Brandenburg an der Havel der Nachrichtenagentur AFP sagte. Auf beiden Fahrstreifen habe es glatte FlÃ¤chen gegeben.

Von den 19 Leichtverletzten mussten demnach drei in KrankenhÃ¤user gebracht werden. An einem der UnfÃ¤lle waren laut Sprecher 21 Fahrzeuge beteiligt. Feuerwehr und RettungskrÃ¤fte rÃ¼ckten mit einem GroÃŸaufgebot aus. Zudem waren beide Fahrspuren in den betroffenen Abschnitten fÃ¼r mehrere Stunden gesperrt.

