Aufgrund von GlÃ¤tte ist es in Brandenburg auf der Autobahn 10 zu UnfÃ¤llen mit insgesamt 19 Verletzten gekommen. Die UnfÃ¤lle ereigneten sich am Donnerstagnachmittag in der NÃ¤he des Autobahndreiecks Potsdam, wie ein Sprecher der Feuerwehr in Brandenburg an der Havel der Nachrichtenagentur AFP sagte. Auf beiden Fahrstreifen habe es glatte FlÃ¤chen gegeben.
Von den 19 Leichtverletzten mussten demnach drei in KrankenhÃ¤user gebracht werden. An einem der UnfÃ¤lle waren laut Sprecher 21 Fahrzeuge beteiligt. Feuerwehr und RettungskrÃ¤fte rÃ¼ckten mit einem GroÃŸaufgebot aus. Zudem waren beide Fahrspuren in den betroffenen Abschnitten fÃ¼r mehrere Stunden gesperrt.
Brennpunkte
Mehrere UnfÃ¤lle wegen GlÃ¤tte auf Autobahn 10 in Brandenburg - 19 Verletzte
- AFP - 5. Februar 2026, 19:05 Uhr
Aufgrund von GlÃ¤tte ist es in Brandenburg auf der Autobahn 10 zu UnfÃ¤llen mit insgesamt 19 Verletzten gekommen. Die UnfÃ¤lle ereigneten sich am Donnerstagnachmittag in der NÃ¤he des Autobahndreiecks Potsdam.
Aufgrund von GlÃ¤tte ist es in Brandenburg auf der Autobahn 10 zu UnfÃ¤llen mit insgesamt 19 Verletzten gekommen. Die UnfÃ¤lle ereigneten sich am Donnerstagnachmittag in der NÃ¤he des Autobahndreiecks Potsdam, wie ein Sprecher der Feuerwehr in Brandenburg an der Havel der Nachrichtenagentur AFP sagte. Auf beiden Fahrstreifen habe es glatte FlÃ¤chen gegeben.
Weitere Meldungen
In Frankreich sind zwei Chinesen wegen des Vorwurfs der Spionage fÃ¼r ihr Heimatland angeklagt worden, nachdem sie an einer Airbnb-Unterkunft eine SatellitenschÃ¼ssel montiertMehr
Das franzÃ¶sische PrÃ¤sidialamt bemÃ¼ht sich um eine Wiederaufnahme des Dialogs mit dem russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin. Ein Berater des franzÃ¶sischen PrÃ¤sidentenMehr
Der US-Tech-MilliardÃ¤r und reichste Mann der Welt, Elon Musk, hat mit einem ungewÃ¶hnlichen Bekenntnis Millionen von Online-Klicks erzielt: "Wer auch immer gesagt hat 'Geld kannMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts sich leerender Speicher warnt die Gasspeicherbranche vor einer Ãœberlastung des Gassystems, insbesondere in SÃ¼ddeutschland. "DieMehr
Trotz einer rÃ¼cklÃ¤ufigen Inflation und trotz des starken Euro lÃ¤sst die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen erneut unverÃ¤ndert. Der EZB-Rat gehe weiter davon aus,Mehr
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) hat die Zinspause erneut verlÃ¤ngert und ihren Leitzins bei 2,0 Prozent belassen. Das teilte dieMehr