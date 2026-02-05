Wirtschaft

Zwei Drittel lehnen EinschrÃ¤nkung des Teilzeit-Anspruchs ab

  • dts - 5. Februar 2026, 18:00 Uhr
Mutter mit Kleinkind (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorschlag, das Recht auf Teilzeit nur noch BeschÃ¤ftigten zu gewÃ¤hren, die Kinder erziehen, AngehÃ¶rige pflegen oder sich weiterbilden, geht fÃ¼r zwei von drei Deutschen (66 Prozent) in die falsche Richtung.

FÃ¼r 30 Prozent geht er in die richtige Richtung. Das hat eine Umfrage von Infratest unter 1.319 Wahlberechtigten fÃ¼r die ARD von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.

Der CDU-WirtschaftsflÃ¼gel hatte den Vorschlag in die Debatte eingebracht. Mehrheitlich abgelehnt wird er neben AnhÃ¤ngern der Linken (86 Prozent), GrÃ¼nen (84 Prozent), SPD (64 Prozent) und AfD (63 Prozent), aber auch von den AnhÃ¤ngern von CDU/CSU (56 Prozent); fÃ¼r vier von zehn Unions-AnhÃ¤ngern (41 Prozent) geht der Vorschlag hingegen in die richtige Richtung.

Momentan werden verschiedene MaÃŸnahmen diskutiert, um die VollzeitbeschÃ¤ftigung in Deutschland zu erhÃ¶hen bzw. die Wirtschaft anzukurbeln. Besonders hohe Zustimmung erntet eine Verbesserung des Ã¶ffentlichen Angebots fÃ¼r Pflege und Kinderbetreuung: 94 Prozent fÃ¤nden das richtig, 3 Prozent falsch. 65 Prozent fÃ¤nden es richtig, die Einwanderung auslÃ¤ndischer FachkrÃ¤fte zu erleichtern - das sind 9 Prozentpunkte mehr als im April 2024; 27 Prozent lehnen eine Erleichterung der FachkrÃ¤fte-Einwanderung ab. Mehrheitlich auf Zustimmung trifft auch eine Flexibilisierung der Arbeitszeitregeln in Deutschland: Die Bundesregierung plant, statt der tÃ¤glichen HÃ¶chstarbeitszeit eine wÃ¶chentliche HÃ¶chstarbeitszeit einzufÃ¼hren, womit an einem Tag auch lÃ¤nger gearbeitet werden kÃ¶nnte als bislang. 57 Prozent finden das richtig, 37 Prozent falsch.

Mehrheitlich abgelehnt wird eine Abschaffung des sogenannten Ehegattensplittings, also bestehender Steuervorteile fÃ¼r verheiratete Paare, bei denen lediglich ein Partner arbeitet bzw. deutlich mehr verdient. 57 Prozent wollen am Ehegattensplitting festhalten, 30 Prozent fÃ¤nden dessen Abschaffung richtig. Auch eine Abschaffung der abschlagsfreien vorzeitigen Rente fÃ¼r besonders langjÃ¤hrig Versicherte stÃ¶ÃŸt bei den Deutschen auf Kritik: Zwei Drittel (65 Prozent) fÃ¤nden eine Abschaffung dieser Regelung, die oft als "Rente mit 63" beschrieben wird, falsch, 27 Prozent fÃ¤nden sie richtig.

Unter allen Parteien trauen die Deutschen es derzeit vor allem der Union zu, die Wirtschaft in Deutschland voranzubringen. 31 Prozent sehen die Kompetenz auf diesem Feld vor allem bei CDU und CSU - das sind 6 Prozentpunkte weniger als noch im September 2025. Schon im September 2022 waren es fÃ¼r die Union in dieser Frage im ARD-"Deutschlandtrend" 31 Prozent - ihr bislang niedrigster Wert. 18 Prozent sehen die Wirtschaftskompetenz am ehesten bei der AfD (+1), 9 Prozent bei der SPD (+1), unverÃ¤ndert 6 Prozent bei den GrÃ¼nen, 5 Prozent bei der FDP (-1), 3 Prozent bei der Linken (+/-0), 1 Prozent beim BSW (-1) und 1 Prozent bei einer anderen Partei. 26 Prozent antworten mit "weiÃŸ nicht" oder trauen es aktuell keiner Partei zu, die Wirtschaft in Deutschland voranzubringen (+5).

