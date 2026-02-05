Zwei Chinesen in Frankreich wegen Spionage angeklagt

Parabol-Antennen

.

In Frankreich sind zwei Chinesen wegen des Vorwurfs der Spionage fÃ¼r ihr Heimatland angeklagt worden, nachdem sie an einer Airbnb-Unterkunft eine SatellitenschÃ¼ssel montiert hatten. Die beiden befÃ¤nden sich in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Paris mit. Zwei weitere VerdÃ¤chtige, die in diesem Zusammenhang Material geschmuggelt haben sollen, wurden ebenfalls angeklagt.



Die beiden chinesischen StaatsbÃ¼rger stÃ¼nden im Verdacht, militÃ¤risch sensible Daten von Satelliten erfasst zu haben, um diese nach China zu Ã¼bermitteln, erklÃ¤rte die Staatsanwaltschaft. Die vier Festnahmen waren am Samstag im GroÃŸraum Bordeaux erfolgt, nachdem Anwohner die SatellitenschÃ¼ssel und einen zeitgleichen Ausfall des Internets bemerkt hatten.Â



Der Anwalt von einem der beiden Chinesen wies die VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck. "Mein Mandant ist aus rein beruflichen GrÃ¼nden in Frankreich", erklÃ¤rte er. Er habe nichts mit Spionage zu tun.Â Ermittler hatten in der auf Airbnb angemieteten Wohnung Computer entdeckt, die an die Antenne angeschlossen waren und Satellitendaten erfassen konnten. Sie stellten auÃŸerdem eine illegale Nutzung von Frequenzen und StÃ¶rsendern fest.Â



Auf diese Weise hÃ¤tten die Angeklagten Daten von Satelliten aufzeichnen kÃ¶nnen, insbesondere den Austausch zwischen militÃ¤rischen Einrichtungen, erklÃ¤rte die Staatsanwaltschaft. Sie wirft den Angeklagten die Ãœbermittlung von Informationen an eine auslÃ¤ndische Macht vor, was den Interessen Frankreichs habe schaden kÃ¶nnen. Im Fall einer Verurteilung kÃ¶nnten den beiden chinesischen Angeklagten bis zu 15 Jahre Haft drohen.Â