Brennpunkte

Zwei Chinesen in Frankreich wegen Spionage angeklagt

  • AFP - 5. Februar 2026, 18:09 Uhr
Bild vergrößern: Zwei Chinesen in Frankreich wegen Spionage angeklagt
Parabol-Antennen
Bild: AFP

.

In Frankreich sind zwei Chinesen wegen des Vorwurfs der Spionage fÃ¼r ihr Heimatland angeklagt worden, nachdem sie an einer Airbnb-Unterkunft eine SatellitenschÃ¼ssel montiert hatten. Die beiden befÃ¤nden sich in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Paris mit. Zwei weitere VerdÃ¤chtige, die in diesem Zusammenhang Material geschmuggelt haben sollen, wurden ebenfalls angeklagt.

Die beiden chinesischen StaatsbÃ¼rger stÃ¼nden im Verdacht, militÃ¤risch sensible Daten von Satelliten erfasst zu haben, um diese nach China zu Ã¼bermitteln, erklÃ¤rte die Staatsanwaltschaft. Die vier Festnahmen waren am Samstag im GroÃŸraum Bordeaux erfolgt, nachdem Anwohner die SatellitenschÃ¼ssel und einen zeitgleichen Ausfall des Internets bemerkt hatten.Â 

Der Anwalt von einem der beiden Chinesen wies die VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck. "Mein Mandant ist aus rein beruflichen GrÃ¼nden in Frankreich", erklÃ¤rte er. Er habe nichts mit Spionage zu tun.Â Ermittler hatten in der auf Airbnb angemieteten Wohnung Computer entdeckt, die an die Antenne angeschlossen waren und Satellitendaten erfassen konnten. Sie stellten auÃŸerdem eine illegale Nutzung von Frequenzen und StÃ¶rsendern fest.Â 

Auf diese Weise hÃ¤tten die Angeklagten Daten von Satelliten aufzeichnen kÃ¶nnen, insbesondere den Austausch zwischen militÃ¤rischen Einrichtungen, erklÃ¤rte die Staatsanwaltschaft. Sie wirft den Angeklagten die Ãœbermittlung von Informationen an eine auslÃ¤ndische Macht vor, was den Interessen Frankreichs habe schaden kÃ¶nnen. Im Fall einer Verurteilung kÃ¶nnten den beiden chinesischen Angeklagten bis zu 15 Jahre Haft drohen.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Kreise: Macrons Berater bemÃ¼ht sich in Moskau um GesprÃ¤che mit Putin
    Kreise: Macrons Berater bemÃ¼ht sich in Moskau um GesprÃ¤che mit Putin

    Das franzÃ¶sische PrÃ¤sidialamt bemÃ¼ht sich um eine Wiederaufnahme des Dialogs mit dem russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin. Ein Berater des franzÃ¶sischen PrÃ¤sidenten

    Mehr
    MilliardÃ¤r Musk bekennt: Geld macht nicht glÃ¼cklich
    MilliardÃ¤r Musk bekennt: Geld macht nicht glÃ¼cklich

    Der US-Tech-MilliardÃ¤r und reichste Mann der Welt, Elon Musk, hat mit einem ungewÃ¶hnlichen Bekenntnis Millionen von Online-Klicks erzielt: "Wer auch immer gesagt hat 'Geld kann

    Mehr
    Anweisung zum Gendern nicht umgesetzt: Gericht erklÃ¤rt KÃ¼ndigung fÃ¼r unwirksam
    Anweisung zum Gendern nicht umgesetzt: Gericht erklÃ¤rt KÃ¼ndigung fÃ¼r unwirksam

    Eine BeschÃ¤ftigte des Bundesamts fÃ¼r Seeschifffahrt und Hydrographie, die eine Anweisung zum Gendern in einer Strahlenschutzanweisung nicht vollstÃ¤ndig umsetzte, hat sich vor

    Mehr
    BranchenverbÃ¤nde fordern Fokus auch auf Sanierungen im neuen Heizungsgesetz
    BranchenverbÃ¤nde fordern Fokus auch auf Sanierungen im neuen Heizungsgesetz
    "Zweiter Rekordanstieg in Folge": AusbildungslÃ¶hne legen krÃ¤ftig zu
    Niedersachsen verbietet kÃ¼nftig Anbindehaltung von Rindern
    Niedersachsen verbietet kÃ¼nftig Anbindehaltung von Rindern
    Von Netflix bis ZDF: Regierung plant Investitionspflicht in Deutschland
    Von Netflix bis ZDF: Regierung plant Investitionspflicht in Deutschland
    "Deutschlandtrend": SPD legt auf 15 Prozent zu - Union weiter vorne
    BYD will 2026 in Deutschland mindestens 50.000 Autos verkaufen
    BYD will 2026 in Deutschland mindestens 50.000 Autos verkaufen
    Mehrheit sieht in Freihandelsabkommen vor allem Vorteile fÃ¼r Europa
    Mehrheit sieht in Freihandelsabkommen vor allem Vorteile fÃ¼r Europa
    Ungerechtigkeitsempfinden auf hÃ¶chstem Stand seit 2008
    Ungerechtigkeitsempfinden auf hÃ¶chstem Stand seit 2008
    Zwei Drittel lehnen EinschrÃ¤nkung des Teilzeit-Anspruchs ab
    Zwei Drittel lehnen EinschrÃ¤nkung des Teilzeit-Anspruchs ab
    Merz wÃ¼rdigt Golfstaaten bei Reise als
    Merz wÃ¼rdigt Golfstaaten bei Reise als "zuverlÃ¤ssige Kooperationspartner"

    Top Meldungen

    Speicherbranche sieht Gassystem an Belastungsgrenze
    Speicherbranche sieht Gassystem an Belastungsgrenze

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts sich leerender Speicher warnt die Gasspeicherbranche vor einer Ãœberlastung des Gassystems, insbesondere in SÃ¼ddeutschland. "Die

    Mehr
    Trotz geringer Inflation und trotz des starken Euro: EZB lÃ¤sst Leitzinsen unverÃ¤ndert
    Trotz geringer Inflation und trotz des starken Euro: EZB lÃ¤sst Leitzinsen unverÃ¤ndert

    Trotz einer rÃ¼cklÃ¤ufigen Inflation und trotz des starken Euro lÃ¤sst die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen erneut unverÃ¤ndert. Der EZB-Rat gehe weiter davon aus,

    Mehr
    EZB verlÃ¤ngert Zinspause
    EZB verlÃ¤ngert Zinspause

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) hat die Zinspause erneut verlÃ¤ngert und ihren Leitzins bei 2,0 Prozent belassen. Das teilte die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts