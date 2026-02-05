Brennpunkte

Kreise: Macrons Berater bemÃ¼ht sich in Moskau um GesprÃ¤che mit Putin

  • AFP - 5. Februar 2026, 17:50 Uhr
Bild vergrößern: Kreise: Macrons Berater bemÃ¼ht sich in Moskau um GesprÃ¤che mit Putin
Emmanuel Bonne und Emmanuel Macron
Bild: AFP

.

Das franzÃ¶sische PrÃ¤sidialamt bemÃ¼ht sich um eine Wiederaufnahme des Dialogs mit dem russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin. Ein Berater des franzÃ¶sischen PrÃ¤sidenten Emmanuel Macron habe zu diesem Zweck am Dienstag in Moskau einen Berater Putins getroffen, hieÃŸ es am Donnerstag aus informierten Kreisen in Paris. Das Treffen von Emmanuel Bonne und Juri Uschakow wurde offiziell weder bestÃ¤tigt noch dementiert.

Unterdessen erklÃ¤rte der russische AuÃŸenminister Sergej Lawrow, dass Putin zu GesprÃ¤chen bereit sei. "Wenn Sie anrufen wollen, um etwas ernsthaft zu besprechen, dann rufen Sie an", sagte Lawrow an die Adresse Macrons gerichtet dem staatlichen Sender RT. Putin werde immer ans Telefon gehen, wenn es um seriÃ¶se VorschlÃ¤ge gehe. Solche VorschlÃ¤ge blieben "nicht ohne eine ernsthafte, konkrete und praktische Antwort", fÃ¼gte er hinzu.

Zugleich machte Lawrow sich darÃ¼ber lustig, dass Macron schon vor zwei Wochen erklÃ¤rt habe, mit Putin sprechen zu wollen - ohne dies in die Tat umzusetzen. Eine "erbÃ¤rmliche Diplomatie", spottete Lawrow.Â TatsÃ¤chlich hatte Macron im Dezember gesagt, dass es "sinnvoll" sei, irgendwann wieder mit Putin zu sprechen. Macron war der letzte der europÃ¤ischen Staats- und Regierungschefs, der nach Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 noch Kontakt zu Putin gehalten hatte.

Am Dienstag hatte Macron gesagt, es gebe "GesprÃ¤che auf technischer Ebene". Diese seien mit dem ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj und den wichtigsten europÃ¤ischen Partnern abgesprochen, hieÃŸ es nun in Macrons Umfeld.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Zwei Chinesen in Frankreich wegen Spionage angeklagt
    Zwei Chinesen in Frankreich wegen Spionage angeklagt

    In Frankreich sind zwei Chinesen wegen des Vorwurfs der Spionage fÃ¼r ihr Heimatland angeklagt worden, nachdem sie an einer Airbnb-Unterkunft eine SatellitenschÃ¼ssel montiert

    Mehr
    MilliardÃ¤r Musk bekennt: Geld macht nicht glÃ¼cklich
    MilliardÃ¤r Musk bekennt: Geld macht nicht glÃ¼cklich

    Der US-Tech-MilliardÃ¤r und reichste Mann der Welt, Elon Musk, hat mit einem ungewÃ¶hnlichen Bekenntnis Millionen von Online-Klicks erzielt: "Wer auch immer gesagt hat 'Geld kann

    Mehr
    Anweisung zum Gendern nicht umgesetzt: Gericht erklÃ¤rt KÃ¼ndigung fÃ¼r unwirksam
    Anweisung zum Gendern nicht umgesetzt: Gericht erklÃ¤rt KÃ¼ndigung fÃ¼r unwirksam

    Eine BeschÃ¤ftigte des Bundesamts fÃ¼r Seeschifffahrt und Hydrographie, die eine Anweisung zum Gendern in einer Strahlenschutzanweisung nicht vollstÃ¤ndig umsetzte, hat sich vor

    Mehr
    BranchenverbÃ¤nde fordern Fokus auch auf Sanierungen im neuen Heizungsgesetz
    BranchenverbÃ¤nde fordern Fokus auch auf Sanierungen im neuen Heizungsgesetz
    "Zweiter Rekordanstieg in Folge": AusbildungslÃ¶hne legen krÃ¤ftig zu
    Niedersachsen verbietet kÃ¼nftig Anbindehaltung von Rindern
    Niedersachsen verbietet kÃ¼nftig Anbindehaltung von Rindern
    Von Netflix bis ZDF: Regierung plant Investitionspflicht in Deutschland
    Von Netflix bis ZDF: Regierung plant Investitionspflicht in Deutschland
    "Deutschlandtrend": SPD legt auf 15 Prozent zu - Union weiter vorne
    BYD will 2026 in Deutschland mindestens 50.000 Autos verkaufen
    BYD will 2026 in Deutschland mindestens 50.000 Autos verkaufen
    Mehrheit sieht in Freihandelsabkommen vor allem Vorteile fÃ¼r Europa
    Mehrheit sieht in Freihandelsabkommen vor allem Vorteile fÃ¼r Europa
    Ungerechtigkeitsempfinden auf hÃ¶chstem Stand seit 2008
    Ungerechtigkeitsempfinden auf hÃ¶chstem Stand seit 2008
    Zwei Drittel lehnen EinschrÃ¤nkung des Teilzeit-Anspruchs ab
    Zwei Drittel lehnen EinschrÃ¤nkung des Teilzeit-Anspruchs ab
    Merz wÃ¼rdigt Golfstaaten bei Reise als
    Merz wÃ¼rdigt Golfstaaten bei Reise als "zuverlÃ¤ssige Kooperationspartner"

    Top Meldungen

    Speicherbranche sieht Gassystem an Belastungsgrenze
    Speicherbranche sieht Gassystem an Belastungsgrenze

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts sich leerender Speicher warnt die Gasspeicherbranche vor einer Ãœberlastung des Gassystems, insbesondere in SÃ¼ddeutschland. "Die

    Mehr
    Trotz geringer Inflation und trotz des starken Euro: EZB lÃ¤sst Leitzinsen unverÃ¤ndert
    Trotz geringer Inflation und trotz des starken Euro: EZB lÃ¤sst Leitzinsen unverÃ¤ndert

    Trotz einer rÃ¼cklÃ¤ufigen Inflation und trotz des starken Euro lÃ¤sst die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen erneut unverÃ¤ndert. Der EZB-Rat gehe weiter davon aus,

    Mehr
    EZB verlÃ¤ngert Zinspause
    EZB verlÃ¤ngert Zinspause

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) hat die Zinspause erneut verlÃ¤ngert und ihren Leitzins bei 2,0 Prozent belassen. Das teilte die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts