Kreise: Macrons Berater bemÃ¼ht sich in Moskau um GesprÃ¤che mit Putin

Emmanuel Bonne und Emmanuel Macron

.

Das franzÃ¶sische PrÃ¤sidialamt bemÃ¼ht sich um eine Wiederaufnahme des Dialogs mit dem russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin. Ein Berater des franzÃ¶sischen PrÃ¤sidenten Emmanuel Macron habe zu diesem Zweck am Dienstag in Moskau einen Berater Putins getroffen, hieÃŸ es am Donnerstag aus informierten Kreisen in Paris. Das Treffen von Emmanuel Bonne und Juri Uschakow wurde offiziell weder bestÃ¤tigt noch dementiert.



Unterdessen erklÃ¤rte der russische AuÃŸenminister Sergej Lawrow, dass Putin zu GesprÃ¤chen bereit sei. "Wenn Sie anrufen wollen, um etwas ernsthaft zu besprechen, dann rufen Sie an", sagte Lawrow an die Adresse Macrons gerichtet dem staatlichen Sender RT. Putin werde immer ans Telefon gehen, wenn es um seriÃ¶se VorschlÃ¤ge gehe. Solche VorschlÃ¤ge blieben "nicht ohne eine ernsthafte, konkrete und praktische Antwort", fÃ¼gte er hinzu.



Zugleich machte Lawrow sich darÃ¼ber lustig, dass Macron schon vor zwei Wochen erklÃ¤rt habe, mit Putin sprechen zu wollen - ohne dies in die Tat umzusetzen. Eine "erbÃ¤rmliche Diplomatie", spottete Lawrow.Â TatsÃ¤chlich hatte Macron im Dezember gesagt, dass es "sinnvoll" sei, irgendwann wieder mit Putin zu sprechen. Macron war der letzte der europÃ¤ischen Staats- und Regierungschefs, der nach Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 noch Kontakt zu Putin gehalten hatte.



Am Dienstag hatte Macron gesagt, es gebe "GesprÃ¤che auf technischer Ebene". Diese seien mit dem ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj und den wichtigsten europÃ¤ischen Partnern abgesprochen, hieÃŸ es nun in Macrons Umfeld.Â