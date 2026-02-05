Ungerechtigkeitsempfinden auf hÃ¶chstem Stand seit 2008

Eine Frau wÃ¼hlt in einem Abfalleimer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r 62 Prozent der BÃ¼rger geht es in Deutschland aktuell eher ungerecht zu (+2 im Vgl. zu Juli 2025). Das ist der hÃ¶chste Wert in dieser Frage seit September 2008.



Jeder dritte Deutsche (33 Prozent) ist derzeit der Meinung, es gehe hierzulande eher gerecht zu (+/-0). Das hat eine Umfrage von Infratest unter 1.319 Wahlberechtigten fÃ¼r die ARD von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.



Bei Menschen mit niedrigerem Einkommen (71 Prozent) ist das Ungerechtigkeitsempfinden ausgeprÃ¤gter als bei Menschen mit hÃ¶herem Einkommen (52 Prozent). Auch die 18- bis 34-JÃ¤hrigen (70 Prozent) sind eher der Meinung, dass es in Deutschland ungerecht zugeht, als die Menschen Ã¼ber 65 Jahre (57 Prozent).



Als Grund fÃ¼r dieses Ungerechtigkeitsempfinden wird am hÃ¤ufigsten die Schere zwischen Arm und Reich genannt (35 Prozent) - das sind 13 Prozentpunkte mehr als im Juli 2025. An zweiter Stelle wird die Steuer- und Abgabenbelastung genannt, die als zu hoch bzw. zu ungleich empfunden wird (13 Prozent, +/-0). 9 Prozent haben den Eindruck, AuslÃ¤nder und Asylbewerber wÃ¼rden bevorzugt (-2). 8 Prozent sind der Meinung, zwischen Lohn- und Sozialleistungsniveau gebe es einen zu geringen Abstand (-5).



FÃ¼r soziale Gerechtigkeit zu sorgen, trauen die Deutschen aktuell am ehesten der SPD zu: 24 Prozent sehen diese Kompetenz vor allem bei den Sozialdemokraten (-3 im Vgl. zu September 2025) - so niedrig war der Wert fÃ¼r die SPD zuletzt im Dezember 2003, bis heute ihr schwÃ¤chster Wert. Dahinter folgen mit 16 Prozent die AfD (-1) und mit jeweils 15 Prozent Linke (+1) und Union (-1). 4 Prozent trauen derzeit am ehesten den GrÃ¼nen zu, fÃ¼r soziale Gerechtigkeit zu sorgen (-3) und 3 Prozent dem BSW (+/-0). 1 Prozent sieht diese Kompetenz bei der FDP (+/-0) und 2 Prozent bei einer anderen Partei. Jeder FÃ¼nfte (20 Prozent) antwortet auf diese Frage mit "weiÃŸ nicht" oder traut es aktuell keiner Partei zu, fÃ¼r soziale Gerechtigkeit zu sorgen.



Ende Januar hat eine von der Bundesregierung eingesetzte Kommission zur Sozialstaatsreform ihren Bericht vorgelegt und darin verschiedene MaÃŸnahmen vorgeschlagen. Auf breite Zustimmung (73 Prozent) stÃ¶ÃŸt der Vorschlag, EU-BÃ¼rgern in Deutschland nur noch dann Sozialleistungen zu gewÃ¤hren, wenn sie hier lÃ¤nger vollzeitnah beschÃ¤ftigt waren; jeder FÃ¼nfte (21 Prozent) fÃ¤nde das falsch. Den Vorschlag, ein Portal aufzubauen, um alle Sozialleistungen auch digital beantragen zu kÃ¶nnen, befÃ¼rworten 71 Prozent der Deutschen; 23 Prozent lehnen ihn ab. 58 Prozent sprechen sich dafÃ¼r aus, dass Kindergeld nach einer Geburt automatisch ausgezahlt wird, ohne dafÃ¼r einen Antrag stellen zu mÃ¼ssen; 38 Prozent finden das falsch. Mehrheitlich abgelehnt wird der Vorschlag, kÃ¼nftig mehr Sozialleistungen pauschal auszuzahlen und damit EinzelprÃ¼fungen abzubauen: 71 Prozent fÃ¤nden das falsch, 23 Prozent richtig.

