BYD will 2026 in Deutschland mindestens 50.000 Autos verkaufen

Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Shenzhen/Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Vertriebstochter des chinesischen Autokonzerns BYD will die Zahl ihrer Neuzulassungen 2026 im zweiten Anlauf mindestens verdoppeln. BYD-Deutschlandchef Lars Bialkowski nannte dem "Handelsblatt" (Freitagsausgabe) gegenÃ¼ber die Zahl von 50.000 Autos bis zum Ende des Jahres als Absatzziel.



"Wir wollen das erreichen, was wir uns schon vergangenes Jahr vorgenommen haben, und die Marke von 50.000 knacken", sagte Bialkowski. Dieses Ziel hatte die hochrangige BYD-Managerin Stella Li bereits 2024 fÃ¼r 2025 ausgegeben. Im vergangenen Jahr kam BYD in Deutschland laut Daten des Kraftfahrtbundesamtes auf 23.306 Neuzulassungen.



Insbesondere mit dem Verkauf von Plug-in-Hybriden war BYD zuletzt erfolgreich. Diesen Trend will Bialkowski fortsetzen. "2026 peilen wir bei Plug-in-Hybriden einen Marktanteil von gut fÃ¼nf Prozent an", sagte der Automanager dem "Handelsblatt". Bei Elektroautos will er einen Marktanteil von rund vier Prozent erreichen.

