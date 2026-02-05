Politik

Trump: Brauche Wahlsiege "fÃ¼r mein Ego"

  AFP - 5. Februar 2026, 19:39 Uhr
US-Präsident Trump beim "National Prayer Breakfast"
US-PrÃ¤sident Trump beim "National Prayer Breakfast"
Bild: AFP

Wahlsiege dienen US-PrÃ¤sident Donald Trump nach eigenen Worten zur SelbstbestÃ¤tigung. Er brauche sie fÃ¼r sein 'Ego', sagte Trump am Donnerstag bei einer Rede in Washington.

Wahlsiege dienen US-PrÃ¤sident Donald Trump nach eigenen Worten zur SelbstbestÃ¤tigung. Er brauche sie fÃ¼r sein "Ego", sagte Trump am Donnerstag bei einer Rede in Washington. Er wiederholte zudem seine wahrheitswidrige Behauptung, der Demokrat Joe Biden sei 2020 unrechtmÃ¤ÃŸig PrÃ¤sident geworden. Â 

"Sie haben die zweite Wahl manipuliert", sagte der Rechtspopulist, offenbar in Anspielung auf seine Niederlage gegen Biden, die er bis heute bestreitet. Trump hatte immer wieder behauptet, die Demokraten hÃ¤tten ihm die Wahl 2020 "gestohlen". Belege gibt es dafÃ¼r nicht.

"Ich musste sie gewinnen, ich brauchte es fÃ¼r mein eigenes Ego", sagte Trump weiter. Nicht ganz klar war, ob er damit ebenfalls die Wahl 2020 meinte oder seinen Sieg 2024 gegen VizeprÃ¤sidentin Kamala Harris von den Demokraten. Harris hatte die Kandidatur Ã¼bernommen, nachdem Biden nach scharfer Kritik an Aussetzern im Wahlkampf aus dem Rennen ausgeschieden war.

Trump Ã¤uÃŸerte sich in einer 77-minÃ¼tigen Rede bei dem diesjÃ¤hrigen "Nationalen Gebets-FrÃ¼hstÃ¼ck", einer mehr als 70 Jahre alten parteiÃ¼bergreifenden Veranstaltung mit Politikern, Kirchenvertretern sowie Wirtschaftsbossen. Er kÃ¼ndigte dabei fÃ¼r den 17. Mai eine Gebetsveranstaltung auf der National Mall in Washington an, dem GrÃ¼nstreifen zwischen dem Kapitol und dem Denkmal fÃ¼r den frÃ¼heren PrÃ¤sidenten Abraham Lincoln.Â 

"Wir werden Amerika erneut als eine Nation unter Gott weihen", sagte Trump. "Eine Nation unter Gott" ist ein Zitat aus dem traditionellen Treueschwur auf die US-Flagge. Trump gilt als nicht religiÃ¶s. Kritiker werfen ihm vor, wie kaum ein Amtsinhaber vor ihm die USA zu spalten.

