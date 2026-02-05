Nordrhein-westfÃ¤lischer Arzt erzielt Teilerfolg mit Klage gegen Abtreibungsverbot

Schild auf Demonstration zum Thema Schwangerschaftsabbruch

Im Streit Ã¼ber ein von seiner Klinik verhÃ¤ngtes Abtreibungsverbot hat ein Chefarzt aus Nordrhein-Westfalen einen Teilerfolg erzielt. Das Landesarbeitsgericht in Hamm entschied, dass er in seiner Privatpraxis SchwangerschaftsabbrÃ¼che vornehmen darf.

Im Streit um ein Abtreibungsverbot hat der Chefarzt eines Krankenhauses in kirchlicher TrÃ¤gerschaft in Nordrhein-Westfalen einen juristischen Teilerfolg erzielt. Das Landesarbeitsgericht in Hamm entschied am Donnerstag, dass der GynÃ¤kologe Joachim Volz in seiner Privatpraxis weiter SchwangerschaftsabbrÃ¼che vornehmen darf. Im Rahmen seiner Arbeit fÃ¼r die Klinik darf diese das aber verbieten. Die Dienstanweisung sei "vom arbeitgeberseitigen Weisungsrecht gedeckt", erklÃ¤rte das Gericht.



Es betonte zugleich, dass es sich um "eine Einzelfallentscheidung" vor dem Hintergrund der zwischen den Parteien geschlossenen konkreten vertraglichen Regelungen gehandelt habe. "Fragen des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts spielen keine entscheidende Rolle", hieÃŸ es.



Der Arbeitgeber, ein Krankenhaus in Lippstadt, war ursprÃ¼nglich in evangelischer TrÃ¤gerschaft. Seit einer Fusion hat die Klinik laut Gericht je zur HÃ¤lfte einen katholischen und einen evangelischen TrÃ¤ger. Nach dem TrÃ¤gerwechsel erging eine neue Dienstanweisung. Demnach darf Volz nur dort und bei akuter Lebensgefahr fÃ¼r die Mutter oder das ungeborene Kind abtreiben, sofern es keine medizinische Alternative gibt, mit der das Leben des Kindes gerettet werden kann.



Dagegen klagte er. Das Arbeitsgericht in Hamm wies seine Klage im August vergangenen Jahres ab. Die Klinik durfte dem Arzt demnach auch verbieten, SchwangerschaftsabbrÃ¼che in seiner eigenen Praxis in Bielefeld vorzunehmen. Volz ging gegen die Entscheidung in Berufung und bekam nun vor dem Landesarbeitsgericht zumindest teilweise Recht.



Im Rahmen ihrer unternehmerischen Entscheidungsfreiheit dÃ¼rfe die Klinik festlegen, welche Leistungen sie anbiete und welche nicht, betonte das Gericht. Die Weisung verstoÃŸe auch nicht gegen Gesetze und entspreche billigem Ermessen. Volz habe keinen dieser Weisung entgegenstehenden vertraglichen Anspruch. Die EinschrÃ¤nkung der NebentÃ¤tigkeit des Chefarzts durch die Weisung sei aber unwirksam.



Laut Urteil ergibt sich das aus den vertraglichen Regelungen zwischen Klinik und Arzt. Ein Komplettverbot von SchwangerschaftsabbrÃ¼chen ist von den Vereinbarungen zu NebentÃ¤tigkeiten demnach nicht gedeckt. BeschrÃ¤nkungen der NebentÃ¤tigkeit bei SchwangerschaftsabbrÃ¼chen dÃ¼rften jedenfalls nicht weiterreichen als die, die fÃ¼r den Arzt im Rahmen seiner Anstellung gÃ¤lten. Dort gebe es eine Ausnahmeregelung.



Volz wertete die Entscheidung nach Angaben des ihn unterstÃ¼tzenden Kampagnennetzwerks innn.it als "groÃŸen Erfolg" und sprach von einem "groÃŸen Gewinn" fÃ¼r seine Patientinnen. Das grundsÃ¤tzliche Probleme beim Thema Schwangerschaftsabbruch in konfessionellen Kliniken sei aber nicht gelÃ¶st. Das Netzwerk warnte vor "VersorgungslÃ¼cken", weil diese Abtreibungen weiterhin per Arbeitsanweisung untersagen dÃ¼rften.



Die beklagte Klinik erklÃ¤rte, sie sehe sich durch die Entscheidung grundsÃ¤tzlich in ihrer Position als Arbeitgeber bestÃ¤tigt und "das durch die Verfassung geschÃ¼tzte kirchliche Selbstbestimmungsrecht gestÃ¤rkt". Mit Blick auf die Entscheidungen zur NebentÃ¤tigkeit des Chefarzt werde sie das schriftliche Urteil abwarten und analysieren.



Vor der Verhandlung dort demonstrierten nach Angaben der Polizei etwa 500 UnterstÃ¼tzerinnen und UnterstÃ¼tzer von Volz in der Innenstadt von Hamm unter dem Motto "Reproduktive Gerechtigkeit". Darunter war die frÃ¼here GrÃ¼nen-Chefin Ricarda Lang, die bei der Anreise im Zug als auf Instagram schrieb: "SchwangerschaftsabbrÃ¼che gehÃ¶ren nicht ins Strafgesetzbuch".Â An einer Gegendemonstration nahmen der Polizei zufolge 14 Menschen teil, beide Versammlungen verliefen friedlich.



Auch das Erzbistum Paderborn begrÃ¼ÃŸte das Urteil als BestÃ¤tigung seiner Position. Dass katholisch mitgetragene Kliniken "aus ihrer Ãœberzeugung heraus keine nicht-indizierten SchwangerschaftsabbrÃ¼che durchfÃ¼hren, entspricht dem verfassungsrechtlich garantierten Selbstbestimmungsrecht religiÃ¶ser TrÃ¤ger", erklÃ¤rte das Bistum.Â



Die "unbedingte Achtung vor dem Leben" entspreche dem Menschenbild, auf dem katholischen Lehre fuÃŸe, fÃ¼gte es an. Ihm sei aber bewusst, dass es "UmstÃ¤nde" geben kÃ¶nne, in denen die Position der katholische Kirche zu SchwangerschaftsabbrÃ¼chen als unzureichend empfunden werde.Â