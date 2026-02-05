Danone weitet RÃ¼ckruf von Babynahrung wegen mÃ¶glicher Verunreinigung mit Giftstoff aus

Logo von Danone

Der Lebensmittelriese Danone hat den RÃ¼ckruf von Babynahrung in Deutschland wegen mÃ¶glicher Verunreinigung mit dem Giftstoff Cereulid stark ausgeweitet. Betroffen sind mehr als 120 Chargen der Marken Aptamil und Milumil in Deutschland und Ã–sterreich.

Der Lebensmittelriese Danone hat den RÃ¼ckruf von Babynahrung in Deutschland wegen mÃ¶glicher Verunreinigung mit dem Giftstoff Cereulid deutlich ausgeweitet. Danone rief am Donnerstag mehr als 120 Produktionschargen der Marken Aptamil und Milumil in Deutschland und Ã–sterreich zurÃ¼ck. Dies geschehe "vor dem Hintergrund der aktualisierten Empfehlungen zum Cereulid-Schwellenwert", erklÃ¤rte das Unternehmen.



"Produkte der betroffenen Produktionschargen sollen nicht weiter gefÃ¼ttert und dort zurÃ¼ckgegeben werden, wo diese gekauft wurden", hieÃŸ es weiter in der Mitteilung. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. Der franzÃ¶sische Lebensmittelkonzern hatte vor einer Woche in Deutschland zunÃ¤chst drei Chargen der Babynahrung Aptamil zurÃ¼ckgerufen. Am selben Tag wurden in Ã–sterreich vier Chargen von Aptamil zurÃ¼ckgerufen.



Der neue RÃ¼ckruf vom Donnerstag betrifft mehr als 120 Produktionschargen von Aptamil und Milumil mit verschiedenen VerpackungsgrÃ¶ÃŸen und Mindesthaltbarkeitsdaten. Eltern kÃ¶nnen auf den Internetseiten aptaclub.de und milupa.de oder auf lebensmittelwarnung.de nachprÃ¼fen, ob ein von ihnen gekauftes Produkt betroffen ist.



Seit Anfang Januar haben Hersteller wie NestlÃ©, Danone und der franzÃ¶sische Konzern Lactalis Babymilch in dutzenden LÃ¤ndern wegen der mÃ¶glichen Verunreinigung mit Cereulid zurÃ¼ckrufen mÃ¼ssen. Es besteht der Verdacht, dass eine in China hergestellte Substanz, welche die fÃ¼r SÃ¤uglinge wichtige ArachidonsÃ¤ure enthÃ¤lt, fÃ¼r die Verunreinigung verantwortlich sein kÃ¶nnte. Cereulid ist ein Giftstoff bakteriellen Ursprungs, der Durchfall und Erbrechen verursachen kann.



Die EU-LebensmittelbehÃ¶rde Efsa schlug am Montag einen Richtwert fÃ¼r Cereulid vor. Eine Konzentration von mehr als 0,054 Mikrogramm pro Liter in SÃ¤uglingsnahrung oder mehr als 0,1 Mikrogramm pro Liter in Folgenahrung "kÃ¶nnten zu einer Ãœberschreitung der Sicherheitswerte fÃ¼hren", erklÃ¤rte die BehÃ¶rde mit Sitz in Rom am Montag. Die Wissenschaftler schlugen fÃ¼r SÃ¤uglinge eine zulÃ¤ssige TageshÃ¶chstdosis von 0,014 Mikrogramm Cereulid pro Kilogramm KÃ¶rpergewicht vor.