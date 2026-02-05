Wirtschaft

Konzernchefs von VW und Stellantis fordern Bonus fÃ¼r E-Autos "Made in Europe"

  • AFP - 5. Februar 2026, 09:58 Uhr
Bild vergrößern: Konzernchefs von VW und Stellantis fordern Bonus fÃ¼r E-Autos Made in Europe
VW-Neuwagen in Wolfsburg
Bild: AFP

Europas grÃ¶ÃŸte Autobauer - der Volkswagen-Konzern und Stellantis - fordern mehr UnterstÃ¼tzung fÃ¼r heimische Elektroautos: Jedes E-Fahrzeug 'Made in Europe' solle einen CO2-Bonus erhalten um Wettbewerbsnachteile auszugleichen.

Europas grÃ¶ÃŸte Autobauer - der Volkswagen-Konzern und Stellantis - fordern mehr UnterstÃ¼tzung fÃ¼r heimische Elektroautos. "Jedes Elektrofahrzeug 'Made in Europe' sollte einen CO2-Bonus erhalten", schrieben die beiden Vorstandschefs Oliver Blume und Antonio Filosa in einem am Donnerstag verÃ¶ffentlichten Gastbeitrag fÃ¼r das "Handelsblatt" sowie die Zeitungen "Les Echos" aus Frankreich und "Il Sole 24 Ore" aus Italien. Ziel sei es, Investitionen zu stÃ¤rken und Wettbewerbsnachteile auszugleichen.Â 

Jedes Fahrzeug, das die Kriterien "Made in Europe" erfÃ¼lle, solle ein spezielles Label erhalten und Anspruch auf Vorteile wie KaufprÃ¤mien oder bevorzugten Zugang zu Ã¶ffentlichen AuftrÃ¤gen bekommen, plÃ¤dierten die Konzernchefs und warben fÃ¼r intelligente Anreize fÃ¼r eine nachhaltige Entwicklung der europÃ¤ischen Produktion.Â 

So sollten die "Made in Europe"-gelabelten E-Autos auch bei der Flottenbilanzierung bevorzugt werden. Dadurch werde dieÂ Automobilindustrie dazu ermutigt, ihre Produktion in der EU aufrechtzuerhalten und die durch entgangene Strafen eingesparten Milliarden wieder in Investitionen vor Ort zu stecken, argumentierten Blume und Filosa.

Hintergrund ist, dass die europÃ¤ischen Autobauer insbesondere bei ElektromobilitÃ¤t einem verstÃ¤rkten internationalen Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind - auch durch Hersteller aus LÃ¤ndern, in denen laut Blume und Filosa Vorgaben und Sozialstandards weniger anspruchsvoll sind als in Europa. Zum VW-Konzern gehÃ¶ren neben der Marke Volkswagen unter anderem Skoda, Seat und Audi, zu Stellantis Marken wie Peugeot, Fiat und Opel.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Industrie meldet deutlich mehr AuftrÃ¤ge
    Industrie meldet deutlich mehr AuftrÃ¤ge

    Angesichts von mehreren GroÃŸbestellungen hat sich die Auftragslage im Verarbeitenden Gewerbe zum Jahresende deutlich verbessert: Das Ordervolumen kletterte im Dezember im

    Mehr
    US-Regierung will Sportartikelhersteller Nike wegen Diskriminierung von WeiÃŸen vorladen
    US-Regierung will Sportartikelhersteller Nike wegen Diskriminierung von WeiÃŸen vorladen

    Die US-Regierung hat ein US-Gericht aufgerufen, eine Vorladung gegen den Sportartikelhersteller Nike wegen der angeblichen Diskriminierung weiÃŸer Menschen durchzusetzen. Der

    Mehr
    EuropÃ¤ische Zentralbank gibt Leitzinsentscheidung bekannt
    EuropÃ¤ische Zentralbank gibt Leitzinsentscheidung bekannt

    Die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main verkÃ¼ndet am Donnerstag (14.15 Uhr) ihre erste Leitzinsentscheidung des Jahres 2026. Es wird erwartet, dass die EZB den

    Mehr
    Google-Mutter Alphabet verzeichnet Jahresumsatz von Ã¼ber 400 Milliarden Dollar
    Google-Mutter Alphabet verzeichnet Jahresumsatz von Ã¼ber 400 Milliarden Dollar
    EU-Parlament setzt Umsetzung von US-Zolldeal aus dem vergangenen Jahr fort
    EU-Parlament setzt Umsetzung von US-Zolldeal aus dem vergangenen Jahr fort
    Telekom nimmt KI-Rechenzentrum in MÃ¼nchen in Betrieb
    Telekom nimmt KI-Rechenzentrum in MÃ¼nchen in Betrieb
    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf
    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf
    Drogenhandel in groÃŸem Stil: Weitere Anklage in Hessen
    Drogenhandel in groÃŸem Stil: Weitere Anklage in Hessen
    EU-Kommission genehmigt deutsche Beihilfe fÃ¼r saubere Technologien
    EU-Kommission genehmigt deutsche Beihilfe fÃ¼r saubere Technologien
    Leichte Entwarnung nach
    Leichte Entwarnung nach "auÃŸergewÃ¶hnlichen" Unwettern in Spanien und Portugal
    Bundeskartellamt geht gegen Preisvorgaben von Amazon vor
    Bundeskartellamt geht gegen Preisvorgaben von Amazon vor
    Ukraine und Russland beginnen zweiten Verhandlungstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten
    Ukraine und Russland beginnen zweiten Verhandlungstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten
    EntfÃ¼hrung ihrer Mutter: US-Starmoderatorin wendet sich unter TrÃ¤nen an die TÃ¤ter
    EntfÃ¼hrung ihrer Mutter: US-Starmoderatorin wendet sich unter TrÃ¤nen an die TÃ¤ter

    Top Meldungen

    Umfrage: Unternehmen stellen Regierung schlechtes Zeugnis aus
    Umfrage: Unternehmen stellen Regierung schlechtes Zeugnis aus

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Unternehmen in Deutschland stellen der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung ein schlechtes Zeugnis aus. Im Durchschnitt vergeben die

    Mehr
    KrankenhÃ¤user wollen 13.400 Zivi-Stellen schaffen
    KrankenhÃ¤user wollen 13.400 Zivi-Stellen schaffen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die KrankenhÃ¤user in Deutschland hoffen auf die WiedereinfÃ¼hrung des Zivildienstes. "FÃ¼r den Fall, dass der Zivildienst wieder eingefÃ¼hrt

    Mehr
    Auftragseingang der Industrie gestiegen
    Auftragseingang der Industrie gestiegen

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Dezember 2025 gegenÃ¼ber November 2025 saison- und kalenderbereinigt

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts