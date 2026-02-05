Konzernchefs von VW und Stellantis fordern Bonus fÃ¼r E-Autos "Made in Europe"

VW-Neuwagen in Wolfsburg

Europas grÃ¶ÃŸte Autobauer - der Volkswagen-Konzern und Stellantis - fordern mehr UnterstÃ¼tzung fÃ¼r heimische Elektroautos: Jedes E-Fahrzeug 'Made in Europe' solle einen CO2-Bonus erhalten um Wettbewerbsnachteile auszugleichen.

Europas grÃ¶ÃŸte Autobauer - der Volkswagen-Konzern und Stellantis - fordern mehr UnterstÃ¼tzung fÃ¼r heimische Elektroautos. "Jedes Elektrofahrzeug 'Made in Europe' sollte einen CO2-Bonus erhalten", schrieben die beiden Vorstandschefs Oliver Blume und Antonio Filosa in einem am Donnerstag verÃ¶ffentlichten Gastbeitrag fÃ¼r das "Handelsblatt" sowie die Zeitungen "Les Echos" aus Frankreich und "Il Sole 24 Ore" aus Italien. Ziel sei es, Investitionen zu stÃ¤rken und Wettbewerbsnachteile auszugleichen.Â



Jedes Fahrzeug, das die Kriterien "Made in Europe" erfÃ¼lle, solle ein spezielles Label erhalten und Anspruch auf Vorteile wie KaufprÃ¤mien oder bevorzugten Zugang zu Ã¶ffentlichen AuftrÃ¤gen bekommen, plÃ¤dierten die Konzernchefs und warben fÃ¼r intelligente Anreize fÃ¼r eine nachhaltige Entwicklung der europÃ¤ischen Produktion.Â



So sollten die "Made in Europe"-gelabelten E-Autos auch bei der Flottenbilanzierung bevorzugt werden. Dadurch werde dieÂ Automobilindustrie dazu ermutigt, ihre Produktion in der EU aufrechtzuerhalten und die durch entgangene Strafen eingesparten Milliarden wieder in Investitionen vor Ort zu stecken, argumentierten Blume und Filosa.



Hintergrund ist, dass die europÃ¤ischen Autobauer insbesondere bei ElektromobilitÃ¤t einem verstÃ¤rkten internationalen Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind - auch durch Hersteller aus LÃ¤ndern, in denen laut Blume und Filosa Vorgaben und Sozialstandards weniger anspruchsvoll sind als in Europa. Zum VW-Konzern gehÃ¶ren neben der Marke Volkswagen unter anderem Skoda, Seat und Audi, zu Stellantis Marken wie Peugeot, Fiat und Opel.