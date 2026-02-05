Brennpunkte

Von Louvre-Einbrechern verlorene Krone kann komplett restauriert werden

  • AFP - 5. Februar 2026, 11:18 Uhr
Bild vergrößern: Von Louvre-Einbrechern verlorene Krone kann komplett restauriert werden
Die Krone der Kaiserin EugÃ©nie wurde von den Dieben fallengelassen
Bild: AFP

Die Louvre-Einbrecher hatten die Krone der Kaiserin EugÃ©nie auf der Flucht aus dem Museum verloren, nun soll sie vollstÃ¤ndig restauriert werden: Das Pariser Museum verÃ¶ffentlichte am Mittwoch erstmals Bilder der ramponierten kaiserlichen Kopfbedeckung.

Die von den Louvre-Einbrechern auf der Flucht verlorene Krone der Kaiserin EugÃ©nie kann vollstÃ¤ndig restauriert werden: Das Pariser Museum verÃ¶ffentlichte erstmals Bilder der bei dem spektakulÃ¤ren Einbruch im Oktober ramponierten kaiserlichen Kopfbedeckung. Zugleich kÃ¼ndigte das Museum an, dass die Krone vollstÃ¤ndig restauriert werden kÃ¶nne. Lediglich ein goldener Adler und ein Dutzend Diamanten seien abhanden gekommen.

Die Krone hatte der letzte franzÃ¶sische Kaiser Napoleon III. fÃ¼r seine Frau EugÃ©nie mit Blick auf die Weltausstellung in Paris 1855 in Auftrag gegeben. Die rote SamtmÃ¼tze im Inneren war von Goldadlern und Schmuckelementen mit Diamanten bedeckt. Diese trugen in der Mitte eine mit Diamanten und Smaragden besetzte Kugel mit einem Kreuz. Insgesamt war die Krone mit 56 Smaragden und 1354 Diamanten besetzt.Â 

Bei dem Diebstahl im Oktober hatten die TÃ¤ter die Krone nach Angaben des Museums zunÃ¤chst aus einem engen Spalt in der Vitrine gezogen, den sie mit einem Trennschleifer geÃ¶ffnet hatten. Dabei seien bereits mehrere Schmuckelemente abgebrochen. AnschlieÃŸend sei die Krone "bei einem heftigen Schock zusammengedrÃ¼ckt" worden, also wohl auf den Boden gefallen, als die Diebe nach wenigen Minuten den Tatort verlieÃŸen. Die Krone wurde nach Angaben des Louvre unterhalb des Balkons gefunden, Ã¼ber den die Diebe in das Museum eingedrungen und auch wieder geflÃ¼chtet waren.Â 

"Eine vollstÃ¤ndige Restaurierung ist mÃ¶glich", erklÃ¤rte der Louvre. Ein Chef-Restaurator oder eine -Restauratorin soll in KÃ¼rze ausgewÃ¤hlt werden. Die Arbeit soll von einem Expertenrat Ã¼berwacht werden, in dem auch die bedeutendsten Juweliere Frankreichs vertreten sein werden, unter ihnen Cartier und Van Cleef & Arpels.Â 

Die Krone war auf der Weltausstellung prÃ¤sentiert worden, wo Kommentatoren sie als "leicht und kokett" beschrieben. Vermutlich habe Kaiserin EugÃ©nie sie aber nicht getragen, da es keine KrÃ¶nungszeremonie fÃ¼r sie gegeben habe, erklÃ¤rte der Louvre. Im Unterschied zur Krone ihres Mannes wurde sie nach dem Ende der franzÃ¶sischen Monarchie nicht zerlegt und verkauft. Sie wurde in der Familie vererbt und 1988 vom Louvre erworben. Nach Angaben des Louvre ist sie eine der drei noch erhaltenen Kronen der franzÃ¶sischen Monarchie.Â 

Bei dem Einbruch am 19. Oktober 2025 hatten die Diebe Kronjuwelen im materiellen Wert von etwa 88 Millionen Euro und unschÃ¤tzbarem historischen Wert gestohlen. Die beiden TÃ¤ter und zwei Komplizen befinden sich in Untersuchungshaft, von der Beute fehlt weiterhin jede Spur. Experten gehen davon aus, dass Hehler die Edelsteine herausgebrochen und das Gold eingeschmolzen haben.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Steuern und Sozialabgaben hinterzogen: BewÃ¤hrungsstrafe wegen Beihilfe in Hessen
    Steuern und Sozialabgaben hinterzogen: BewÃ¤hrungsstrafe wegen Beihilfe in Hessen

    Das Landgericht im hessischen Darmstadt hat einen 33-JÃ¤hrigen wegen Beihilfe zur Hinterziehung von Steuern und Sozialabgaben in MillionenhÃ¶he zu zwei Jahren Haft auf BewÃ¤hrung

    Mehr
    Opfer unter Drogen gesetzt? Sohn von Mette-Marit weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck
    Opfer unter Drogen gesetzt? Sohn von Mette-Marit weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck

    Im Vergewaltigungsprozess gegen den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit in Norwegen hat Marius Borg Hoiby VorwÃ¼rfe zurÃ¼ckgewiesen, dass er andere Menschen ohne deren Wissen

    Mehr
    TÃ¶dlicher Brand durch Silvesterrakete: Zwei VerdÃ¤chtige in Bayern ermittelt
    TÃ¶dlicher Brand durch Silvesterrakete: Zwei VerdÃ¤chtige in Bayern ermittelt

    Nach einem durch eine Silvesterrakete ausgelÃ¶sten Brand mit einer toten 88-JÃ¤hrigen in WÃ¼rzburg hat die Polizei zwei TatverdÃ¤chtige ermittelt. Die 42 und 48 Jahre alten

    Mehr
    Kartellamt: Amazon soll wegen Preiskontrollen knapp 59 Millionen Euro zahlen
    Kartellamt: Amazon soll wegen Preiskontrollen knapp 59 Millionen Euro zahlen
    Konzernchefs von VW und Stellantis fordern Bonus fÃ¼r E-Autos
    Konzernchefs von VW und Stellantis fordern Bonus fÃ¼r E-Autos "Made in Europe"
    Hoffnung auf Trendwende: Industrie verbucht krÃ¤ftiges Auftragsplus
    Hoffnung auf Trendwende: Industrie verbucht krÃ¤ftiges Auftragsplus
    US-Regierung will Sportartikelhersteller Nike wegen Diskriminierung von WeiÃŸen vorladen
    US-Regierung will Sportartikelhersteller Nike wegen Diskriminierung von WeiÃŸen vorladen
    DFB-Pokalfinale bleibt bis 2030 in Berlin
    DFB-Pokalfinale bleibt bis 2030 in Berlin
    Wegen Iran-Konflikts: Bundeswehr zieht temporÃ¤r Soldaten aus Nordirak ab
    Wegen Iran-Konflikts: Bundeswehr zieht temporÃ¤r Soldaten aus Nordirak ab
    Russland weist deutschen Diplomaten aus - Nach Ausweisung von russischem Diplomaten in Spionagefall
    Russland weist deutschen Diplomaten aus - Nach Ausweisung von russischem Diplomaten in Spionagefall
    Lohnungleichheit schrumpft in Deutschland
    Lohnungleichheit schrumpft in Deutschland
    Apothekerverband: Arzneimittelausgaben 2025 deutlich gestiegen
    Apothekerverband: Arzneimittelausgaben 2025 deutlich gestiegen
    Erster Pollenalarm im Westen und SÃ¼dwesten - Im Nordosten hÃ¤lt KÃ¤lte BlÃ¼ten in Schach
    Erster Pollenalarm im Westen und SÃ¼dwesten - Im Nordosten hÃ¤lt KÃ¤lte BlÃ¼ten in Schach

    Top Meldungen

    EU-Kommission genehmigt deutsche Beihilfe fÃ¼r saubere Technologien
    EU-Kommission genehmigt deutsche Beihilfe fÃ¼r saubere Technologien

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission hat eine deutsche Beihilferegelung im Umfang von drei Milliarden Euro genehmigt, um die FertigungskapazitÃ¤ten fÃ¼r saubere

    Mehr
    Bundeskartellamt geht gegen Preisvorgaben von Amazon vor
    Bundeskartellamt geht gegen Preisvorgaben von Amazon vor

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeskartellamt schrÃ¤nkt Preisvorgaben von Amazon kÃ¼nftig ein. Man habe die Praxis des OnlinehÃ¤ndlers untersagt, die Preise von HÃ¤ndlern

    Mehr
    Umfrage: Unternehmen stellen Regierung schlechtes Zeugnis aus
    Umfrage: Unternehmen stellen Regierung schlechtes Zeugnis aus

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Unternehmen in Deutschland stellen der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung ein schlechtes Zeugnis aus. Im Durchschnitt vergeben die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts