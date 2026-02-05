Von Louvre-Einbrechern verlorene Krone kann komplett restauriert werden

Die Krone der Kaiserin EugÃ©nie wurde von den Dieben fallengelassen

Die Louvre-Einbrecher hatten die Krone der Kaiserin EugÃ©nie auf der Flucht aus dem Museum verloren, nun soll sie vollstÃ¤ndig restauriert werden: Das Pariser Museum verÃ¶ffentlichte am Mittwoch erstmals Bilder der ramponierten kaiserlichen Kopfbedeckung.

Die von den Louvre-Einbrechern auf der Flucht verlorene Krone der Kaiserin EugÃ©nie kann vollstÃ¤ndig restauriert werden: Das Pariser Museum verÃ¶ffentlichte erstmals Bilder der bei dem spektakulÃ¤ren Einbruch im Oktober ramponierten kaiserlichen Kopfbedeckung. Zugleich kÃ¼ndigte das Museum an, dass die Krone vollstÃ¤ndig restauriert werden kÃ¶nne. Lediglich ein goldener Adler und ein Dutzend Diamanten seien abhanden gekommen.



Die Krone hatte der letzte franzÃ¶sische Kaiser Napoleon III. fÃ¼r seine Frau EugÃ©nie mit Blick auf die Weltausstellung in Paris 1855 in Auftrag gegeben. Die rote SamtmÃ¼tze im Inneren war von Goldadlern und Schmuckelementen mit Diamanten bedeckt. Diese trugen in der Mitte eine mit Diamanten und Smaragden besetzte Kugel mit einem Kreuz. Insgesamt war die Krone mit 56 Smaragden und 1354 Diamanten besetzt.Â



Bei dem Diebstahl im Oktober hatten die TÃ¤ter die Krone nach Angaben des Museums zunÃ¤chst aus einem engen Spalt in der Vitrine gezogen, den sie mit einem Trennschleifer geÃ¶ffnet hatten. Dabei seien bereits mehrere Schmuckelemente abgebrochen. AnschlieÃŸend sei die Krone "bei einem heftigen Schock zusammengedrÃ¼ckt" worden, also wohl auf den Boden gefallen, als die Diebe nach wenigen Minuten den Tatort verlieÃŸen. Die Krone wurde nach Angaben des Louvre unterhalb des Balkons gefunden, Ã¼ber den die Diebe in das Museum eingedrungen und auch wieder geflÃ¼chtet waren.Â



"Eine vollstÃ¤ndige Restaurierung ist mÃ¶glich", erklÃ¤rte der Louvre. Ein Chef-Restaurator oder eine -Restauratorin soll in KÃ¼rze ausgewÃ¤hlt werden. Die Arbeit soll von einem Expertenrat Ã¼berwacht werden, in dem auch die bedeutendsten Juweliere Frankreichs vertreten sein werden, unter ihnen Cartier und Van Cleef & Arpels.Â



Die Krone war auf der Weltausstellung prÃ¤sentiert worden, wo Kommentatoren sie als "leicht und kokett" beschrieben. Vermutlich habe Kaiserin EugÃ©nie sie aber nicht getragen, da es keine KrÃ¶nungszeremonie fÃ¼r sie gegeben habe, erklÃ¤rte der Louvre. Im Unterschied zur Krone ihres Mannes wurde sie nach dem Ende der franzÃ¶sischen Monarchie nicht zerlegt und verkauft. Sie wurde in der Familie vererbt und 1988 vom Louvre erworben. Nach Angaben des Louvre ist sie eine der drei noch erhaltenen Kronen der franzÃ¶sischen Monarchie.Â



Bei dem Einbruch am 19. Oktober 2025 hatten die Diebe Kronjuwelen im materiellen Wert von etwa 88 Millionen Euro und unschÃ¤tzbarem historischen Wert gestohlen. Die beiden TÃ¤ter und zwei Komplizen befinden sich in Untersuchungshaft, von der Beute fehlt weiterhin jede Spur. Experten gehen davon aus, dass Hehler die Edelsteine herausgebrochen und das Gold eingeschmolzen haben.Â