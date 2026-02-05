NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Lohnungleichheit in Deutschland hat sich im vergangenen Jahr verringert. Laut dem "Lohnmonitor" des NÃ¼rnberger Instituts fÃ¼r Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Ã¼ber den der "Spiegel" berichtet, stiegen die BruttostundenlÃ¶hne im zweiten Halbjahr 2025 um durchschnittlich 3,9 Prozent auf 25,88 Euro.
Bemerkenswert ist, dass das Lohnwachstum in der Mitte der Einkommensverteilung mit 5,2 Prozent deutlich hÃ¶her ausfiel als bei den Topverdienern, deren LÃ¶hne um 3,7 Prozent zulegten. Besonders stark profitierten BeschÃ¤ftigte ohne Berufsabschluss mit einem Anstieg auf 18,05 Euro pro Stunde. "Die LÃ¶hne sind heute nicht mehr so ungleich verteilt wie noch vor zehn Jahren", sagte IAB-Ã–konom Enzo Weber dem "Spiegel". Das zeige sich auch im Niedriglohnbereich. Dessen Umfang sei deutlich geschrumpft. Die Datengrundlage der Erhebung ist die OPAL-Befragung des IAB.
AuffÃ¤llig ist zudem die weitgehende Stagnation der BruttostundenlÃ¶hne von BeschÃ¤ftigten mit Hochschulabschluss. In den vergangenen zwei Jahren sind sie fast stagniert. Ende 2023 verdienten Akademiker im Schnitt 30,02 Euro pro Stunde, im zweiten Halbjahr 2025 waren es dann 30,92 Euro.
Weber mahnt: "Die Anreize fÃ¼r Ausbildung kÃ¶nnten sinken, wenn man in Helferjobs ohne Qualifikation schon vergleichsweise gutes Geld verdienen kann." Bereits 13 Prozent der Erwerbspersonen unter 35 hÃ¤tten keine abgeschlossene Ausbildung.
Lohnungleichheit schrumpft in Deutschland
