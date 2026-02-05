Bundeskartellamt geht gegen Preisvorgaben von Amazon vor

Amazon-Logistikzentrum (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeskartellamt schrÃ¤nkt Preisvorgaben von Amazon kÃ¼nftig ein. Man habe die Praxis des OnlinehÃ¤ndlers untersagt, die Preise von HÃ¤ndlern auf dem deutschen Amazon Marketplace zu beeinflussen, teilte die BehÃ¶rde am Donnerstag mit. Amazon darf die Mechanismen zur Kontrolle der HÃ¤ndlerpreise demnach kÃ¼nftig nur noch ausnahmsweise, insbesondere fÃ¼r FÃ¤lle des Preiswuchers, einsetzen.



"Amazon tritt auf seiner Plattform in den direkten Wettbewerb zu den Ã¼brigen MarktplatzhÃ¤ndlern", sagte KartellamtsprÃ¤sident Andreas Mundt. Daher sei eine Einflussnahme auf die Preisgestaltung der Wettbewerber auch in Form von Preisobergrenzen nur in absoluten AusnahmefÃ¤llen wie zum Beispiel bei Preiswucher zulÃ¤ssig. "Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Preisniveau auf der Handelsplattform nach den Vorstellungen von Amazon gelenkt und im Wettbewerb gegen den restlichen Onlinehandel auÃŸerhalb Amazons eingesetzt wird." FÃ¼r die betroffenen HÃ¤ndler kÃ¶nnten die Eingriffe in die Preisgestaltung dazu fÃ¼hren, dass sie ihre eigenen Kosten nicht mehr decken kÃ¶nnen - mit der Konsequenz, vom Marktplatz verdrÃ¤ngt zu werden.



Amazon setzt zur ÃœberprÃ¼fung der Preise von MarktplatzhÃ¤ndlern verschiedene Preiskontrollmechanismen ein. Wenn diese Mechanismen die HÃ¤ndlerpreise als zu hoch bewerten, werden die entsprechenden Angebote laut Kartellamt entweder ganz vom Marktplatz entfernt oder sie werden nicht im hervorgehobenen Einkaufsfeld angezeigt. Solche EinschrÃ¤nkungen der Sichtbarkeit der HÃ¤ndlerangebote kÃ¶nnten "erhebliche UmsatzeinbuÃŸen" nach sich ziehen, hieÃŸ es.



Mundt bekrÃ¤ftigte, dass man nicht gegen Amazons Ziel vorgehe, den Endverbrauchern "mÃ¶glichst niedrige Preise" anzubieten. "Die Preiskontrollmechanismen sind aber nicht erforderlich, um dieses Ziel zu verfolgen. Hierzu hÃ¤tte das Unternehmen andere MÃ¶glichkeiten", sagte der BehÃ¶rdenchef.



Die Kontrollmechanismen beruhten darÃ¼ber hinaus auf intransparenten Regeln und Benachrichtigungen, so das Kartellamt. FÃ¼r die MarktplatzhÃ¤ndler sei nicht hinreichend deutlich, nach welchen GrundsÃ¤tzen die Preisgrenzen zustande kommen und wo diese ungefÃ¤hr liegen. Es sei fÃ¼r die MarktplatzhÃ¤ndler nicht hinreichend vorhersehbar, unter welchen konkreten UmstÃ¤nden ihr Angebot auf Amazon nicht mehr oder nur noch eingeschrÃ¤nkt sichtbar sei. Das Bundeskartellamt sieht in diesen systematischen Eingriffen in die Preisgestaltungsfreiheit der MarktplatzhÃ¤ndler einen Missbrauch nach den besonderen Vorschriften fÃ¼r groÃŸe Digitalunternehmen sowie einen VerstoÃŸ gegen die allgemeinen Missbrauchsvorschriften.



DarÃ¼ber hinaus hat das Bundeskartellamt zum ersten Mal von der im Jahr 2023 grundlegend reformierten MÃ¶glichkeit Gebrauch gemacht, den "wirtschaftlichen Vorteil", den Amazon durch das kartellrechtswidrige Verhalten erlangt hat, abzuschÃ¶pfen. Nach der Reform kann der wirtschaftliche Vorteil anhand einer Vermutungsregel festgestellt werden. Da der festgestellte KartellrechtsverstoÃŸ nach wie vor andauert, hat das Bundeskartellamt zunÃ¤chst einen Teilbetrag in HÃ¶he von rund 59 Millionen Euro festgesetzt.



Das Bundeskartellamt hat das Verfahren mit der EuropÃ¤ischen Kommission koordiniert, die unter anderem fÃ¼r die Durchsetzung der EU-Verordnung Ã¼ber bestreitbare und faire MÃ¤rkte im digitalen Sektor zustÃ¤ndig ist. AuÃŸerdem hat es seine Entscheidung bezÃ¼glich der Transparenzanforderungen mit der Bundesnetzagentur abgestimmt, die fÃ¼r die Durchsetzung der sogenannten Platform-to-Business-Verordnung zustÃ¤ndig ist.



Die Entscheidung des Bundeskartellamtes ist noch nicht bestandskrÃ¤ftig. Amazon kann innerhalb eines Monats Beschwerde gegen die Entscheidung einlegen, Ã¼ber die dann der Bundesgerichtshof entscheiden wÃ¼rde.

