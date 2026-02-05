Kartellamt: Amazon soll wegen Preiskontrollen knapp 59 Millionen Euro zahlen

Amazon-Logo

Der US-Konzern Amazon soll in Deutschland fast 59 Millionen Euro wegen kartellrechtlicher VerstÃ¶ÃŸe zahlen. Das Bundeskartellamt untersagte Amazon am Donnerstag die Preiskontrolle von Drittanbietern auf seiner HÃ¤ndlerplattform. Da der Konzern auch selber als HÃ¤ndler auftrete, dÃ¼rfe er nicht zugleich Einfluss auf die Preise nehmen, erklÃ¤rte Kartellamtschef Andreas Mundt. Als Ausgleich fÃ¼r den auf diese Weise unrechtmÃ¤ÃŸig erlangten Vorteil soll Amazon zahlen. Der Konzern kÃ¼ndigte umgehend an, das "entschieden" anzufechten.



Amazon setze zur ÃœberprÃ¼fung der Preise von DritthÃ¤ndlern, die auf dem sogenannten Amazon Marketplace ihre Waren verkauften, verschiedene Preiskontrollmechanismen ein, teilte das Kartellamt weiter mit. Bewerteten diese Mechanismen die Preise als zu hoch, wÃ¼rden die Angebote entweder ganz entfernt oder sie wÃ¼rden nicht in einem hervorgehobenen Einkaufsfeld angezeigt.



"Wir gehen nicht gegen Amazons Ziel vor, den Endverbraucherinnen und -verbrauchern mÃ¶glichst niedrige Preise anzubieten", betonte Mundt. Doch Amazon dÃ¼rfe zulÃ¤ssige Angebote nicht "in ihrer Sichtbarkeit beschrÃ¤nken oder sogar beseitigen, weil deren Preise den Vorstellungen von Amazon nicht entsprechen". Problematisch ist demnach auch, dass es fÃ¼r die Drittanbieter hÃ¤ufig nicht ersichtlich ist, wo Amazons Preisgrenzen liegen und wie diese zustande kommen.



Die BehÃ¶rde betonte zudem Amazons herausragende Stellung: Der Amazon Marketplace mache 60 Prozent des Umsatzes im Online-Handel in Deutschland aus. Wieder 60 Prozent dieser UmsÃ¤tze entfallen auf Drittanbieter, der Rest auf Amazon selbst in seiner Funktion als Online-HÃ¤ndler.



"FÃ¼r die betroffenen HÃ¤ndler kÃ¶nnen die Eingriffe in die Preisgestaltung dazu fÃ¼hren, dass sie ihre eigenen Kosten nicht mehr decken kÃ¶nnen; mit der Konsequenz, vom Marktplatz verdrÃ¤ngt zu werden", fÃ¼hrte der Kartellamtschef aus.Â Die WettbewerbshÃ¼ter sehen diese "systematischen Eingriffe" in die Preisgestaltung als "Missbrauch nach den besonderen Vorschriften fÃ¼r groÃŸe Digitalunternehmen".



"Amazon darf Mechanismen zur Kontrolle der HÃ¤ndlerpreise kÃ¼nftig nur noch ausnahmsweise, insbesondere fÃ¼r FÃ¤lle des Preiswuchers, nach Vorgaben des Bundeskartellamtes einsetzen", erklÃ¤rte die Bonner BehÃ¶rde. Mit der Strafzahlung von 59 Millionen Euro wird den Angaben nach der "wirtschaftliche Vorteil" abgeschÃ¶pft, "den Amazon durch das kartellrechtswidrige Verhalten erlangt hat".



Amazon kritisierte den Beschluss als "beispiellose behÃ¶rdliche Entscheidung". Das Kartellamt habe "die Funkionsweise des wettbwerbsorientierten Einzelhandels" nicht verstanden, erklÃ¤rte Amazon-Deutschland-Chef Rocco BrÃ¤uniger. Amazon arbeite "kundenorientiert": Diese kÃ¶nnten darauf vertrauen, "auf der Grundlage von Preis und Liefergeschwindigkeit zuverlÃ¤ssig das beste Angebot zu finden".



BrÃ¤uniger wirft dem Kartellamt zudem vor, eine deutsche Einzelregelung in Europa zu schaffen. Die fÃ¼r die Entscheidung herangezogene Vorschrift "steht im direkten Widerspruch zu den verbraucherbezogenen MaÃŸstÃ¤ben des EU-Wettbewerbsrechts", erklÃ¤rte er. Das Bundeskartellamt erklÃ¤rte hingegen, das Verfahren "eng mit der EuropÃ¤ischen Kommission koordiniert" zu haben.



Amazon kÃ¼ndigte an, Beschwerde gegen den Kartellamtsbeschluss einzulegen. "In der Zwischenzeit werden wir unseren Store wie gewohnt weiter betreiben, damit Kunden und Verkaufspartner keinerlei BeeintrÃ¤chtigungen erfahren, wÃ¤hrend wir unsere rechtlichen Schritte vorbereiten", ergÃ¤nzte BrÃ¤uniger. Damit riskiert Amazon weitere finanzielle Auflagen: Das Kartellamt betonte, dass die 59 Millionen Euro AbschÃ¶pfung vorlÃ¤ufig seien, "weil der festgestellte KartellrechtsverstoÃŸ nach wie vor andauert".