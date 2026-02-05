Brennpunkte

GeldwÃ¤sche im Millionenwert: Haft und BewÃ¤hrungsstrafen in DÃ¼sseldorf

  • AFP - 5. Februar 2026, 13:38 Uhr
Bild vergrößern: GeldwÃ¤sche im Millionenwert: Haft und BewÃ¤hrungsstrafen in DÃ¼sseldorf
Darstellung der Justitia
Bild: AFP

Das Landgericht DÃ¼sseldorf hat vier Angeklagte wegen GeldwÃ¤sche im Millionenwert zu Haft- und BewÃ¤hrungsstrafen verurteilt. Sie erhielten Strafen zwischen acht Monaten auf BewÃ¤hrung und vier Jahren Haft, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.

Das Landgericht DÃ¼sseldorf hat vier Angeklagte wegen GeldwÃ¤sche im Millionenwert zu Haft- und BewÃ¤hrungsstrafen verurteilt. Sie erhielten Strafen zwischen acht Monaten auf BewÃ¤hrung und vier Jahren Haft, wie eine Gerichtssprecherin am Donnerstag mitteilte. Demnach wurde das Urteil am Mittwoch verkÃ¼ndet.

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass sich die MÃ¤nner fÃ¼r ein international handelndes GeldwÃ¤schesystem zusammenschlossen. Im Tatzeitraum zwischen November 2017 und Februar 2018 erlaubten sie anderen TÃ¤tergruppen gegen Bezahlung, Geld aus Straftaten auf die Konten ihrer Gesellschaften zu Ã¼berweisen. Dieses fremde Geld leiteten sie unter Angabe fiktiver Verwendungszwecke an diverse Gesellschaften im Ausland weiter, um die Herkunft zu verschleiern.

Die Angeklagten arbeiteten vor allem mit einer Gruppe aus Frankreich zusammen, die ihre Opfer mit vermeintlich lukrativen AnlagemÃ¶glichkeiten in KryptowÃ¤hrungen betrog. Im Tatzeitraum befanden sich auf den Konten der Firmen der Angeklagten insgesamt mehr als fÃ¼nf Millionen Euro von geschÃ¤digten Anlegern. Â 

Zwei Angeklagte wurden wegen GeldwÃ¤sche und Beihilfe zum gewerbsmÃ¤ÃŸigen Bandenbetrug in drei FÃ¤llen verurteilt. Die anderen beiden MÃ¤nner erhielten BewÃ¤hrungsstrafen wegen Beihilfe zur GeldwÃ¤sche.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Stadtameisen bei Futter weniger wÃ¤hlerisch - Hinweis fÃ¼r Stresspegel
    Stadtameisen bei Futter weniger wÃ¤hlerisch - Hinweis fÃ¼r Stresspegel

    Stadtameisen sind beim Futter weniger wÃ¤hlerisch als ihre Artgenossen auf dem Land. Dass sich Ameisen in GroÃŸstÃ¤dten mit verdÃ¼nnter Nahrung begnÃ¼gen, kÃ¶nnte Forschern

    Mehr
    Unter Drogen stehende ZweijÃ¤hrige fÃ¼hrt Ermittler auf Spur von Pillenversteck
    Unter Drogen stehende ZweijÃ¤hrige fÃ¼hrt Ermittler auf Spur von Pillenversteck

    Eine unter Drogen stehende ZweijÃ¤hrige hat Ermittler in Nordhrein-Westfalen auf die Spur von insgesamt 65 Kilogramm illegalen Aufputschpillen gefÃ¼hrt. Die Mutter des Kindes und

    Mehr
    BSW will auf NeuauszÃ¤hlung der Bundestagswahl klagen
    BSW will auf NeuauszÃ¤hlung der Bundestagswahl klagen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das BSW drÃ¤ngt weiter auf eine NeuauszÃ¤hlung der Bundestagswahl. Mitte Februar werde man offiziell Klage beim Bundesverfassungsgericht

    Mehr
    Niedersachsen verbietet kÃ¼nftig Anbindehaltung von Rindern
    Niedersachsen verbietet kÃ¼nftig Anbindehaltung von Rindern
    Koalition einigt sich auf Investitionspflicht fÃ¼r Streamingdienste und Sender
    Koalition einigt sich auf Investitionspflicht fÃ¼r Streamingdienste und Sender
    Bundesnetzagentur zieht Millionen mangelhafter ElektrogerÃ¤te aus dem Verkehr
    Bundesnetzagentur zieht Millionen mangelhafter ElektrogerÃ¤te aus dem Verkehr
    Kartellamt: Amazon soll wegen Preiskontrollen knapp 59 Millionen Euro zahlen
    Kartellamt: Amazon soll wegen Preiskontrollen knapp 59 Millionen Euro zahlen
    Baden-WÃ¼rttemberg: Frau von MÃ¼llwagen Ã¼berrollt und tÃ¶dlich verletzt
    Baden-WÃ¼rttemberg: Frau von MÃ¼llwagen Ã¼berrollt und tÃ¶dlich verletzt
    Linke und GrÃ¼ne empÃ¶rt Ã¼ber Merz-RÃ¼stungsplÃ¤ne mit Golfstaaten
    Linke und GrÃ¼ne empÃ¶rt Ã¼ber Merz-RÃ¼stungsplÃ¤ne mit Golfstaaten
    Greenpeace protestiert in Mailand gegen Ã–lkonzern Eni als Olympia-Sponsor
    Greenpeace protestiert in Mailand gegen Ã–lkonzern Eni als Olympia-Sponsor
    Koalition plant schnelle Ã„nderungen beim Verbandsklagerecht
    Koalition plant schnelle Ã„nderungen beim Verbandsklagerecht
    KrankenhÃ¤user hoffen auf WiedereinfÃ¼hrung des Zivildienstes
    KrankenhÃ¤user hoffen auf WiedereinfÃ¼hrung des Zivildienstes
    Gentechnisch verÃ¤nderter Mais: Anbauverbot in Italien rechtmÃ¤ÃŸig
    Gentechnisch verÃ¤nderter Mais: Anbauverbot in Italien rechtmÃ¤ÃŸig

    Top Meldungen

    EU hofft auf baldigen Abschluss eines Handelsabkommens mit Australien
    EU hofft auf baldigen Abschluss eines Handelsabkommens mit Australien

    Nach HandelsvertrÃ¤gen mit den sÃ¼damerikanischen Mercosur-Staaten und Indien hofft die EU auf den baldigen Abschluss eines weiteren Abkommens mit Australien. EU-Handelskommissar

    Mehr
    Schwarz-Rot erzielt Einigung bei FilmfÃ¶rderung
    Schwarz-Rot erzielt Einigung bei FilmfÃ¶rderung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat sich mit den Regierungsfraktionen von Union und SPD auf einen Investitionspakt fÃ¼r den Filmstandort Deutschland

    Mehr
    Bundesregierung vergibt Exportgarantien Ã¼ber 14,5 Milliarden Euro
    Bundesregierung vergibt Exportgarantien Ã¼ber 14,5 Milliarden Euro

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bund hat im Jahr 2025 AusfuhrgeschÃ¤fte und Auslandsinvestitionen der deutschen Wirtschaft in HÃ¶he von 14,5 Milliarden Euro mit

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts