Das Landgericht DÃ¼sseldorf hat vier Angeklagte wegen GeldwÃ¤sche im Millionenwert zu Haft- und BewÃ¤hrungsstrafen verurteilt. Sie erhielten Strafen zwischen acht Monaten auf BewÃ¤hrung und vier Jahren Haft, wie eine Gerichtssprecherin am Donnerstag mitteilte. Demnach wurde das Urteil am Mittwoch verkÃ¼ndet.
Die Kammer sah es als erwiesen an, dass sich die MÃ¤nner fÃ¼r ein international handelndes GeldwÃ¤schesystem zusammenschlossen. Im Tatzeitraum zwischen November 2017 und Februar 2018 erlaubten sie anderen TÃ¤tergruppen gegen Bezahlung, Geld aus Straftaten auf die Konten ihrer Gesellschaften zu Ã¼berweisen. Dieses fremde Geld leiteten sie unter Angabe fiktiver Verwendungszwecke an diverse Gesellschaften im Ausland weiter, um die Herkunft zu verschleiern.
Die Angeklagten arbeiteten vor allem mit einer Gruppe aus Frankreich zusammen, die ihre Opfer mit vermeintlich lukrativen AnlagemÃ¶glichkeiten in KryptowÃ¤hrungen betrog. Im Tatzeitraum befanden sich auf den Konten der Firmen der Angeklagten insgesamt mehr als fÃ¼nf Millionen Euro von geschÃ¤digten Anlegern. Â
Zwei Angeklagte wurden wegen GeldwÃ¤sche und Beihilfe zum gewerbsmÃ¤ÃŸigen Bandenbetrug in drei FÃ¤llen verurteilt. Die anderen beiden MÃ¤nner erhielten BewÃ¤hrungsstrafen wegen Beihilfe zur GeldwÃ¤sche.Â
Brennpunkte
GeldwÃ¤sche im Millionenwert: Haft und BewÃ¤hrungsstrafen in DÃ¼sseldorf
- AFP - 5. Februar 2026, 13:38 Uhr
Das Landgericht DÃ¼sseldorf hat vier Angeklagte wegen GeldwÃ¤sche im Millionenwert zu Haft- und BewÃ¤hrungsstrafen verurteilt. Sie erhielten Strafen zwischen acht Monaten auf BewÃ¤hrung und vier Jahren Haft, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.
Das Landgericht DÃ¼sseldorf hat vier Angeklagte wegen GeldwÃ¤sche im Millionenwert zu Haft- und BewÃ¤hrungsstrafen verurteilt. Sie erhielten Strafen zwischen acht Monaten auf BewÃ¤hrung und vier Jahren Haft, wie eine Gerichtssprecherin am Donnerstag mitteilte. Demnach wurde das Urteil am Mittwoch verkÃ¼ndet.
Weitere Meldungen
Stadtameisen sind beim Futter weniger wÃ¤hlerisch als ihre Artgenossen auf dem Land. Dass sich Ameisen in GroÃŸstÃ¤dten mit verdÃ¼nnter Nahrung begnÃ¼gen, kÃ¶nnte ForschernMehr
Eine unter Drogen stehende ZweijÃ¤hrige hat Ermittler in Nordhrein-Westfalen auf die Spur von insgesamt 65 Kilogramm illegalen Aufputschpillen gefÃ¼hrt. Die Mutter des Kindes undMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das BSW drÃ¤ngt weiter auf eine NeuauszÃ¤hlung der Bundestagswahl. Mitte Februar werde man offiziell Klage beim BundesverfassungsgerichtMehr
Top Meldungen
Nach HandelsvertrÃ¤gen mit den sÃ¼damerikanischen Mercosur-Staaten und Indien hofft die EU auf den baldigen Abschluss eines weiteren Abkommens mit Australien. EU-HandelskommissarMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat sich mit den Regierungsfraktionen von Union und SPD auf einen Investitionspakt fÃ¼r den Filmstandort DeutschlandMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bund hat im Jahr 2025 AusfuhrgeschÃ¤fte und Auslandsinvestitionen der deutschen Wirtschaft in HÃ¶he von 14,5 Milliarden Euro mitMehr