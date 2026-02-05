BSW will auf NeuauszÃ¤hlung der Bundestagswahl klagen

BSW-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das BSW drängt weiter auf eine Neuauszählung der Bundestagswahl. Mitte Februar werde man offiziell Klage beim Bundesverfassungsgericht einreichen, teilte die Partei der "Frankfurter Rundschau" mit.



"Nach Einreichung unserer Klageschrift ist Karlsruhe am Zug", sagte der BSW-Bundesvorsitzende Fabio De Masi. "Sollte neu ausgezÃ¤hlt werden und das BSW doch noch in den Bundestag einziehen, hÃ¤tte Kanzler Merz keine Mehrheit mehr und mÃ¼sste die GrÃ¼nen ins Boot holen oder als Minderheitsregierung Mehrheiten im Bundestag organisieren."



Das BSW war bei der Bundestagswahl 2025 mit 4,981 Prozent der Zweitstimmen hauchdÃ¼nn an der FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde gescheitert. Daraufhin hatte die Partei beim WahlprÃ¼fungsausschuss des Deutschen Bundestages Wahleinspruch eingelegt, den der Ausschuss im Dezember ablehnte. Am 9. Februar will ParteigrÃ¼nderin Sahra Wagenknecht zusammen mit den Parteivorsitzenden Amira Mohamed Ali und De Masi Ã¼ber den Stand der Klage informieren.

