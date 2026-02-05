Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das BSW drÃ¤ngt weiter auf eine NeuauszÃ¤hlung der Bundestagswahl. Mitte Februar werde man offiziell Klage beim Bundesverfassungsgericht einreichen, teilte die Partei der "Frankfurter Rundschau" mit.
"Nach Einreichung unserer Klageschrift ist Karlsruhe am Zug", sagte der BSW-Bundesvorsitzende Fabio De Masi. "Sollte neu ausgezÃ¤hlt werden und das BSW doch noch in den Bundestag einziehen, hÃ¤tte Kanzler Merz keine Mehrheit mehr und mÃ¼sste die GrÃ¼nen ins Boot holen oder als Minderheitsregierung Mehrheiten im Bundestag organisieren."
Das BSW war bei der Bundestagswahl 2025 mit 4,981 Prozent der Zweitstimmen hauchdÃ¼nn an der FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde gescheitert. Daraufhin hatte die Partei beim WahlprÃ¼fungsausschuss des Deutschen Bundestages Wahleinspruch eingelegt, den der Ausschuss im Dezember ablehnte. Am 9. Februar will ParteigrÃ¼nderin Sahra Wagenknecht zusammen mit den Parteivorsitzenden Amira Mohamed Ali und De Masi Ã¼ber den Stand der Klage informieren.
BSW will auf NeuauszÃ¤hlung der Bundestagswahl klagen
5. Februar 2026
