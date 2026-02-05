50-JÃ¤hriger soll in Rheinland-Pfalz Zelt fÃ¼r Obdachlose angezÃ¼ndet haben

Blaulicht

Ein 50-JÃ¤hriger soll in Rheinland-Pfalz ein KÃ¤lteschutzzelt fÃ¼r Obdachlose angezÃ¼ndet haben. Zwei Menschen wurden verletzt, wie die Polizei Kaiserslautern am Donnerstag mitteilte. Gegen den TatverdÃ¤chtigen wird wegen versuchten Mordes in sechs FÃ¤llen ermittelt. Den Beamten zufolge soll der Mann in der Nacht zum Donnerstag auf dem GelÃ¤nde einer katholischen Kirche an einem Zelt fÃ¼r Obdachlose Feuer gelegt haben.



Dieses KÃ¤lteschutzzelt ist eine ÃœbernachtungsmÃ¶glichkeit fÃ¼r Obdachlose. Ein Zeuge bemerkte die Flammen und weckte seine fÃ¼nf schlafenden Mitbewohner. Alle konnten sich ins Freie retten. Der 50-JÃ¤hrige wurde noch vor Ort festgenommen. Er soll das Feuer absichtlich gelegt haben. Die HintergrÃ¼nde blieben unklar.