Brennpunkte

50-JÃ¤hriger soll in Rheinland-Pfalz Zelt fÃ¼r Obdachlose angezÃ¼ndet haben

  • AFP - 5. Februar 2026, 15:59 Uhr
Bild vergrößern: 50-JÃ¤hriger soll in Rheinland-Pfalz Zelt fÃ¼r Obdachlose angezÃ¼ndet haben
Blaulicht
Bild: AFP

Ein 50-JÃ¤hriger soll in Rheinland-Pfalz ein KÃ¤lteschutzzelt fÃ¼r Obdachlose angezÃ¼ndet haben. Zwei Menschen wurden verletzt, wie die Polizei Kaiserslautern mitteilte.

Ein 50-JÃ¤hriger soll in Rheinland-Pfalz ein KÃ¤lteschutzzelt fÃ¼r Obdachlose angezÃ¼ndet haben. Zwei Menschen wurden verletzt, wie die Polizei Kaiserslautern am Donnerstag mitteilte. Gegen den TatverdÃ¤chtigen wird wegen versuchten Mordes in sechs FÃ¤llen ermittelt. Den Beamten zufolge soll der Mann in der Nacht zum Donnerstag auf dem GelÃ¤nde einer katholischen Kirche an einem Zelt fÃ¼r Obdachlose Feuer gelegt haben.

Dieses KÃ¤lteschutzzelt ist eine ÃœbernachtungsmÃ¶glichkeit fÃ¼r Obdachlose. Ein Zeuge bemerkte die Flammen und weckte seine fÃ¼nf schlafenden Mitbewohner. Alle konnten sich ins Freie retten. Der 50-JÃ¤hrige wurde noch vor Ort festgenommen. Er soll das Feuer absichtlich gelegt haben. Die HintergrÃ¼nde blieben unklar.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Anweisung zum Gendern nicht umgesetzt: Gericht erklÃ¤rt KÃ¼ndigung fÃ¼r unwirksam
    Anweisung zum Gendern nicht umgesetzt: Gericht erklÃ¤rt KÃ¼ndigung fÃ¼r unwirksam

    Eine BeschÃ¤ftigte des Bundesamts fÃ¼r Seeschifffahrt und Hydrographie, die eine Anweisung zum Gendern in einer Strahlenschutzanweisung nicht vollstÃ¤ndig umsetzte, hat sich vor

    Mehr
    Hannover: Mann erleidet Krampfanfall bei Polizeieinsatz und stirbt
    Hannover: Mann erleidet Krampfanfall bei Polizeieinsatz und stirbt

    Ein Mann ist zwei Tage nach einer Auseinandersetzung mit Polizeibeamten und einem Krampfanfall auf einer Polizeistation in Hannover gestorben. Der 33-JÃ¤hrige starb am Mittwoch im

    Mehr
    Von Ãœberschwemmungen betroffene Gemeinde in Portugal verschiebt PrÃ¤sidentschaftswahl
    Von Ãœberschwemmungen betroffene Gemeinde in Portugal verschiebt PrÃ¤sidentschaftswahl

    Eine von den Ãœberschwemmungen infolge des Sturmtiefs "Leonardo" besonders stark betroffene Gemeinde im SÃ¼den Portugals hat die fÃ¼r Sonntag angesetzte zweite Runde der

    Mehr
    BranchenverbÃ¤nde fordern Fokus auch auf Sanierungen im neuen Heizungsgesetz
    BranchenverbÃ¤nde fordern Fokus auch auf Sanierungen im neuen Heizungsgesetz
    "Zweiter Rekordanstieg in Folge": AusbildungslÃ¶hne legen krÃ¤ftig zu
    Niedersachsen verbietet kÃ¼nftig Anbindehaltung von Rindern
    Niedersachsen verbietet kÃ¼nftig Anbindehaltung von Rindern
    Von Netflix bis ZDF: Regierung plant Investitionspflicht in Deutschland
    Von Netflix bis ZDF: Regierung plant Investitionspflicht in Deutschland
    Rechnungshof sieht Milliardenverschwendung bei Gesetz fÃ¼r schnellere Arzttermine
    Rechnungshof sieht Milliardenverschwendung bei Gesetz fÃ¼r schnellere Arzttermine
    Speicherbranche sieht Gassystem an Belastungsgrenze
    Speicherbranche sieht Gassystem an Belastungsgrenze
    Tod von 17-JÃ¤hrigem in Castrop-Rauxel: Ermittler gehen von geplanter Tat aus
    Tod von 17-JÃ¤hrigem in Castrop-Rauxel: Ermittler gehen von geplanter Tat aus
    Getarnt als Gartenskulptur: Russland verhindert Schmuggel von 2,5-Tonnen-Meteorit
    Getarnt als Gartenskulptur: Russland verhindert Schmuggel von 2,5-Tonnen-Meteorit
    Scheidender MinisterprÃ¤sident Kretschmann:
    Scheidender MinisterprÃ¤sident Kretschmann: "Ich bin froh, dass ich aufhÃ¶re"
    Bericht: Bundeskriminalamt registriert 321 SabotageverdachtsfÃ¤lle in vergangenem Jahr
    Bericht: Bundeskriminalamt registriert 321 SabotageverdachtsfÃ¤lle in vergangenem Jahr

    Top Meldungen

    Trotz geringer Inflation und trotz des starken Euro: EZB lÃ¤sst Leitzinsen unverÃ¤ndert
    Trotz geringer Inflation und trotz des starken Euro: EZB lÃ¤sst Leitzinsen unverÃ¤ndert

    Trotz einer rÃ¼cklÃ¤ufigen Inflation und trotz des starken Euro lÃ¤sst die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen erneut unverÃ¤ndert. Der EZB-Rat gehe weiter davon aus,

    Mehr
    EZB verlÃ¤ngert Zinspause
    EZB verlÃ¤ngert Zinspause

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) hat die Zinspause erneut verlÃ¤ngert und ihren Leitzins bei 2,0 Prozent belassen. Das teilte die

    Mehr
    Gentechnisch verÃ¤nderter Mais: Anbauverbot in Italien rechtmÃ¤ÃŸig
    Gentechnisch verÃ¤nderter Mais: Anbauverbot in Italien rechtmÃ¤ÃŸig

    EU-LÃ¤nder dÃ¼rfen den Anbau von gentechnisch verÃ¤nderten Pflanzen verbieten. Das im EU-Recht vorgesehene Verfahren ist weder unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig noch diskriminierend und

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts