Scharfe Kritik nach Epstein-EnthÃ¼llungen: Britischer Premier Starmer lehnt RÃ¼cktritt ab

Starmer in Hastings, SÃ¼dengland

Der wegen der neuen Epstein-EnthÃ¼llungen stark unter Druck geratene britische Premierminister Keir Starmer hat einen RÃ¼cktritt abgelehnt. Er entschuldigte sich zudem bei Epsteins Opfern.

Der wegen der neuen Epstein-EnthÃ¼llungen stark unter Druck geratene britische Premierminister Keir Starmer hat einen RÃ¼cktritt abgelehnt. "Ich beabsichtige, diese wichtige Arbeit fÃ¼r unser Land weiterzufÃ¼hren", sagte Starmer am Donnerstag bei einer Rede im sÃ¼denglischen Hastings. Er entschuldigte sich aber auch bei den Opfern des verstorbenen US-SexualstraftÃ¤ters Jeffrey Epstein, weil er den britischen Labour-Politiker Peter Mandelson, der ein Â Freund Epsteins war, vergangenes Jahr zum britischen Botschafter in den USA ernannt hatte.Â



"Es tut mir leid, was Ihnen angetan wurde, es tut mir leid, dass so viele Menschen mit Macht Sie im Stich gelassen haben", sagte Starmer Â "Es tut mir leid, dass ich Mandelsons LÃ¼gen geglaubt und ihn ernannt habe." Die Opfer von Epstein hÃ¤tten "ein Trauma erlebt, das die meisten von uns kaum nachvollziehen kÃ¶nnen", sagte Starmer weiter.



Mandelson war wegen seiner engen Verbindung zu Epstein in die Kritik geraten.Â Starmer hatte Mandelson Anfang vergangenen Jahres zum US-Botschafter ernannt und im September nach damaligen Epstein-EnthÃ¼llungen wieder entlassen. In dem Zusammenhang waren mehrere e-Mails des Briten an Epstein bekannt geworden.Â



In der vergangenen Woche verÃ¶ffentlichte das US-Justizministerium weitere Dokumente zu dem SexualstraftÃ¤ter Epstein, der weltweit in hÃ¶chsten Kreisen vernetzt war und der jahrelang MinderjÃ¤hrige und junge Frauen missbraucht hatte. Demnach soll Mandelson Anfang der 2000er-Jahre mehrfach Geld von Epstein erhalten haben. Weitere Dokumente sollen Ãœberweisungen Epsteins an Mandelsons Lebenspartner Reinaldo Avila da Silva belegen. Mandelson war jahrelang Minister in Labour-Regierungen und EU-Handelskommissar.



Starmer hatte am Mittwoch eingerÃ¤umt, er habe gewusst, dass Mandelsohn trotz Epsteins erster Verurteilung 2008 weiter Kontakt zu dem SexualstraftÃ¤ter hatte. Er habe jedoch nicht gewusst, wie weit die Verbindung Mandelsons zu Epstein ging. Der Ex-Botschafter habe mehrfach gelogen, um seine Stellung in Washington behalten zu kÃ¶nnen, sagte Starmer weiter.Â



Die Ã„uÃŸerungen des ohnehin geschwÃ¤chten Regierungschefs sorgten fÃ¼r harsche Kritik in Starmers linksgerichteter Labour-Partei. Abgeordnete stimmten bei einer Parlamentssitzung am Mittwoch dafÃ¼r, dass alle Dokumente in Bezug auf die Botschafterernennung Mandelsons einem Ã¼berparteilichen AufklÃ¤rungskomitee vorgelegt werden mÃ¼ssten. Die Stimmung bei den Parlamentariern des Regierungslagers im Unterhaus war "so wÃ¼tend, wie ich es in 16 Jahren im Parlament noch nicht erlebt habe", sagte der Labour-Abgeordnete Karl Turner dem Sender "Times Radio" am Donnerstag.Â "Wir kÃ¶nnen nicht so tun, als wÃ¤re das keine Krise."



Oppositionsvertreter forderten den Premier auf, seinen Stabschef Morgan McSweeney zu entlassen. Der langjÃ¤hrige Vertraute von Mandelson hatte sich Berichten zufolge fÃ¼r dessen Entsendung als Botschafter nach Washington stark gemacht. Starmer verteidigte McSweeney am Mittwoch.Â



Starmer ordnete nach den neuen Epstein-EnthÃ¼llungen eine UntersuchungÂ an. Mandelson gab inzwischen seinen Sitz im britischen Oberhaus auf. Er trat zudem aus der Labour-Partei aus. Gegen den 72-JÃ¤hrigen wird zudem wegen VorwÃ¼rfen zu Fehlverhalten im Amt ermittelt.Â



Die Labour-Partei steht wegen schlechter Umfragewerte stark unter Druck. Bei Lokalwahlen im Mai wird mit herben Verlusten fÃ¼r die Regierungspartei gerechnet. Starmers Regierung wurde seit ihrem Amtsantritt im Juli 2024 von mehreren Skandalen erschÃ¼ttert, der Premier gilt beim Volk als unbeliebt, viele in der Partei werfen ihm FÃ¼hrungsschwÃ¤che vor.Â