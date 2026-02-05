Eine FuÃŸgÃ¤ngerin ist im baden-wÃ¼rttembergischen Ulm Â von einem MÃ¼lllaster Ã¼berrollt und tÃ¶dlich verletzt worden. Sie erlag ihren Verletzungen noch vor Ort, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach ereignete sich der Unfall am Donnerstagmorgen.
Der Fahrer des Entsogungsfahrzeugs leerte gemeinsam mit zwei Kollegen MÃ¼lltonnen, wÃ¤hrend die 67-JÃ¤hrige vor dem Lastwagen die StraÃŸe Ã¼berquerte.Sie wurde von dem langsam anfahrenden Lastwagen Ã¼berrollt und geriet darunter, wie die Polizei weiter erklÃ¤rte. Trotz sofortiger Hilfe erlag die Frau wenig spÃ¤ter ihren Verletzungen.Â
Brennpunkte
Baden-WÃ¼rttemberg: Frau von MÃ¼llwagen Ã¼berrollt und tÃ¶dlich verletzt
- AFP - 5. Februar 2026, 13:57 Uhr
