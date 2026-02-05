Technologie

Oxford-Ã–konom: KI fÃ¼hrt zur Verlagerung von Jobs

  • dts - 5. Februar 2026, 14:38 Uhr
Bild vergrößern: Oxford-Ã–konom: KI fÃ¼hrt zur Verlagerung von Jobs
KI-Nutzung am Arbeitsplatz, via dts Nachrichtenagentur

.

Oxford (dts Nachrichtenagentur) - KÃ¼nstliche Intelligenz wird nach EinschÃ¤tzung des Ã–konomen Carl Benedikt Frey voraussichtlich zu Jobverlusten in IndustrielÃ¤ndern fÃ¼hren. "Wir werden [â€¦] erleben, dass viel mehr von dieser Arbeit in NiedriglohnlÃ¤nder verlagert werden wird, wo Menschen mithilfe von KI ihre ProduktivitÃ¤t steigern", sagte der einflussreiche Ã–konom der Wochenzeitung "Die Zeit".

Die neue Technik senke die Eintrittsbarrieren bei Wissensarbeit und in der Produktion von Inhalten, etwa von Texten, so Frey. "Davon werden unerfahrene, gering qualifizierte ArbeitskrÃ¤fte profitieren, weil sie durch KI produktiver werden - und weil sie ihre Arbeitskraft von Ã¼berall aus anbieten kÃ¶nnen. Ein Softwareentwickler in Manila verdient weit weniger als einer in Frankfurt." Das Ergebnis sei eine verstÃ¤rkte Abwanderung von Arbeit. "Es ist dann nicht unbedingt Automatisierung, die einem in Europa oder Amerika den Job wegnimmt. Aber fÃ¼r den deutschen Arbeitnehmer fÃ¼hlt es sich genauso an."

Frey leitet an der UniversitÃ¤t Oxford das Programm "Future of Work" und zÃ¤hlt zu den einflussreichsten Arbeitsmarktforschern weltweit. Eine von ihm mitverfasste Studie kam 2013 zu dem Ergebnis, dass 47 Prozent der ArbeitsplÃ¤tze in den USA automatisierbar seien. Die Arbeit wurde Ã¼ber 20.000-mal zitiert und prÃ¤gte weltweit die Debatte Ã¼ber die Zukunft der Arbeit.

