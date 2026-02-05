Koalition plant schnelle Ã„nderungen beim Verbandsklagerecht

Justicia (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Hintergrund einer erfolgreichen Klage des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) gegen den privaten Gebrauch von Streusalz in Berlin streben die Koalitionsparteien eine zÃ¼gige Beratung des Gesetzes zur Ã„nderung des Verbandsklagerechts an.



"Nicht zuletzt der Fall aus Berlin zeigt: Das Verbandsklagerecht muss reformiert werden.", sagte der parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der CSU, Reinhard Brandl, den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. "Wenn UmweltverbÃ¤nde erfolgreich gegen vernÃ¼nftige und pragmatische LÃ¶sungen klagen kÃ¶nnen, schadet das der Akzeptanz des Naturschutzes und lÃ¤hmt den Staat."



Es brauche eine "grundlegende Reform" des Verbandsklagerechts, so Brandl. Klagerechte dÃ¼rften kein politisches Instrument sein, um StÃ¤dte, Kommunen und demokratisch gewÃ¤hlte EntscheidungstrÃ¤ger lahmzulegen. "Der Kabinettsbeschluss zur Novelle des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes ist der richtige erste Schritt; die erste Lesung findet bereits in der kommenden Sitzungswoche statt. Ziel ist es, das Verfahren zÃ¼gig abzuschlieÃŸen und innerhalb der nÃ¤chsten Monate eine LÃ¶sung fÃ¼r die Reform des Klagerechts zu finden."



Der Parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der SPD-Fraktion, Dirk Wiese, kritisierte den Nabu scharf und deutete eine mÃ¶gliche VerschÃ¤rfung des bisherigen Gesetzentwurfs an. "Ãœber den Nabu kann man dieser Tage nur den Kopf schÃ¼tteln." Die Berliner schlitterten seit Wochen halsbrecherisch Ã¼ber die Gehwege und die KrankenhÃ¤user seien voll. "Vertreter des Nabu nehmen bewusst weitere StÃ¼rze und Verletzungen in Kauf", sagte Wiese der Mediengruppe Bayern. "Das ist untragbar und muss zu Recht dazu fÃ¼hren, dass wir Ã¼ber eine EinschrÃ¤nkung des Verbandsklagerechtes offen diskutieren."

