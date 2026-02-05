KrankenhÃ¤user hoffen auf WiedereinfÃ¼hrung des Zivildienstes

PflegekrÃ¤fte in Berliner Klinik

FÃ¼r den Fall, dass der Zivildienst in Deutschland wieder eingefÃ¼hrt werden sollte, wÃ¼rden die allermeisten KrankenhÃ¤user Zivi-Stellen schaffen. 93â€…Prozent der Kliniken bezeichneten ihre Bereitschaft dazu in einer Umfrage als sehr groÃŸ oder eher groÃŸ.

Im Fall einer WiedereinfÃ¼hrung des Zivildienstes in Deutschland sind die KrankenhÃ¤user in hohem MaÃŸe bereit, Zivi-Stellen zu schaffen. Fast alle Kliniken, die frÃ¼her Zivis beschÃ¤ftigten, wÃ¤ren nach einer Umfrage des Deutschen Krankenhaus Instituts (DKI) bereit, wieder ein vergleichbares Stellenangebot zu schaffen, wie die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) am Donnerstag in Berlin mitteilte.



Zuerst hatte die "Rheinische Post" Ã¼ber die DKI-Umfrage berichtet. Demnach bezeichneten 93â€…Prozent der befragten KrankenhÃ¤user ihre Bereitschaft als sehr groÃŸ (65â€…Prozent) oder eher groÃŸ (28â€…Prozent), wieder Zivildienstleistende zu beschÃ¤ftigen. "Hochgerechnet wÃ¤ren dies schÃ¤tzungsweise 13.400â€…Zivildienststellen an rund 1260â€…Krankenhausstandorten", heiÃŸt es in der Auswertung der Umfrage.



In jeweils 93â€…Prozent der KrankenhÃ¤user wÃ¼rden Zivildienstleistende demnach zur UnterstÃ¼tzung der Pflege sowie fÃ¼r Patientenbegleit-, Hol- und Bringdienste eingesetzt. Auch der technische Dienst und der Hauswirtschaftsdienst wurden, wenn auch seltener, als mÃ¶gliche Einsatzbereiche genannt.



Ein Knackpunkt wÃ¤re die VergÃ¼tung: Die Kosten fÃ¼r Zivildienstleistende mÃ¼ssten in der aktuell angespannten wirtschaftlichen Lage in einem Ã¼berschaubaren Rahmen bleiben, forderte die DKG. Der Ã¼berwiegende Teil der befragten HÃ¤user kann sich demnach eine Finanzierung analog zum heutigen Bundesfreiwilligendienst vorstellen.



Nicht darstellbar wÃ¤re nach Ansicht der Kliniken aber ein Eigenanteil von 30 Prozent an einer mÃ¶glichen VergÃ¼tung von rund 2600 Euro pro Monat â€“ das ist eine Summe, die derzeit fÃ¼r freiwillig Wehrdienstleistende geplant ist. Eine solche finanzielle Belastung wÃ¤re laut DKG fÃ¼r die Kliniken wirtschaftlich nicht tragbar.



Hinsichtlich der Dauer des Zivildienstes sprechen sich die KrankenhÃ¤user klar fÃ¼r einen Zeitraum von neun bis zwÃ¶lf Monaten aus. 67 Prozent der Kliniken halten diese Zeitspanne fÃ¼r sinnvoll. Eine kÃ¼rzere Dauer von sechs bis neun Monaten befÃ¼rworten 16 Prozent, eine lÃ¤ngere Dienstzeit von mehr als zwÃ¶lf Monaten 13 Prozent der HÃ¤user.