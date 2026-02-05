Russland weist einen deutschen Diplomaten aus. Es handele sich um eine Reaktion auf einen Ã¤hnlichen Schritt Deutschlands im Januar, erklÃ¤rte das russische AuÃŸenministerium am Donnerstag in Moskau. Am 22. Januar hatte die Bundesregierung einen russischen Diplomaten wegen Spionageverdachts ausgewiesen.
Das russische AuÃŸenministerium erklÃ¤rte, es habe einen diplomatischen Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Moskau zur Persona non grata erklÃ¤rt, also zur unerwÃ¼nschten Person. Es handele sich um eine "symmetrische Reaktion".
Moskau warf Berlin vor, die "volle Verantwortung fÃ¼r die neue Eskalation in den bilateralen Beziehungen" zu tragen. Den Spionagevorwurf wies Moskau als "unbegrÃ¼ndet" zurÃ¼ck und hielt Berlin vor, eine "Spion-Manie" entwickelt zu haben.
Berlin hatte im Januar einen russischen Diplomaten ausgewiesen, der als Kontaktmann in einer SpionageaffÃ¤re fungiert haben soll. Zuvor war eine Deutsch-Ukrainerin wegen mutmaÃŸlicher Spionage fÃ¼r Russland festgenommen worden.
Russland weist deutschen Diplomaten aus - Nach Ausweisung von russischem Diplomaten in Spionagefall
5. Februar 2026
