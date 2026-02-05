Brennpunkte

Russland weist deutschen Diplomaten aus - Nach Ausweisung von russischem Diplomaten in Spionagefall

  • AFP - 5. Februar 2026, 11:41 Uhr
Bild vergrößern: Russland weist deutschen Diplomaten aus - Nach Ausweisung von russischem Diplomaten in Spionagefall
Russisches AuÃŸenministerium in Moskau
Bild: AFP

Russland weist einen deutschen Diplomaten aus. Es handele sich um eine Reaktion auf einen Ã¤hnlichen Schritt Deutschlands im Januar, erklÃ¤rte das russische AuÃŸenministerium am Donnerstag in Moskau.

Russland weist einen deutschen Diplomaten aus. Es handele sich um eine Reaktion auf einen Ã¤hnlichen Schritt Deutschlands im Januar, erklÃ¤rte das russische AuÃŸenministerium am Donnerstag in Moskau. Am 22. Januar hatte die Bundesregierung einen russischen Diplomaten wegen Spionageverdachts ausgewiesen.

Das russische AuÃŸenministerium erklÃ¤rte, es habe einen diplomatischen Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Moskau zur Persona non grata erklÃ¤rt, also zur unerwÃ¼nschten Person. Es handele sich um eine "symmetrische Reaktion".

Moskau warf Berlin vor, die "volle Verantwortung fÃ¼r die neue Eskalation in den bilateralen Beziehungen" zu tragen. Den Spionagevorwurf wies Moskau als "unbegrÃ¼ndet" zurÃ¼ck und hielt Berlin vor, eine "Spion-Manie" entwickelt zu haben.

Berlin hatte im Januar einen russischen Diplomaten ausgewiesen, der als Kontaktmann in einer SpionageaffÃ¤re fungiert haben soll. Zuvor war eine Deutsch-Ukrainerin wegen mutmaÃŸlicher Spionage fÃ¼r Russland festgenommen worden.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Steuern und Sozialabgaben hinterzogen: BewÃ¤hrungsstrafe wegen Beihilfe in Hessen
    Steuern und Sozialabgaben hinterzogen: BewÃ¤hrungsstrafe wegen Beihilfe in Hessen

    Das Landgericht im hessischen Darmstadt hat einen 33-JÃ¤hrigen wegen Beihilfe zur Hinterziehung von Steuern und Sozialabgaben in MillionenhÃ¶he zu zwei Jahren Haft auf BewÃ¤hrung

    Mehr
    Opfer unter Drogen gesetzt? Sohn von Mette-Marit weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck
    Opfer unter Drogen gesetzt? Sohn von Mette-Marit weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck

    Im Vergewaltigungsprozess gegen den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit in Norwegen hat Marius Borg Hoiby VorwÃ¼rfe zurÃ¼ckgewiesen, dass er andere Menschen ohne deren Wissen

    Mehr
    TÃ¶dlicher Brand durch Silvesterrakete: Zwei VerdÃ¤chtige in Bayern ermittelt
    TÃ¶dlicher Brand durch Silvesterrakete: Zwei VerdÃ¤chtige in Bayern ermittelt

    Nach einem durch eine Silvesterrakete ausgelÃ¶sten Brand mit einer toten 88-JÃ¤hrigen in WÃ¼rzburg hat die Polizei zwei TatverdÃ¤chtige ermittelt. Die 42 und 48 Jahre alten

    Mehr
    Kartellamt: Amazon soll wegen Preiskontrollen knapp 59 Millionen Euro zahlen
    Kartellamt: Amazon soll wegen Preiskontrollen knapp 59 Millionen Euro zahlen
    Konzernchefs von VW und Stellantis fordern Bonus fÃ¼r E-Autos
    Konzernchefs von VW und Stellantis fordern Bonus fÃ¼r E-Autos "Made in Europe"
    Hoffnung auf Trendwende: Industrie verbucht krÃ¤ftiges Auftragsplus
    Hoffnung auf Trendwende: Industrie verbucht krÃ¤ftiges Auftragsplus
    US-Regierung will Sportartikelhersteller Nike wegen Diskriminierung von WeiÃŸen vorladen
    US-Regierung will Sportartikelhersteller Nike wegen Diskriminierung von WeiÃŸen vorladen
    DFB-Pokalfinale bleibt bis 2030 in Berlin
    DFB-Pokalfinale bleibt bis 2030 in Berlin
    Wegen Iran-Konflikts: Bundeswehr zieht temporÃ¤r Soldaten aus Nordirak ab
    Wegen Iran-Konflikts: Bundeswehr zieht temporÃ¤r Soldaten aus Nordirak ab
    Lohnungleichheit schrumpft in Deutschland
    Lohnungleichheit schrumpft in Deutschland
    Apothekerverband: Arzneimittelausgaben 2025 deutlich gestiegen
    Apothekerverband: Arzneimittelausgaben 2025 deutlich gestiegen
    Von Louvre-Einbrechern verlorene Krone kann komplett restauriert werden
    Von Louvre-Einbrechern verlorene Krone kann komplett restauriert werden
    Erster Pollenalarm im Westen und SÃ¼dwesten - Im Nordosten hÃ¤lt KÃ¤lte BlÃ¼ten in Schach
    Erster Pollenalarm im Westen und SÃ¼dwesten - Im Nordosten hÃ¤lt KÃ¤lte BlÃ¼ten in Schach

    Top Meldungen

    EU-Kommission genehmigt deutsche Beihilfe fÃ¼r saubere Technologien
    EU-Kommission genehmigt deutsche Beihilfe fÃ¼r saubere Technologien

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission hat eine deutsche Beihilferegelung im Umfang von drei Milliarden Euro genehmigt, um die FertigungskapazitÃ¤ten fÃ¼r saubere

    Mehr
    Bundeskartellamt geht gegen Preisvorgaben von Amazon vor
    Bundeskartellamt geht gegen Preisvorgaben von Amazon vor

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeskartellamt schrÃ¤nkt Preisvorgaben von Amazon kÃ¼nftig ein. Man habe die Praxis des OnlinehÃ¤ndlers untersagt, die Preise von HÃ¤ndlern

    Mehr
    Umfrage: Unternehmen stellen Regierung schlechtes Zeugnis aus
    Umfrage: Unternehmen stellen Regierung schlechtes Zeugnis aus

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Unternehmen in Deutschland stellen der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung ein schlechtes Zeugnis aus. Im Durchschnitt vergeben die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts