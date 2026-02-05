Politik

Apothekerverband: Arzneimittelausgaben 2025 deutlich gestiegen

  • AFP - 5. Februar 2026, 11:30 Uhr
Apotheke in Berlin
Die Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) fÃ¼r Arzneimittel sind nach Berechnungen des Deutschen Apothekerverbandes (DAV)Â im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. 2025 habe es bei den Arzneimitteln ohne Impfstoffe erwartungsgemÃ¤ÃŸ einen Anstieg um 4,9 Prozent auf 56,4 Milliarden Euro gegeben, teilte der DAV am Donnerstag unter Berufung auf Abrechnungsergebnisse von Apothekenrechenzentren in Berlin mit.

Damit entsprach die Entwicklung exakt den Prognosen des GKV-Spitzenverbands und der KassenÃ¤rztlichen Bundesvereinigung (KBV). "Die Zahlen fÃ¼r das Jahr 2025 zeigen ganz nÃ¼chtern: Die Krankenkassen geben mehr Geld fÃ¼r weniger Medikamente aus", erklÃ¤rte der DAV-Vorsitzende Hans-Peter Hubmann: "Denn neue und innovative Arzneimittel sind oft teurer als ihre VorgÃ¤nger." Mit einer bedarfsgerechten Verordnung dieser Arzneimittel lieÃŸen Ã„rztinnen und Ã„rzte ihre Patientinnen und Patienten am medizinischen Fortschritt teilhaben.

Die DAV-Berechnungen belegen nach Verbandsangaben zudem, dass die VergÃ¼tung der Apotheken weitestgehend stagniert. DAV-Chef Hubmann kritisierte in diesem Zusammenhang, "dass die Apotheken als Leistungserbringer nicht am Fortschritt und Wachstum teilhaben, sondern im Gegenteil kaputtgespart werden".

Seit 2013 habe jede fÃ¼nfte Apotheke schlieÃŸen mÃ¼ssen, weil die Kosten um 65 Prozent gestiegen seien, erklÃ¤rte Hubmann. Damals wurde das Festhonorar dem Apothekerverband zufolge auf 8,35 Euro pro Packung festgesetzt, aber seitdem von der Politik nicht mehr angerÃ¼hrt. Der DAV forderte Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat daher auf, die Apotheken finanziell zu stÃ¤rken und eine patientenorientierte Versorgung zu ermÃ¶glichen.

